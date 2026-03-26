Adiar jogos e invocar Hillsborough — o PSG não tem vergonha! A Ligue 1 está se ridicularizando com o tratamento especial dado ao atual campeão da Liga dos Campeões

O consultor esportivo do PSG, Luis Campos, acirrou a polêmica esta semana ao afirmar que o clube não teria feito o pedido à Ligue 1 se os jogos da Liga dos Campeões tivessem sido marcados para terça-feira, 7 de abril, e quarta-feira, 15 de abril, em vez de quarta-feira, 8 de abril, e terça-feira, 14 de abril. Ele reconheceu que o Liverpool nunca teria permitido isso, já que o clube não joga no dia 15 de abril por respeito ao aniversário da tragédia de Hillsborough, deixando assim o PSG sem escolha a não ser recorrer à Ligue 1.
Sim, ele realmente disse isso. Campos disse à RMC Sport: “Inicialmente, gostaríamos de jogar a Liga dos Campeões na terça-feira, depois na quarta-feira. Mas como o Liverpool não pode jogar em 15 de abril, respeitamos a história do Liverpool, pois é uma data trágica para o clube.
“Nossa ideia sempre foi defender não apenas o PSG, mas também o futebol francês no contexto atual da quinta colocação. A Ligue 1 corre o risco de perder sua quinta vaga [para as competições europeias], e isso causará problemas não apenas para o PSG, mas para todas as equipes francesas.
"A melhor decisão é jogar [contra o Lens] em outra data. A posição do PSG é muito clara e é resultado de muita reflexão de todos nós sobre as vantagens e desvantagens que isso traz, não apenas para o PSG, mas para o futebol francês. Ao mesmo tempo, preciso dizer que não temos nada contra o Lens. Seria a mesma coisa com qualquer outro time."
Campos tentou apresentar a questão de Hillsborough como um sinal de respeito por parte do PSG, mas, ao contrário, parece que eles estão usando as tradições do Liverpool para justificar suas próprias necessidades egoístas.