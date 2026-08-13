Recorrendo às redes sociais para esclarecer a situação, Tielemans expressou seu arrependimento pela forma como se colocou em sua entrevista anterior. Ele fez questão de enfatizar que ainda tem o clube em alta conta apesar de sua saída. Ele escreveu: "Nunca tive a intenção de que minhas palavras na imprensa ontem ofendessem alguém ou a instituição Aston Villa Football Club, que respeito profundamente e à qual sou grato pelos últimos 3 anos. No entanto, devo admitir meu erro e pedir desculpas pela minha escolha de palavras, serei mais cuidadoso no futuro. Desejo o melhor ao clube no futuro."

O pedido de desculpas veio depois de Tielemans concluir uma transferência de £ 35 milhões para o Manchester United no início deste verão. O Manchester United optou por acionar uma cláusula de rescisão em seu contrato para levá-lo a Old Trafford em um acordo de cinco anos. Apesar do atrito causado por seus comentários recentes, o meio-campista havia sido uma peça importante para o Villa desde que chegou vindo do Leicester em 2023.