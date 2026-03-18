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Oliver Maywurm

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Adeus à Áustria após o Mundial? Ralf Rangnick parece estar considerando um retorno espetacular

Ralf Rangnick pretende causar sensação com a Áustria na Copa do Mundo. Ainda não se sabe o que acontecerá após o torneio.

O técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, parece estar considerando um retorno à Bundesliga. É o que revela uma reportagem da Sport Bild.

  • Assim, ainda não se sabe se Rangnick renovará seu contrato como técnico da ÖFB, que expira após a Copa do Mundo de 2026, ou se aceitará mais um novo desafio. Embora Rangnick tenha recebido uma proposta de renovação da Federação Austríaca de Futebol, o técnico de 67 anos só pretende tomar uma decisão após os próximos jogos internacionais, no final de março, segundo informações.

    De acordo com a Sport Bild, um novo cargo como técnico de clube está praticamente descartado para Rangnick. No entanto, como diretor esportivo, um retorno à Bundesliga ou um compromisso na Premier League seria uma opção séria para o alemão. Os clubes nos quais Rangnick poderia vir a trabalhar não foram mencionados.

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  • Ralf RangnickGetty Images

    Ralf Rangnick levou a Áustria a duas grandes competições consecutivas

    Rangnick já treinou o VfB Stuttgart, o Hannover 96, o FC Schalke 04, o TSG Hoffenheim e o RB Leipzig na Bundesliga. No clube da Saxônia, ele também atuou como diretor esportivo de 2012 a 2019 e, em seguida, trabalhou por mais um ano como diretor esportivo global no universo Red Bull. Seu último cargo como técnico de clube foi no Manchester United, onde treinou de dezembro de 2021 a maio de 2022.

    Logo em seguida, Rangnick mudou-se para a ÖFB e tornou-se técnico da seleção austríaca. Ele levou a seleção austríaca ao Euro 2024, onde, após uma forte fase de grupos, chegou às oitavas de final, mas acabou perdendo por 1 a 2 para a Turquia. O próximo grande sucesso foi a qualificação bem-sucedida para a Copa do Mundo de 2026 como líder do grupo; para a Áustria, esta é a primeira participação em uma Copa do Mundo desde 1998.

    Em um grupo com Argentina, Argélia e Jordânia, chegar à fase eliminatória é a meta mínima da Áustria. No final de março, a seleção de Rangnick tem agendados amistosos contra Gana e Coreia do Sul; no início de junho, ainda haverá um confronto contra a Tunísia. A Copa do Mundo começa para a seleção austríaca no dia 16 de junho, com a partida de estreia contra a Jordânia.

  • Resumo das passagens de Ralf Rangnick como treinador e dirigente


    Período

    Função

    Clube

    1983 - 1985

    Jogador-treinador

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Técnico

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Técnico-jogador

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Técnico

    SC Korb

    1990 - 1992

    Técnico

    VfB Stuttgart Sub-19

    1992 - 1994

    Coordenador esportivo

    VfB Stuttgart Juvenil

    Julho de 1995 - Dezembro de 1996

    Técnico

    SSV Reutlingen

    Janeiro de 1997 - março de 1999

    Técnico

    SSV Ulm

    Maio de 1999 - fevereiro de 2001

    Técnico

    VfB Stuttgart

    Julho de 2001 - março de 2004

    Técnico

    Hannover 96

    Setembro de 2004 - Dezembro de 2005

    Técnico

    FC Schalke 04

    Julho de 2006 - janeiro de 2011

    Técnico

    TSG Hoffenheim

    Março - setembro de 2011

    Técnico

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Diretor esportivo

    RB Salzburg

    2012 - 2019

    Diretor esportivo

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Técnico

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Técnico

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Diretor Esportivo Global

    RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino

    Julho - novembro de 2021

    Diretor Executivo de Futebol Profissional

    Lok Moscou

    Dezembro de 2021 - maio de 2022

    Técnico

    Manchester United

    desde junho de 2022

    Técnico

    Áustria


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