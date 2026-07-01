Adeus após a conquista do título! Ariel Hukporti parece ter encontrado um novo time na NBA

O pivô de 213 centímetros foi contratado pelos Knicks após o Draft de 2024. Antes disso, ele havia chamado a atenção dos olheiros da NBA jogando na Austrália, pelo Melbourne United. No entanto, mesmo em sua segunda temporada nos Knicks, o jogador de 24 anos não conseguiu ir além do papel de reserva. Na fase regular, ele disputou 54 partidas, ficando em quadra por cerca de nove minutos por jogo. Nesse período, marcou em média pouco mais de dois pontos.

Na Filadélfia, as chances de ele ter minutos em quadra provavelmente não serão muito maiores. O pivô Joel Embiid, MVP da temporada 2022/23, é titular, caso esteja em forma. O 76ers terminou a fase regular da última temporada na sétima colocação da Conferência Leste. Nas semifinais da conferência nos playoffs, a Filadélfia foi eliminada por 4 a 0 pelo Hukportis Knicks.