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Adani após Lazio x Milan: “Leão? Nada de novo. Ele não consegue se manter nesse nível. Ibra explicou a ele o que significa jogar pelo Milan, mas ele ainda não entendeu”
"É UM JOGADOR REINCIDENTE"
Nos estúdios da Rai, no programa *La Domenica Sportiva*, Lele Adani comentou o comportamento de Rafa Leão: “Nada de novo — explica o ex-zagueiro e atual comentarista técnico — no ano passado ele foi treinado por Fonseca e Conceição; em ambos os casos, começou bem e depois piorou. Com Allegri? Diz-se que ele foi bom em colocá-lo no centro do projeto apesar das lesões, masvemos sempre esses comportamentos… É exagero, na minha opinião, destacar o trabalho de Max com Leão, porque, como atacante, ele não consegue se manter nesse nível. Talvez seja o jogador mais talentoso do Milan, mas o desempenho e o comportamento mostram que ele é um jogador reincidente em certas coisas. Aliás, ele diz que não recebe a bola...”.
"HÁ PELO MENOS 30 JOGADORES DE CAMPO MELHORES DO QUE ELE"
Adani continua a análise voltando alguns anos atrás: “Quando tinha 21 anos, ele conquistou o título com Ibra e Giroud. Eles estavam lá, pressionando-o; e ele, graças a eles, entendeu o que significa estar no Milan. Mas é preciso provar isso todos os dias. Se o Zlatan sair, você tem que começar a andar sozinho; mas hoje ele tem 27 anos e provavelmente ainda não entendeu como deve se comportar. Acrescento: Leão sempre foi apoiado e tolerado, todos gostam dele; o problema está em campo, porque há muitos atacantes que, quando ele ganhou aquele título, nem existiam, e que agora o ultrapassaram: de Semenyo a Saka, passando por Olise, Martinelli e muitos outros. Devem ser pelo menos 30...”.