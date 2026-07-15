Durante a primeira fase desta Copa doMundo, a França foi comparada, de forma tão sugestiva quanto irreverente, ao Brasil de 1970, que é considerado, quase por unanimidade, a seleção mais forte de todos os tempos. O quarteto de maravilhas dos Galletti — Mbappé, Olise, Dembelé e Barcola (ou Doué) — seria comparável a Jairzinho, Pelé, Rivelino e Tostão?Diante da história, a análise atual diz que não: a derrota contundente dos Bleus na semifinal contra a Espanha coloca a França em perspectiva. E a comparação que mais se sustenta, hoje, é com outras duas edições do Mundial no Brasil, as de 1982 e 2006, ambas que partiram como favoritas à conquista do título e acabaram saindo de cabeça erguida contra a Itália de Paolo Rossi e a França de Zinedine Zidane.
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Adeus amargo para Deschamps; nada a ver com o Brasil de 1970: a França teve o mesmo destino do Brasil de 1982
O BALANÇO DE DESCHAMPS
É isso mesmo, Zidane. Muito provavelmente será ele quem assumirá o lugar de Didier Deschamps no comando da seleção francesa, que deixará o cargo após 14 anos, com um histórico de uma Copa do Mundo e uma Liga das Nações conquistadas (em 2018 contra a Croácia e em 2021 contra a Espanha), uma final de Copa do Mundo e uma final do Euro perdidas (em 2022 nos pênaltis contra a Argentina e em 2016 em casa contra Portugal). É um histórico louvável ou há motivos para reclamações? Certamente, ganhar uma Copa do Mundo é algo que fica para sempre, e Deschamps conseguiu isso duas vezes, primeiro como jogador (e capitão) e depois como técnico. Mas a França também perdeu muito nesses anos, e no balanço pesam sobretudo a derrota em Paris, na final do Campeonato Europeu, contra uma seleção portuguesa que ficou sem Cristiano Ronaldo na reta final da partida, e a recente derrota de ontem, em Dallas, contra a Espanha de De la Fuente.
A BESTA NEGRA
A Espanha é o pesadelo da França de Deschamps: três semifinais contra a Roja, três derrotas. Em 2024, em Munique, o 2 a 1 na penúltima partida do Euro; no ano passado, em Stuttgart, o 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações, com a Espanha chegando a abrir 5 a 1. E, finalmente, ontem: um 2 a 0 que foi até mesmo justo demais, considerando a diferença que se viu em campo entre as duas seleções. E uma lição de De la Fuente para Deschamps: contra o meio-campo com dois jogadores (Rabiot e Tchouaméni) mais os quatro craques, foi fácil para a Espanha de Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo controlar o meio-campo e, consequentemente, a partida.
A ADMISSÃO
Ao final da partida, Mbappé expressou seu pesar da seguinte forma: “No início, sempre nos víamos em uma situação de três contra dois no meio-campo. Contra a Espanha é complicado: Rodri e Fabián tinham tempo demais para armar jogadas. Foi aí que falhamos, na comunicação da pressão. Acho que deveríamos ter jogado homem a homem e forçado eles a correrem conosco”.
Já Deschamps, além da crítica ao árbitro (“Adequado para uma semifinal da Copa do Mundo?”), admitiu: “A principal razão da derrota foi técnica: eles foram superiores. Cometemos erros e, nesse nível, é assim mesmo, a gente paga por eles, mesmo que doa dizer isso. A decepção é enorme. Hoje, a Espanha mostrou algo a mais”.
Uma declaração amarga após uma derrota extremamente amarga: no dia do feriado nacional, 14 de julho, a França das estrelas se despede do seu sonho. E Deschamps se despede, tendo conquistado dois troféus, sim, mas também tendo perdido muito, talvez demais.
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