Lembram-se de quando a Juventus insistia em contratar Karim Adeyemi? Era o verão de 2024, mas depois mudaram o foco para Nico Gonzalez; no ano seguinte, o Napoli tentou contratá-lo, havia um esboço de acordo com o Borussia Dortmund, mas era o próprio jogador que não estava totalmente convencido. Agora, as portas da Série A podem se reabrir. O jogador nascido em 2002 ficou à margem do projeto do clube alemão, não é mais titular fixo, o contrato expira em junho de 2027 e, por enquanto, há muito a se pensar antes de uma renovação. Por isso, o jogador pode deixar o Dortmund um ano antes do previsto para evitar que o clube o perca de graça.
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Adeyemi-Borussia Dortmund, renovação em espera: reabre-se a possibilidade da Série A? Juventus, Napoli e outras equipes
O ENCAIXE
Na Alemanha, fala-se de uma proposta de renovação por parte do clube, mas a diferença entre oferta e demanda é grande e, dependendo das estratégias de mercado para o verão, Adeyemi pode se tornar alvo de alguns clubes da Série A. Atacante de ponta, o agente do jogador é Jorge Mendes, que na Itália mantém um ótimo relacionamento com a Juventus, onde representa Chico Conceição, cujo nome tem sido associado ao Liverpool nas últimas semanas. Há um ano, a exigência do Borussia por Adeyemi era de cerca de 40 milhões; agora, com apenas um ano de contrato, o valor pode ter caído para cerca de 30 milhões.
AS NEGOCIAÇÕES PARA A RENOVAÇÃO
Até o momento, as negociações para a renovação do contrato de Adeyemi com o Borussia Dortmund estão em suspenso; as conversas foram interrompidas há algum tempo e o clube tem dificuldade em atender ao pedido do jogador — ou melhor, de seu agente — de incluir uma cláusula de rescisão com valores considerados muito baixos pela diretoria. Por outro lado, em caso de renovação, há a promessa de um aumento salarial em relação aos atuais 5 milhões (brutos) por temporada e de maior consideração por parte do técnico Kovac, que nesta temporada o deixou frequentemente no banco para colocá-lo em campo durante a partida.