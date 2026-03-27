Adeyemi-Borussia Dortmund, renovação em espera: reabre-se a possibilidade da Série A? Juventus, Napoli e outras equipes

Lembram-se de quando a Juventus insistia em contratar Karim Adeyemi? Era o verão de 2024, mas depois mudaram o foco para Nico Gonzalez; no ano seguinte, o Napoli tentou contratá-lo, havia um esboço de acordo com o Borussia Dortmund, mas era o próprio jogador que não estava totalmente convencido. Agora, as portas da Série A podem se reabrir. O jogador nascido em 2002 ficou à margem do projeto do clube alemão, não é mais titular fixo, o contrato expira em junho de 2027 e, por enquanto, há muito a se pensar antes de uma renovação. Por isso, o jogador pode deixar o Dortmund um ano antes do previsto para evitar que o clube o perca de graça.



