Adeus amargo para Deschamps; nada a ver com o Brasil de 1970: a França teve o mesmo destino do Brasil de 1982

Ao final da partida, Mbappé expressou seu pesar da seguinte forma: “No início, sempre nos víamos em uma situação de três contra dois no meio-campo. Contra a Espanha é complicado: Rodri e Fabián tinham tempo demais para armar jogadas. Foi aí que falhamos, na comunicação da pressão. Acho que deveríamos ter jogado homem a homem e forçado eles a correrem conosco”.





Já Deschamps, além da crítica ao árbitro (“Adequado para uma semifinal da Copa do Mundo?”), admitiu: “A principal razão da derrota foi técnica: eles foram superiores. Cometemos erros e, nesse nível, é assim mesmo, a gente paga por eles, mesmo que doa dizer isso. A decepção é enorme. Hoje, a Espanha mostrou algo a mais”.





Uma declaração amarga após uma derrota extremamente amarga: no dia do feriado nacional, 14 de julho, a França das estrelas se despede do seu sonho. E Deschamps se despede, tendo conquistado dois troféus, sim, mas também tendo perdido muito, talvez demais.



