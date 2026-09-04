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'Adapte-se ao frio!' - Alexis Sanchez recebe apoio para brilhar na MLS pelo Montreal, enquanto Bacary Sagna explica por que mais jogadores deveriam buscar a experiência no Canadá
Ex-estrela de Barcelona e Arsenal na América do Norte
Alexis tem levado uma vida bastante nômade desde que fracassou após sua badalada transferência para Old Trafford, em janeiro de 2018. Ele fez apenas 45 jogos pelo United antes de seguir para a Inter, inicialmente por empréstimo.
Uma passagem pelo Marseille e o retorno à Udinese aconteceram entre uma segunda passagem por Milão, antes de passar a temporada 2025-26 na Espanha, com o Sevilla. Tirando sua passagem de 18 gols pela França, a produtividade tem sido difícil de aparecer para o jogador de 37 anos nos últimos tempos.
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Alexis será titular pelo Montreal na MLS?
A esperança é que, no crepúsculo de sua carreira, uma faísca perdida seja redescoberta em solo canadense. Sagna espera que esse seja o caso, com o ex-internacional francês dizendo à GOAL o que Alexis pode esperar em Montreal e por que a MLS deve estar encantada por ter mais uma superestrela global a bordo.
Sagna, que falava em nome do BetVictor Online Casino, disse: “Ele vai precisar se adaptar ao frio primeiro! Acredite, faz frio. Mas Alexis Sanchez é um grande jogador. Já tive alguns retornos e as pessoas ficaram impressionadas no primeiro treino dele, puderam ver a diferença de qualidade, puderam ver por que ele é Alexis Sanchez.
“Acho que é muito importante para ele simplesmente voltar a gostar de futebol e mostrar por que teve atuações tão boas pelo Arsenal, por que esteve entre os 20 melhores jogadores do mundo em determinado momento. A MLS vai perceber isso em breve porque ele é um grande jogador, e fico feliz em vê-lo jogando pelo Montreal e espero que ele tenha um grande impacto.”
Por que o Canadá é um ótimo lugar para jogar e viver
Sagna se juntou ao Montreal em 2018, depois de passagens por Manchester City e Benevento, e aproveitou muito sua temporada e meia na MLS. Ele encorajaria qualquer pessoa a seguir um caminho semelhante.
As luzes de Nova York, Miami e Los Angeles exercem um apelo óbvio sobre jogadores de todo o planeta, mas Sagna disse, ao ser perguntado sobre a experiência de viver no Canadá: “O estilo de vida é muito bom. Acho que o ecossistema é feito para uma ótima vida em família. É um país incrível.
“Morei lá por três anos. É um país equilibrado, você tem as estações e as pessoas vivem bem. Eu estava em Montreal, uma cidade linda. Tem um aspecto europeu com infraestrutura dos EUA. Até o inverno, quero dizer, eu amo o sol, mas gostei do inverno lá porque podia caminhar por duas horas na neve no parque com um chocolate quente, e isso te trazia de volta ao essencial. Acho que hoje não existem muitos lugares assim no mundo em que vivemos.
“Está entre os melhores lugares para se viver. Montreal esteve em algum momento entre os cinco melhores lugares para se viver no mundo. É divertido, o clima é bom, as pessoas são felizes e é um país agradável. Além disso, as pessoas falam as duas línguas, francês e inglês, e você também tem uma grande comunidade espanhola por estar na América do Norte.”
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Alexis agora é rival do ídolo do Inter Miami, Messi
Alexis assinou um contrato de dois anos com o Montreal ao se juntar ao clube em agosto de 2026. Esse acordo lhe dará tempo para se adaptar e apresentar o tipo de desempenho que transformou o ex-companheiro de Barcelona Messi em uma impressionante história de sucesso nos Estados Unidos.
Recentemente, ele viu de perto como o GOAT argentino segue produtivo, com o eterno jogador de 39 anos marcando quatro dos sete gols do Inter Miami na goleada sobre a equipe canadense no Nu Stadium.
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