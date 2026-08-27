O jogador de 28 anos agora está de volta a Manchester e saiu do banco de reservas quando o United iniciou sua campanha na Premier League 2026-27 com uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull City. Rashford terá um papel mais importante daqui para frente ou continuará vivendo uma longa despedida?

Quando essa pergunta foi feita a Bruce, o ex-capitão do Manchester United, em associação com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Certamente, quando ele entrou em campo no sábado, deu um pouco de vida ao Man U, isso é certo.

“Se o Man U conseguir resgatá-lo, e se houver alguém que vá tirar o melhor dele, na minha opinião, será Michael [Carrick], pela abordagem que tem com ele. Acho que ele o recebeu de volta ao grupo, porque, no fim das contas, o garoto é um jogador muito, muito bom, que não via as coisas da mesma forma que o técnico anterior. Isso acontece, infelizmente, no futebol. Acontece.

“Então, a volta de Marcus Rashford neste momento em particular é certamente uma boa coisa, na minha opinião, para o Manchester United, porque ele parece realmente focado. Ele foi muito, muito bem quando entrou no sábado, certamente deu um pouco de vida ao setor ofensivo do Man U, e, se estiver bem mentalmente, todos nós sabemos que o garoto é um jogador fabuloso.”