Martinez decidiu não renovar seu contrato, segundo o The Athletic, após um contundente ataque público ao diretor técnico Jason Wilcox. O contrato atual do jogador de 28 anos termina no próximo verão e, embora o United tenha uma cláusula de prorrogação por 12 meses, o argentino não quer que ela seja acionada.

O clube também estaria relutante em acionar a opção, o que coloca em séria dúvida o futuro do zagueiro a longo prazo. As negociações por melhores condições contratuais estão paralisadas desde que Martinez conquistou a Copa do Mundo de 2022, e ele está frustrado com seu salário em comparação ao dos jogadores mais bem pagos do elenco.

Com uma saída no verão cada vez mais provável, a Espanha surgiu como seu destino preferido. O Atlético de Madrid tem sido frequentemente associado a uma possível contratação do zagueiro, pouco depois de impor uma derrota por 2 a 0 ao United pela Champions League, no Wanda Metropolitano.



