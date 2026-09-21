"Hojlund foi tirado aos 57', por exemplo, depois de ter jogado no deserto por quase uma hora. Anguissa foi colocado, por exemplo, aos 90' e depois parece que já se machucou. Vergara nunca foi utilizado… E não é a análise se jogam Lobotka ou Gilmour, porque no ano passado Conte teve de inventar formações para tentar chegar ao fim da partida, não do campeonato. E eu entendo De Bruyne, entendo Hojlund… Quer dizer, a qualidade do Napoli tem de levar a um desempenho diferente. Não é assim que se avalia, na minha opinião, o andamento: a história precisa mesmo ser mudada, na minha opinião. Não é… não começou bem, para mim, essa história".