'Adapte-se ao frio!' - Alexis Sanchez recebe apoio para brilhar na MLS pelo Montreal, enquanto Bacary Sagna explica por que mais jogadores deveriam buscar a experiência no Canadá

Sagna se juntou ao Montreal em 2018, depois de passagens por Manchester City e Benevento, e aproveitou muito sua temporada e meia na MLS. Ele encorajaria qualquer pessoa a seguir um caminho semelhante.

As luzes de Nova York, Miami e Los Angeles exercem um apelo óbvio sobre jogadores de todo o planeta, mas Sagna disse, ao ser perguntado sobre a experiência de viver no Canadá: “O estilo de vida é muito bom. Acho que o ecossistema é feito para uma ótima vida em família. É um país incrível.

“Morei lá por três anos. É um país equilibrado, você tem as estações e as pessoas vivem bem. Eu estava em Montreal, uma cidade linda. Tem um aspecto europeu com infraestrutura dos EUA. Até o inverno, quero dizer, eu amo o sol, mas gostei do inverno lá porque podia caminhar por duas horas na neve no parque com um chocolate quente, e isso te trazia de volta ao essencial. Acho que hoje não existem muitos lugares assim no mundo em que vivemos.

“Está entre os melhores lugares para se viver. Montreal esteve em algum momento entre os cinco melhores lugares para se viver no mundo. É divertido, o clima é bom, as pessoas são felizes e é um país agradável. Além disso, as pessoas falam as duas línguas, francês e inglês, e você também tem uma grande comunidade espanhola por estar na América do Norte.”