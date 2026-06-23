Segundo informações do jornal catalão *Sport*, o atacante da seleção inglesa sinalizou ao FC Barcelona — que demonstrou grande interesse nele — que não tem intenção de se transferir na próxima janela de transferências de verão.
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Adeus ao FC Bayern de Munique? Harry Kane parece enviar um sinal extremamente positivo ao FCB
Segundo essas informações, Kane, cujo contrato na Säbener Straße vai até 30 de junho de 2027, pretende, de qualquer forma, jogar pelo clube mais titulado da Alemanha na próxima temporada. O Barça, por sua vez, não pretende dar mais passos no sentido de contratar o jogador de 32 anos.
O Barcelona está em busca de um novo centroavante após a saída de Robert Lewandowski, que se transferiu sem custo. Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, era considerado o favorito, mas os Rojiblancos não pretendem, de forma alguma, deixar o argentino sair. Ofertas do Barça e do Real Madrid foram categoricamente rejeitadas.
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O Bayern quer renovar antecipadamente o contrato com Kane
No caso de Kane, o Bayern, por sua vez, busca dar continuidade à parceria para além de 2027. Vários dirigentes do FCB manifestaram o desejo de renovar antecipadamente o contrato com o jogador de 32 anos, e o próprio jogador também não se mostrou avesso à ideia de permanecer no clube.
Na última temporada, Kane marcou 61 gols em 51 partidas oficiais em todas as competições. Além disso, ele deu sete assistências para outros gols.