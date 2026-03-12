De acordo com uma reportagem do jornal Bild, os responsáveis do Dortmund estão dispostos a pagar uma quantia elevada pelo jogador de 25 anos. Até agora, Nmecha ganhava cerca de cinco milhões de euros por ano no time amarelo e preto, mas agora seu salário deve dobrar para cerca de dez milhões de euros.
Traduzido por
Adeus ao BVB em breve, apesar do novo contrato? Novos detalhes sobre a renovação de Felix Nmecha revelados
Além disso, o meio-campista provavelmente terá uma cláusula de rescisão no futuro. Ela deve ser de 80 milhões de euros em 2027, e um ano depois ele poderia ser contratado por um valor um pouco menor, ou seja, 70 milhões de euros. Se um clube financeiramente forte acionar essa cláusula, Nmecha poderá deixar o BVB em breve, apesar da renovação do contrato. No entanto, o Borussia receberia uma compensação generosa.
O Dortmund anunciou ontem, quinta-feira, que o contrato do jogador, que originalmente ia até 2028, foi renovado antecipadamente até 2030. Poucas horas antes, a Sky e a Sport Bild já tinham noticiado um acordo.
- Getty Images Sport
Ricken: “A renovação do contrato dele é um sinal de continuidade”
“Estamos muito felizes por continuar nossa trajetória junto com Felix. Ele se identifica totalmente com o Borussia Dortmund e é uma peça fundamental em nosso planejamento estratégico para o elenco”, disse o diretor esportivo Lars Ricken: “A renovação do seu contrato é um sinal de continuidade e reforça nossa convicção de que teremos sucesso juntos nos próximos anos.”
O próprio Nmecha declarou que, durante o tempo que passou no clube amarelo e preto, teve “muitas experiências fantásticas com este clube e seus torcedores”. “Estou muito grato pela confiança depositada em mim. Quero retribuir essa confiança dando o meu melhor pelo Borussia Dortmund.”
- (C)Getty Images
Nmecha provavelmente no foco de clubes da Premier League
A renovação foi uma surpresa, já que nas semanas anteriores havia especulações de que clubes da Premier League estavam muito interessados e queriam fazer uma oferta. Especificamente, foram mencionados seu antigo clube, o Manchester City, pelo qual ele jogou nas categorias de base, e o Manchester United.
Sob o comando do técnico Niko Kovac, o jogador de 25 anos é titular do BVB nesta temporada. Na temporada 2025/26, ele já soma 38 partidas em todas as competições, contribuindo com oito gols e três assistências. Algumas atuações fortes com a camisa do BVB lhe renderam recentemente mais convocações para a seleção alemã. Nas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo em novembro contra Luxemburgo e Eslováquia, o técnico Julian Nagelsmann apostou nele. Ele também é considerado um forte candidato para a Copa do Mundo no verão.
Nmecha foi transferido do VfL Wolfsburg para o Schwarzgelben em 2023 por 30 milhões de euros.
Felix Nmecha: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos 38 Gols 5 Assistências 3
Perguntas frequentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".