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Paris Saint-Germain Lens postponement Liverpool GFXGOAL
Sean Walsh

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Adiar jogos e invocar Hillsborough — o PSG não tem vergonha! A Ligue 1 está se ridicularizando com o tratamento especial dado ao atual campeão da Liga dos Campeões

Opinion
PSG
Campeonato Francês
Lens
Especiais e Opinião
PSG x Liverpool
Liverpool
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain é o melhor time do futebol europeu. Não é à toa que é o atual campeão da Liga dos Campeões, contando com jogadores de primeira linha que lutam uns pelos outros como uma verdadeira equipe, e não como os falsos “Galácticos” do passado. No banco de reservas, o time é comandado por uma das mentes mais brilhantes do futebol e um dos treinadores mais respeitados. Mas a legitimidade de sua defesa do título está agora sendo, com razão, posta em questão.

Foi confirmado na quinta-feira que o PSG conseguiu adiar uma partida da Ligue 1 para um período entre os dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. O que é ainda mais polêmico é que a partida em questão é uma visita ao Lens, rival na disputa pelo título.

Esta não é a primeira vez que eles se safam com esse truque e, embora provavelmente não seja a última, deveria ser, sem dúvida. O PSG está efetivamente manipulando a agenda lotada do futebol para se beneficiar, em vez de tentar ajudar a resolver uma questão que afeta todos os clubes. Suas ações não estão de acordo com o espírito do esporte e mancharam a imagem do futebol francês.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    'Fazer piada'

    A Ligue 1 reduziu o número de equipes de 20 para 18 a partir do início da temporada 2023-24, dando continuidade a uma decisão tomada em 2021. Várias razões foram citadas, incluindo a redução do número de equipes sem nada a disputar e o aumento da competitividade, embora a principal justificativa tenha sido o congestionamento do calendário, especialmente devido ao acúmulo de jogos causado pela pandemia de coronavírus.

    Como cada time agora disputa apenas 34 jogos da Ligue 1 por temporada, há mais lacunas no calendário nacional para a realização de partidas em caso de adiamento. Inicialmente, a LFP — entidade reguladora do futebol francês — decidiu que começaria a reorganizar os jogos para proporcionar mais descanso a todos os times ainda na Europa durante as fases eliminatórias.

    Com a Ligue 1 desesperada para que seus clubes tenham um desempenho melhor na Europa e melhorem seu coeficiente da UEFA em relação às outras “5 grandes” ligas, era uma ideia que fazia sentido em alguns aspectos, mas deixou as outras equipes da divisão em alvoroço, alegando que foram esquecidas no grande esquema das coisas. Na época das primeiras rodadas de adiamentos, em abril de 2024, o Le Havre travava uma batalha contra o rebaixamento e teve seus próprios jogos, assim como os de seus rivais, remarcados, e o presidente do clube, Jean-Michel Roussier, descarregou sua fúria contra o PSG por seu papel nessas mudanças.

    “Redigi um texto para enviar à Ligue 1 para expressar como me sinto ao ver o PSG zombando da nossa liga; eles estão tirando sarro das pessoas”, disse Roussier. O então técnico do Nantes, Antoine Kombouaré, concordou com Roussier, acrescentando: “A LFP quer proteger os clubes nas competições europeias, mas, ao mesmo tempo, não se pode enfraquecer times que lutam pela sobrevivência. Acho que a liga deve proteger a liga; as competições europeias vêm depois.”

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    A queda do Chelsea

    O confronto do PSG com o Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, foi anunciado como um dos duelos mais emocionantes antes do início das oitavas de final da Liga dos Campeões desta temporada. No fim das contas, acabou sendo uma partida bastante desigual, com os reis da Europa infligindo ao adversário a pior derrota por diferença de gols de sua história em competições europeias, goleando-o por 8 a 2 nas duas partidas.

    O consenso geral é que o Chelsea é simplesmente inferior ao PSG e que a final do Mundial de Clubes do verão passado, que terminou em 3 a 0 para os Blues, não refletiu com precisão os níveis das duas equipes, mas talvez esta eliminatória também não tenha refletido. Entre a derrota por 5 a 2 no Parc des Princes na quarta-feira e a derrota por 3 a 0 em Stamford Bridge na terça-feira seguinte, os jogadores de Liam Rosenior tiveram que enfrentar um Newcastle United extremamente competitivo na noite de sábado. O PSG, por sua vez, teve o fim de semana de folga.

    A forma como o Chelsea foi goleado fez com que houvesse pouquíssimas reclamações vindas do oeste de Londres após o jogo, mas é difícil acreditar que esse descanso extra do PSG não tenha contribuído para a ampla margem de vitória. 

    Há também uma grande ironia no fato de que, embora o PSG seja o único denominador comum a se beneficiar das alterações no calendário da Ligue 1 nas últimas três temporadas, o clube irmão do Chelsea, o Strasbourg, também recebeu alguma ajuda ao chegar às quartas de final da Conference League, eliminando assim qualquer possível reação negativa do consórcio BlueCo, proprietário de ambas as equipes. 

    Não espere, porém, que o Liverpool seja silenciado da mesma forma.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-ANGERSAFP

    A fúria de Lens

    A capacidade do PSG de fazer com que jogos da Ligue 1 sejam cancelados tem sido vista, em grande parte, com indiferença e com um certo resignação do tipo “é assim que as coisas são”. Normalmente, eles ainda conquistam o título com facilidade, e cabe às demais equipes se contentarem com o que lhes resta.

    Desta vez é diferente. O Lens, clube azarão de uma cidade com cerca de 32 mil habitantes, tem pressionado o clube da capital durante toda a temporada. Atualmente, há apenas um ponto de diferença entre os dois, embora o PSG, líder da tabela, ainda tenha o jogo a menos a ser disputado no fim de semana entre suas vitórias contra o Chelsea.

    Compreensivelmente, o Lens não ficou satisfeito com a mudança da data de um confronto decisivo pelo título, inicialmente marcado para 11 de abril. Um comunicado divulgado na segunda-feira dizia: “Parece que uma tendência preocupante está se formando: a liga francesa está sendo relegada a uma mera variável que pode ser ajustada às exigências europeias de certos clubes. Isso é antidesportivo e é difícil encontrar algo semelhante nas outras grandes ligas europeias.

    “Alterar a data deste jogo hoje significaria que o Racing Club de Lens ficaria 15 dias sem disputar nenhuma partida oficial e, em seguida, teria que jogar a cada três dias. É um calendário que não condiz com o que foi definido no início da temporada e não funciona para um clube que não consegue lidar com essas novas restrições sem sofrer consequências.”

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    Comentários sobre Hillsborough

    O consultor esportivo do PSG, Luis Campos, acirrou a polêmica esta semana ao afirmar que o clube não teria feito o pedido à Ligue 1 se os jogos da Liga dos Campeões tivessem sido marcados para terça-feira, 7 de abril, e quarta-feira, 15 de abril, em vez de quarta-feira, 8 de abril, e terça-feira, 14 de abril. Ele reconheceu que o Liverpool nunca teria permitido isso, já que o clube não joga no dia 15 de abril por respeito ao aniversário da tragédia de Hillsborough, deixando assim o PSG sem escolha a não ser recorrer à Ligue 1.

    Sim, ele realmente disse isso. Campos disse à RMC Sport: “Inicialmente, gostaríamos de jogar a Liga dos Campeões na terça-feira, depois na quarta-feira. Mas como o Liverpool não pode jogar em 15 de abril, respeitamos a história do Liverpool, pois é uma data trágica para o clube. 

    “Nossa ideia sempre foi defender não apenas o PSG, mas também o futebol francês no contexto atual da quinta colocação. A Ligue 1 corre o risco de perder sua quinta vaga [para as competições europeias], e isso causará problemas não apenas para o PSG, mas para todas as equipes francesas.

    "A melhor decisão é jogar [contra o Lens] em outra data. A posição do PSG é muito clara e é resultado de muita reflexão de todos nós sobre as vantagens e desvantagens que isso traz, não apenas para o PSG, mas para o futebol francês. Ao mesmo tempo, preciso dizer que não temos nada contra o Lens. Seria a mesma coisa com qualquer outro time."

    Campos tentou apresentar a questão de Hillsborough como um sinal de respeito por parte do PSG, mas, ao contrário, parece que eles estão usando as tradições do Liverpool para justificar suas próprias necessidades egoístas.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Problema com o calendário?

    O que acaba ficando de lado no debate sobre a interferência do PSG e da Ligue 1 é o fato de que o futebol profissional enfrenta, sem dúvida, um problema de sobrecarga de jogos. A intensidade e a energia necessárias para jogar hoje em dia ultrapassaram os avanços da ciência moderna, que busca prevenir lesões e fadiga. A única solução parece ser reduzir o número de partidas e aumentar os períodos de descanso.

    O caso do PSG, em particular, reforça a necessidade de espaçar os jogos. O time disputou 65 partidas na temporada 2024-25, incluindo a Copa do Mundo de Clubes, que consumiu significativamente sua pré-temporada para esta campanha. Até o momento, já disputaram 43 partidas na temporada 2025-26.

    Se o PSG estivesse usando sua posição como o clube mais influente do futebol francês e entre os grandes nomes de toda a Europa para tentar melhorar as condições do esporte, então o mundo poderia ser mais tolerante com essa manobra. No entanto, eles nem sequer tentaram seguir esse caminho. 

    A disparidade entre eles e o resto da Ligue 1 continua enorme, enquanto muitas vezes conseguem colocar em campo times reservas que são bons o suficiente para atropelar a maioria das outras equipes da divisão quando suas partidas não são canceladas. É uma manobra propositalmente egoísta, projetada para aumentar suas chances de vencer a Liga dos Campeões, enquanto o resto do continente se mata tentando acompanhar seus esforços. 

  • Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Favoritos por um motivo

    Podemos admirar Luis Enrique por sua tática, Ousmane Dembélé por sua reinvenção, Vitinha por sua capacidade de criar jogadas e o restante das superestrelas do PSG pelo futebol incrível que praticam — ao mesmo tempo em que os criticamos por obterem uma vantagem injusta sobre os adversários. Essas ideias não precisam estar em conflito entre si.

    As questões sobre o calendário do futebol permanecerão válidas nos próximos anos, mas o final da temporada é para ser agitado. Não é surpresa que as duas últimas campanhas do PSG na Liga dos Campeões tenham tido um ar de “Benjamin Button”, enfrentando dificuldades no início, quando não conseguem adiar os jogos da Ligue 1, mas prosperando mais tarde, quando o caminho para o sucesso europeu está livre para eles.

    O técnico do Liverpool, Arne Slot, tem criticado constantemente a agenda frenética que sua equipe teve de suportar nesta temporada. Quando ele for colocado diante de um microfone pela próxima vez, espere que ele tenha algumas palavras bem escolhidas sobre sua equipe ter de enfrentar o Fulham ao mesmo tempo em que seus adversários da Liga dos Campeões estão descansando durante um período de cinco dias de folga.

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