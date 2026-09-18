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Adeus, Old Trafford! Ex-Man Utd, Tyrell Malacia acerta com o FC Cincinnati em transferência sem custos após passagem na Inglaterra marcada por lesões
Um novo começo na Major League Soccer
O FC Cincinnati acertou uma contratação de peso ao garantir a assinatura do ex-defensor do Manchester United Malacia. O internacional holandês de 27 anos optou por atravessar o Atlântico para dar sequência à sua trajetória profissional, juntando-se ao time da MLS em uma transferência sem custos.
O clube de Ohio confirmou o acordo na sexta-feira, em um grande investimento para sua linha defensiva, enquanto busca manter seu status de candidato na Conferência Leste. O lateral holandês comprometeu seu futuro com o clube em um contrato válido até junho de 2027, e o acordo também inclui uma opção do clube para a temporada 2027-28 da MLS.
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Cincinnati abre espaço para Malacia
Para viabilizar a chegada da estrela europeia de alto perfil, a diretoria do clube precisou administrar com cuidado os recursos do elenco. A equipe anunciou que adquiriu uma vaga internacional no elenco junto ao St. Louis CITY SC em troca de US$ 200.000 em General Allocation Money (GAM) de 2026.
O movimento destaca a importância que a diretoria atribui à chegada de Malacia, vendo-o como uma peça fundamental para as próximas campanhas da equipe. O gerente-geral Chris Albright expressou seu entusiasmo com a contratação, afirmando: “Estamos animados em adicionar um jogador com a experiência de Tyrell.
Deixando para trás as dificuldades em Manchester
A transferência de Malacia para os Estados Unidos põe fim a um período em Old Trafford que foi fortemente afetado por problemas físicos. Depois de chegar ao Manchester United em 2022, vindo do Feyenoord, o defensor inicialmente impressionou sob o comando de Erik ten Hag, mas seu embalo foi frequentemente interrompido por lesões persistentes que limitaram sua disponibilidade para o time principal. Apesar dos contratempos, ele ainda conseguiu somar 50 partidas pelo 20 vezes campeão inglês, atuando tanto na Premier League quanto em competições europeias.
O holandês levará uma vasta experiência de alto nível ao vestiário do Cincinnati, já tendo feito mais de 250 partidas como profissional na Europa. Seu currículo é inegável, tendo enfrentado alguns dos melhores atacantes do mundo durante seu período na Premier League e na Champions League. Os torcedores em Cincinnati já receberam uma prévia do mais novo reforço do Cincinnati por meio de teasers nas redes sociais, enquanto o clube aumenta a expectativa para sua estreia.
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Construindo sobre títulos europeus e sucesso
Embora sua passagem pela Inglaterra tenha sido marcada por ausências médicas, Malacia chega aos Estados Unidos com uma sala de troféus que impõe respeito. Durante sua breve, mas impactante passagem pelo Manchester United, ele fez parte do elenco que conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2022-23, marcando a volta aos títulos do Manchester United. Além disso, seu histórico recente inclui um empréstimo bem-sucedido de volta ao seu país natal, onde teve papel na campanha que ajudou o PSV Eindhoven a garantir o título da Eredivisie na temporada 2024-25.
As credenciais de Malacia também se estendem ao cenário internacional, onde ele tem sido presença recorrente na seleção da Holanda. Com nove partidas pela equipe principal, ele foi incluído de forma notável no elenco holandês para a Copa do Mundo da FIFA de 2022, no Catar, onde a equipe chegou às quartas de final antes de uma eliminação dramática.
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