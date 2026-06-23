Adeus ao FC Bayern de Munique? Harry Kane parece enviar um sinal extremamente positivo ao FCB

Segundo essas informações, Kane, cujo contrato na Säbener Straße vai até 30 de junho de 2027, pretende, de qualquer forma, jogar pelo clube mais titulado da Alemanha na próxima temporada. O Barça, por sua vez, não pretende dar mais passos no sentido de contratar o jogador de 32 anos.

O Barcelona está em busca de um novo centroavante após a saída de Robert Lewandowski, que se transferiu sem custo. Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, era considerado o favorito, mas os Rojiblancos não pretendem, de forma alguma, deixar o argentino sair. Ofertas do Barça e do Real Madrid foram categoricamente rejeitadas.