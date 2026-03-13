Getty Images Sport
Traduzido por
Adama Traoré na NFL? Estrela do West Ham ouve que parece “um mini-fisiculturista”, enquanto o assistente técnico explica a proibição de levantamento de peso imposta ao ponta
Um jogador da Premier League com o físico de uma estrela da NFL
A evolução física de Traoré tem sido um tema recorrente no futebol europeu, mas sua recente transferência para o West Ham intensificou o debate. Enquanto a maioria dos atletas de elite recorre ao treinamento de resistência para desenvolver a potência necessária para a primeira divisão inglesa, a hipertrofia natural de Traoré é tão acentuada que um trabalho adicional na academia é considerado um obstáculo. Isso levou a uma “proibição formal de levantamento de peso”, com o objetivo de preservar a agilidade do ponta e garantir que sua massa muscular significativa não comprometa sua aceleração recorde e velocidade máxima.
Jemez sobre os "fisiculturistas em miniatura"
Jemez, que atualmente é assistente de Nuno Espírito Santo no West Ham, fez uma descrição vívida do físico atípico do espanhol, observando que ele se destaca mesmo em uma liga repleta de atletas de alto nível. “Ele tem um físico que não é típico de um jogador de futebol. Ele se parece mais com um jogador da NFL; parece um fisiculturista em miniatura”, disse Jemez à Cadena SER. Embora reconheça a enorme potência do ponta, Jemez enfatizou a importância da habilidade técnica em detrimento da força bruta: “A capacidade física é importante, mas o que importa é a bola. Quero jogadores que saibam jogar futebol. Quando a capacidade física se torna importante, você ainda precisa ser bom com a bola. Acho que os jogadores têm que jogar futebol, e todo o resto é um bônus.”
A aplicação da política de "proibição de academia" por parte de Nuno
Os protocolos rigorosos do técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, corroboram as observações técnicas de Jemez. Tendo treinado Traoré anteriormente no Wolves, Nuno está bem ciente de que a genética do jogador de 30 anos desafia os padrões da ciência do esporte. “É incrível; é genética”, explicou Nuno ao confirmar a proibição. “Já disse a ele que não pode ir [à academia]. É algo que ele precisa perceber: que já está levantando pesos demais. Ele já carrega peso suficiente. Ele fará trabalho preventivo na academia, mas não vai levantar pesos pesados.”
Encontrar o equilíbrio entre potência e rendimento
Traoré precisa adaptar suas habilidades físicas únicas ao sistema tático de Nuno para se tornar titular. Apesar de sua reputação de “fera”, o ponta tem atuado principalmente como reserva de impacto, tendo dificuldades para substituir Jarrod Bowen e Crysencio Summerville no time titular. Traoré precisa mostrar que seu regime "sem pesos" o preparou para a agenda lotada do West Ham, que se prepara para enfrentar o Manchester City e o Aston Villa na Premier League antes da pausa para os jogos internacionais.
Publicidade