A transferência de Malacia para os Estados Unidos põe fim a um período em Old Trafford que foi fortemente afetado por problemas físicos. Depois de chegar ao Manchester United em 2022, vindo do Feyenoord, o defensor inicialmente impressionou sob o comando de Erik ten Hag, mas seu embalo foi frequentemente interrompido por lesões persistentes que limitaram sua disponibilidade para o time principal. Apesar dos contratempos, ele ainda conseguiu somar 50 partidas pelo 20 vezes campeão inglês, atuando tanto na Premier League quanto em competições europeias.

O holandês levará uma vasta experiência de alto nível ao vestiário do Cincinnati, já tendo feito mais de 250 partidas como profissional na Europa. Seu currículo é inegável, tendo enfrentado alguns dos melhores atacantes do mundo durante seu período na Premier League e na Champions League. Os torcedores em Cincinnati já receberam uma prévia do mais novo reforço do Cincinnati por meio de teasers nas redes sociais, enquanto o clube aumenta a expectativa para sua estreia.



