Lele Adani, em participação no La Domenica Sportiva, falou assim sobre Massimiliano Allegri e Fiorentina x Napoli: "Se eu tenho que pensar em Fiorentina x Napoli, não posso ver o Napoli fazer uma partida como poderia fazer o Genoa, nem o Frosinone, porque o Frosinone foi a Florença e venceu a partida, o Torino também foi a Florença e venceu. Espero um jogo, não sei, superior ao que o Bologna poderia fazer. Então Allegri fala de raiva... quem tem que dar essa raiva? Nós ou o treinador?"
Adani contra Allegri: “O Napoli joga um futebol medíocre para a sua força, Hojlund está no deserto”
Futebol medíocre
"Eu não consigo entender qual é a atitude deste Napoli. Na minha opinião, este Napoli atua em um nível insuficiente para o tamanho de seu potencial de jogo, de sua grandeza, de sua ambição, de sua história recente, de seu futebol. Na minha opinião, joga um futebol medíocre. Do meu ponto de vista, também poderia ter vencido esta partida, mas a Fiorentina também poderia tê-la vencido. Na minha opinião, também atua em um ritmo lento".
Hojlund no deserto
"Hojlund foi tirado aos 57', por exemplo, depois de ter jogado no deserto por quase uma hora. Anguissa foi colocado, por exemplo, aos 90' e depois parece que já se machucou. Vergara nunca foi utilizado… E não é a análise se jogam Lobotka ou Gilmour, porque no ano passado Conte teve de inventar formações para tentar chegar ao fim da partida, não do campeonato. E eu entendo De Bruyne, entendo Hojlund… Quer dizer, a qualidade do Napoli tem de levar a um desempenho diferente. Não é assim que se avalia, na minha opinião, o andamento: a história precisa mesmo ser mudada, na minha opinião. Não é… não começou bem, para mim, essa história".
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