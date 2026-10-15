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Adeus, Carniceiro?! Lisandro Martinez toma decisão sobre saída do Manchester United após desabafo explosivo contra a diretoria de Old Trafford sobre a Champions League
Explosão de raiva provoca conversas sobre saída de Old Trafford
Martinez decidiu não renovar seu contrato, segundo o The Athletic, após um contundente ataque público ao diretor técnico Jason Wilcox. O contrato atual do jogador de 28 anos termina no próximo verão e, embora o United tenha uma cláusula de prorrogação por 12 meses, o argentino não quer que ela seja acionada.
O clube também estaria relutante em acionar a opção, o que coloca em séria dúvida o futuro do zagueiro a longo prazo. As negociações por melhores condições contratuais estão paralisadas desde que Martinez conquistou a Copa do Mundo de 2022, e ele está frustrado com seu salário em comparação ao dos jogadores mais bem pagos do elenco.
Com uma saída no verão cada vez mais provável, a Espanha surgiu como seu destino preferido. O Atlético de Madrid tem sido frequentemente associado a uma possível contratação do zagueiro, pouco depois de impor uma derrota por 2 a 0 ao United pela Champions League, no Wanda Metropolitano.
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“Espero mais do nosso diretor técnico”
O impasse contratual ocorre logo após Martinez criticar a cúpula do United depois da dura derrota de terça-feira em Madri.
“Precisamos contratar mais jogadores para competir”, afirmou Martinez na entrevista após a partida. “Espero mais do nosso diretor técnico, tenho que ser sincero.”
A reportagem acrescentou que o desabafo de Martinez não foi uma estratégia calculada para forçar uma transferência. No entanto, sua avaliação surpreendentemente direta causou grande repercussão no vestiário.
Embora vários companheiros compartilhem, segundo relatos, suas preocupações com Wilcox e os rumos do clube, o fato de ele ter se manifestado publicamente gerou atritos. O momento e a forma dos comentários surpreenderam muitos, e pelo menos um jogador confrontou o argentino a portas fechadas.
Ratcliffe se prepara para ditar as regras
A diretoria do United não vai deixar a situação passar em branco. O coproprietário Sir Jim Ratcliffe, o diretor-executivo Omar Berrada e Wilcox estavam na capital espanhola e presenciaram tanto a derrota quanto a repercussão que se seguiu. A expectativa é de que os três punam o zagueiro, com uma multa pesada.
Após a forte reação negativa, Martinez tentou conter os danos nas redes sociais, já tarde da noite de quarta-feira. No Instagram, o zagueiro afirmou que suas palavras foram motivadas pela “raiva e frustração” com o resultado. Ele disse que seu objetivo é ver o clube disputar grandes títulos e declarou publicamente seu apoio ao técnico Michael Carrick.
Apesar do esclarecimento tardio, o estrago parece estar feito. O resultado em Madri marcou o quinto jogo consecutivo do United sem vitória em todas as competições, aumentando a pressão sobre um elenco dividido.
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Um retorno tenso a Carrington
O elenco do Manchester United tem retorno aos treinos previsto para a manhã de quinta-feira, após um dia de folga. A direção do clube deve tratar formalmente da conduta de Martinez. A diretoria precisa decidir rapidamente qual punição aplicar para restabelecer a ordem e manter a harmonia do elenco.
Agora, a atenção se volta para a possibilidade de Carrick deixar o zagueiro fora do time na visita decisiva ao Leeds United, no Elland Road, pela Premier League, no domingo. Diante do clima tenso e de uma péssima sequência de resultados, o treinador terá uma difícil decisão sobre a escalação enquanto tenta conter a queda da equipe.
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