Adiar jogos e invocar Hillsborough — o PSG não tem vergonha! A Ligue 1 está se ridicularizando com o tratamento especial dado ao atual campeão da Liga dos Campeões

A Ligue 1 reduziu o número de equipes de 20 para 18 a partir do início da temporada 2023-24, dando continuidade a uma decisão tomada em 2021. Várias razões foram citadas, incluindo a redução do número de equipes sem nada a disputar e o aumento da competitividade, embora a principal justificativa tenha sido o congestionamento do calendário, especialmente devido ao acúmulo de jogos causado pela pandemia de coronavírus.

Como cada time agora disputa apenas 34 jogos da Ligue 1 por temporada, há mais lacunas no calendário nacional para a realização de partidas em caso de adiamento. Inicialmente, a LFP — entidade reguladora do futebol francês — decidiu que começaria a reorganizar os jogos para proporcionar mais descanso a todos os times ainda na Europa durante as fases eliminatórias.

Com a Ligue 1 desesperada para que seus clubes tenham um desempenho melhor na Europa e melhorem seu coeficiente da UEFA em relação às outras “5 grandes” ligas, era uma ideia que fazia sentido em alguns aspectos, mas deixou as outras equipes da divisão em alvoroço, alegando que foram esquecidas no grande esquema das coisas. Na época das primeiras rodadas de adiamentos, em abril de 2024, o Le Havre travava uma batalha contra o rebaixamento e teve seus próprios jogos, assim como os de seus rivais, remarcados, e o presidente do clube, Jean-Michel Roussier, descarregou sua fúria contra o PSG por seu papel nessas mudanças.

“Redigi um texto para enviar à Ligue 1 para expressar como me sinto ao ver o PSG zombando da nossa liga; eles estão tirando sarro das pessoas”, disse Roussier. O então técnico do Nantes, Antoine Kombouaré, concordou com Roussier, acrescentando: “A LFP quer proteger os clubes nas competições europeias, mas, ao mesmo tempo, não se pode enfraquecer times que lutam pela sobrevivência. Acho que a liga deve proteger a liga; as competições europeias vêm depois.”