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Francesco Guerrieri

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Adani após Lazio x Milan: “Leão? Nada de novo. Ele não consegue se manter nesse nível. Ibra explicou a ele o que significa jogar pelo Milan, mas ele ainda não entendeu”

Críticas à atitude do atacante do Milan, que não aceitou bem a substituição no segundo tempo

Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto sobre a equipe de Chivu, que agora está com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli. O que gerou polêmica após a partida foi a atitude de Leão no momento da substituição aos 67 minutos: Allegri o chamou de volta ao banco para colocar Fullkrug, e o português discutiu com o técnico.

  • "É UM JOGADOR REINCIDENTE"

    Nos estúdios da Rai, no programa *La Domenica Sportiva*, Lele Adani comentou o comportamento de Rafa Leão: “Nada de novo — explica o ex-zagueiro e atual comentarista técnico — no ano passado ele foi treinado por Fonseca e Conceição; em ambos os casos, começou bem e depois piorou. Com Allegri? Diz-se que ele foi bom em colocá-lo no centro do projeto apesar das lesões, masvemos sempre esses comportamentos… É exagero, na minha opinião, destacar o trabalho de Max com Leão, porque, como atacante, ele não consegue se manter nesse nível. Talvez seja o jogador mais talentoso do Milan, mas o desempenho e o comportamento mostram que ele é um jogador reincidente em certas coisas. Aliás, ele diz que não recebe a bola...”.

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  • "HÁ PELO MENOS 30 JOGADORES DE CAMPO MELHORES DO QUE ELE"

    Adani continua a análise voltando alguns anos atrás: “Quando tinha 21 anos, ele conquistou o título com Ibra e Giroud. Eles estavam lá, pressionando-o; e ele, graças a eles, entendeu o que significa estar no Milan. Mas é preciso provar isso todos os dias. Se o Zlatan sair, você tem que começar a andar sozinho; mas hoje ele tem 27 anos e provavelmente ainda não entendeu como deve se comportar. Acrescento: Leão sempre foi apoiado e tolerado, todos gostam dele; o problema está em campo, porque há muitos atacantes que, quando ele ganhou aquele título, nem existiam, e que agora o ultrapassaram: de Semenyo a Saka, passando por Olise, Martinelli e muitos outros. Devem ser pelo menos 30...”.

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