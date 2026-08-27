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Adiando o inevitável ou pensando no futuro a longo prazo? Como Marcus Rashford pode garantir permanência estendida no Manchester United enquanto a lenda do clube Steve Bruce avalia o “jogador fabuloso”
Rashford está de volta a Old Trafford após empréstimo ao Barcelona
Nunca houve qualquer dúvida sobre a capacidade de Rashford, que viveu uma ascensão impressionante após se firmar no time principal ainda adolescente, com talento precoce. Os gols pelo time principal do United saíram em sequência, enquanto ele também fazia sua estreia internacional pela Inglaterra.
O auge profissional veio em 2022-23, quando marcou 30 gols em todas as competições, e essas atuações foram recompensadas com um novo contrato lucrativo. Pouco retorno foi visto desse investimento de £ 300 mil por semana.
Depois de atravessar uma queda de rendimento, Rashford foi emprestado ao Aston Villa para a segunda metade da temporada 2024-25. Ele passou a última temporada no Barcelona, conquistando o título da La Liga e balançando as redes em 14 ocasiões. Nenhuma transferência em definitivo foi acertada pelos dirigentes do Camp Nou.
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Rashford tem futuro a longo prazo no Manchester United?
O jogador de 28 anos agora está de volta a Manchester e saiu do banco de reservas quando o United iniciou sua campanha na Premier League 2026-27 com uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull City. Rashford terá um papel mais importante daqui para frente ou continuará vivendo uma longa despedida?
Quando essa pergunta foi feita a Bruce, o ex-capitão do Manchester United, em associação com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Certamente, quando ele entrou em campo no sábado, deu um pouco de vida ao Man U, isso é certo.
“Se o Man U conseguir resgatá-lo, e se houver alguém que vá tirar o melhor dele, na minha opinião, será Michael [Carrick], pela abordagem que tem com ele. Acho que ele o recebeu de volta ao grupo, porque, no fim das contas, o garoto é um jogador muito, muito bom, que não via as coisas da mesma forma que o técnico anterior. Isso acontece, infelizmente, no futebol. Acontece.
“Então, a volta de Marcus Rashford neste momento em particular é certamente uma boa coisa, na minha opinião, para o Manchester United, porque ele parece realmente focado. Ele foi muito, muito bem quando entrou no sábado, certamente deu um pouco de vida ao setor ofensivo do Man U, e, se estiver bem mentalmente, todos nós sabemos que o garoto é um jogador fabuloso.”
Carrick recebe apoio para tirar o melhor de Rashford
Outro ex-jogador do United campeão de títulos, Lee Sharpe, disse recentemente à GOAL, quando foi perguntado sobre a reintegração de Rashford no ‘Teatro dos Sonhos’: “É uma situação difícil, não é? Ele é um jogador muito bom. Achei que vimos novamente pequenos lampejos das qualidades dele na Copa do Mundo, mas a questão é o que se passa na cabeça dele. Sempre foi assim com Marcus Rashford.
“Acho que, de certa forma, ele parecia não estar muito preocupado pouco antes de sair e deu uma largada em alguns momentos. Não sei se havia algo pessoal fora de campo incomodando ele, ou algo relacionado à comissão técnica, ou alguma coisa no clube, mas ele foi para o Barcelona, teve uma boa temporada e, obviamente, queria ficar no Barcelona. Isso não aconteceu.
“Acho que, em termos de talento e do quão bom ele é como jogador, seria um ativo muito valioso tê-lo de volta no elenco do United. A questão é saber se Marcus quer fazer parte disso, quer estar envolvido nisso e se o coração e a cabeça dele estão em outro lugar. Tenho certeza de que Michael Carrick vai recebê-lo bem, cuidar dele e apoiá-lo, mas a questão é saber se Marcus quer jogar no clube e sente que o futuro dele está lá.”
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Jogos do Man Utd em 2026-27: Ipswich é o próximo após derrota para o Hull
O United, após sua atuação decepcionante contra o recém-promovido Hull, pode se beneficiar de Rashford reencontrando seu brilho nas próximas semanas. Ele disputa tempo de jogo regular com jogadores como Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.
O Manchester United, que vinha esperando abrir caminho de volta à briga pelo título nesta temporada, voltará à ação na Premier League no domingo, quando receberá outro estreante da elite, o Ipswich.
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