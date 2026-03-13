Adama Traoré na NFL? Estrela do West Ham ouve que parece “um mini-fisiculturista”, enquanto o assistente técnico explica a proibição de levantamento de peso imposta ao ponta

Jemez, que atualmente é assistente de Nuno Espírito Santo no West Ham, fez uma descrição vívida do físico atípico do espanhol, observando que ele se destaca mesmo em uma liga repleta de atletas de alto nível. “Ele tem um físico que não é típico de um jogador de futebol. Ele se parece mais com um jogador da NFL; parece um fisiculturista em miniatura”, disse Jemez à Cadena SER. Embora reconheça a enorme potência do ponta, Jemez enfatizou a importância da habilidade técnica em detrimento da força bruta: “A capacidade física é importante, mas o que importa é a bola. Quero jogadores que saibam jogar futebol. Quando a capacidade física se torna importante, você ainda precisa ser bom com a bola. Acho que os jogadores têm que jogar futebol, e todo o resto é um bônus.”