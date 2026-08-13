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'Admito meu erro' - Youri Tielemans é forçado a pedir desculpas aos torcedores do Aston Villa após polêmica declaração de que o Manchester United é um clube maior
Repercussão negativa sobre comentários de "clube maior"
O meio-campista de 29 anos, que fez 134 partidas, marcou 10 gols e deu 25 assistências pelo Aston Villa depois de chegar do Leicester City no verão de 2023, acabou se envolvendo em polêmica com os torcedores do Villa Park durante a turnê de pré-temporada do Manchester United. Ao relembrar sua mudança para Old Trafford, Tielemans inicialmente elogiou seu ex-clube por tê-lo ajudado a reencontrar sua forma, mas rapidamente entrou em terreno perigoso com sua avaliação da hierarquia do futebol inglês.
Falando à imprensa, o ex-jogador do Leicester City afirmou: "Mas há clubes acima do Villa, e o Manchester United é um deles." Essa comparação direta não caiu bem entre os torcedores do Villa, especialmente considerando o sucesso recente do clube sob o comando de Unai Emery, que o viu conquistar a Liga Europa da UEFA na temporada passada e terminar em quarto lugar na Premier League para garantir vaga na próxima Liga dos Campeões da UEFA.
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Tielemans faz pedido público de desculpas
Recorrendo às redes sociais para esclarecer a situação, Tielemans expressou seu arrependimento pela forma como se colocou em sua entrevista anterior. Ele fez questão de enfatizar que ainda tem o clube em alta conta apesar de sua saída. Ele escreveu: "Nunca tive a intenção de que minhas palavras na imprensa ontem ofendessem alguém ou a instituição Aston Villa Football Club, que respeito profundamente e à qual sou grato pelos últimos 3 anos. No entanto, devo admitir meu erro e pedir desculpas pela minha escolha de palavras, serei mais cuidadoso no futuro. Desejo o melhor ao clube no futuro."
O pedido de desculpas veio depois de Tielemans concluir uma transferência de £ 35 milhões para o Manchester United no início deste verão. O Manchester United optou por acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato para levá-lo a Old Trafford em um acordo de cinco anos. Apesar do atrito causado por seus comentários recentes, o meio-campista havia sido uma peça importante para o Villa desde que chegou vindo do Leicester em 2023.
Um novo começo em Old Trafford
A mudança para Manchester representa um marco significativo para o experiente meio-campista, que assinou um contrato que o mantém no clube até 2031. Tielemans enfrentou problemas físicos na temporada passada, o que o limitou a apenas 35 partidas em todas as competições devido a lesões distintas na panturrilha e no tornozelo.
Tielemans chega para a nova campanha depois de representar a Bélgica na Copa do Mundo deste verão, na qual ajudou seu país a chegar às quartas de final antes de ser eliminado pela Espanha. O meio-campista fez um torneio impressionante individualmente, marcando dois gols no confronto das oitavas de final contra Senegal.
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De olho na nova temporada
Os dois clubes agora entram nas fases finais de preparação da pré-temporada antes de a campanha da Premier League começar no próximo fim de semana. O Manchester United está programado para enfrentar o gigante italiano AC Milan, partida na qual Tielemans esperará deixar seu futebol falar por si após a recente tempestade midiática, enquanto o Aston Villa enfrenta o time alemão Borussia Monchengladbach em seu próprio último teste de pré-temporada no sábado.
Enquanto isso, o Aston Villa sofreu um revés após perder por 2 a 1 para o Paris Saint-Germain na Supercopa da UEFA de quarta-feira. O time de Emery tentará se recuperar quando abrir sua campanha na Premier League com uma viagem para enfrentar o Brighton fora de casa em 23 de agosto, enquanto o Manchester United inicia sua própria temporada da liga um dia antes, viajando para enfrentar o Hull City em 22 de agosto.
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