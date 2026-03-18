O técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, parece estar considerando um retorno à Bundesliga. É o que revela uma reportagem da Sport Bild.
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Adeus à Áustria após o Mundial? Ralf Rangnick parece estar considerando um retorno espetacular
Assim, ainda não se sabe se Rangnick renovará seu contrato como técnico da ÖFB, que expira após a Copa do Mundo de 2026, ou se aceitará mais um novo desafio. Embora Rangnick tenha recebido uma proposta de renovação da Federação Austríaca de Futebol, o técnico de 67 anos só pretende tomar uma decisão após os próximos jogos internacionais, no final de março, segundo informações.
De acordo com a Sport Bild, um novo cargo como técnico de clube está praticamente descartado para Rangnick. No entanto, como diretor esportivo, um retorno à Bundesliga ou um compromisso na Premier League seria uma opção séria para o alemão. Os clubes nos quais Rangnick poderia vir a trabalhar não foram mencionados.
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Ralf Rangnick levou a Áustria a duas grandes competições consecutivas
Rangnick já treinou o VfB Stuttgart, o Hannover 96, o FC Schalke 04, o TSG Hoffenheim e o RB Leipzig na Bundesliga. No clube da Saxônia, ele também atuou como diretor esportivo de 2012 a 2019 e, em seguida, trabalhou por mais um ano como diretor esportivo global no universo Red Bull. Seu último cargo como técnico de clube foi no Manchester United, onde treinou de dezembro de 2021 a maio de 2022.
Logo em seguida, Rangnick mudou-se para a ÖFB e tornou-se técnico da seleção austríaca. Ele levou a seleção austríaca ao Euro 2024, onde, após uma forte fase de grupos, chegou às oitavas de final, mas acabou perdendo por 1 a 2 para a Turquia. O próximo grande sucesso foi a qualificação bem-sucedida para a Copa do Mundo de 2026 como líder do grupo; para a Áustria, esta é a primeira participação em uma Copa do Mundo desde 1998.
Em um grupo com Argentina, Argélia e Jordânia, chegar à fase eliminatória é a meta mínima da Áustria. No final de março, a seleção de Rangnick tem agendados amistosos contra Gana e Coreia do Sul; no início de junho, ainda haverá um confronto contra a Tunísia. A Copa do Mundo começa para a seleção austríaca no dia 16 de junho, com a partida de estreia contra a Jordânia.
Resumo das passagens de Ralf Rangnick como treinador e dirigente
Período
Função
Clube
1983 - 1985
Jogador-treinador
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Técnico
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Técnico-jogador
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Técnico
SC Korb
1990 - 1992
Técnico
VfB Stuttgart Sub-19
1992 - 1994
Coordenador esportivo
VfB Stuttgart Juvenil
Julho de 1995 - Dezembro de 1996
Técnico
SSV Reutlingen
Janeiro de 1997 - março de 1999
Técnico
SSV Ulm
Maio de 1999 - fevereiro de 2001
Técnico
VfB Stuttgart
Julho de 2001 - março de 2004
Técnico
Hannover 96
Setembro de 2004 - Dezembro de 2005
Técnico
FC Schalke 04
Julho de 2006 - janeiro de 2011
Técnico
TSG Hoffenheim
Março - setembro de 2011
Técnico
FC Schalke 04
2012 - 2015
Diretor esportivo
RB Salzburg
2012 - 2019
Diretor esportivo
RB Leipzig
2015 - 2016
Técnico
RB Leipzig
2018 - 2019
Técnico
RB Leipzig
2019 - 2020
Diretor Esportivo Global
RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino
Julho - novembro de 2021
Diretor Executivo de Futebol Profissional
Lok Moscou
Dezembro de 2021 - maio de 2022
Técnico
Manchester United
desde junho de 2022
Técnico
Áustria