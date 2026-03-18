Adeus à Áustria após o Mundial? Ralf Rangnick parece estar considerando um retorno espetacular

Rangnick já treinou o VfB Stuttgart, o Hannover 96, o FC Schalke 04, o TSG Hoffenheim e o RB Leipzig na Bundesliga. No clube da Saxônia, ele também atuou como diretor esportivo de 2012 a 2019 e, em seguida, trabalhou por mais um ano como diretor esportivo global no universo Red Bull. Seu último cargo como técnico de clube foi no Manchester United, onde treinou de dezembro de 2021 a maio de 2022.

Logo em seguida, Rangnick mudou-se para a ÖFB e tornou-se técnico da seleção austríaca. Ele levou a seleção austríaca ao Euro 2024, onde, após uma forte fase de grupos, chegou às oitavas de final, mas acabou perdendo por 1 a 2 para a Turquia. O próximo grande sucesso foi a qualificação bem-sucedida para a Copa do Mundo de 2026 como líder do grupo; para a Áustria, esta é a primeira participação em uma Copa do Mundo desde 1998.

Em um grupo com Argentina, Argélia e Jordânia, chegar à fase eliminatória é a meta mínima da Áustria. No final de março, a seleção de Rangnick tem agendados amistosos contra Gana e Coreia do Sul; no início de junho, ainda haverá um confronto contra a Tunísia. A Copa do Mundo começa para a seleção austríaca no dia 16 de junho, com a partida de estreia contra a Jordânia.