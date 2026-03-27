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Adam Wharton ou Elliot Anderson? Lenda do Manchester United aponta qual meio-campista “se encaixaria melhor” com Kobbie Mainoo, enquanto os Red Devils de olho em estrelas do Crystal Palace e do Nottingham Forest
Em busca de jogadores com experiência na Premier League
Enquanto o United se prepara para uma grande reformulação neste verão, o foco mudou para a contratação de talentos nacionais com experiência comprovada na primeira divisão. O clube está vasculhando o mercado em busca de um sucessor de longo prazo para Casemiro, após o anúncio do veterano brasileiro de que deixará Old Trafford no final da temporada. Apesar de uma recente recuperação de forma, a saída do volante deixa um vazio que o United pretende preencher voltando a um modelo histórico de contratação. Ao mirar em estrelas em ascensão como Wharton e Anderson, o clube espera repetir o sucesso das contratações de Roy Keane e Michael Carrick, garantindo tanto a continuidade tática quanto a intensidade física necessária para o futebol europeu.
- AFP
O veredicto sobre a parceira de Mainoo
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt explicou por que se inclina para a estrela do Palace ao comparar os dois alvos, citando a necessidade de ousadia técnica e experiência na Premier League para complementar Mainoo.
“Gosto muito do Adam Wharton, prefiro-o ao Elliot Anderson, mas ambos são jogadores realmente bons. Qualquer um deles seria ótimo. Se olharmos para a história do Man United, eles sempre contrataram os melhores jovens jogadores da liga, como Keane e Carrick. São jovens meio-campistas que se movimentam bem pelo campo, sabem passar a bola e recebê-la em espaços apertados.
“Provavelmente escolheria Wharton em vez de Elliot Anderson. Acho que ele se encaixaria melhor com Kobbie Mainoo. Kobbie está jogando um pouco mais avançado, uma função que lhe cai melhor do que uma mais recuada.
“Estou farto de ver o United contratar jogadores que não estão acostumados à Premier League. Um excelente exemplo foi [Juan Sebastián] Verón. Ele era um astro de classe mundial, tinha um talento incrível — e quero dizer, realmente incrível —, mas simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo da Premier League.
“Wharton e Anderson provaram que podem jogar na liga. Ambos marcam gols, ambos se sentem à vontade com a bola e são muito bons em receber a bola em espaços apertados.
“Se você vai jogar pelo Man United, precisa ser capaz de fazer isso, porque pode ser muito, muito intenso quando você joga fora de casa e o jogo está apertado. Você precisa ser capaz de receber a bola em áreas apertadas e ser corajoso.”
Evoluindo para a Liga dos Campeões
Butt alertou que o elenco atual do United não tem profundidade suficiente para o calendário exaustivo das competições europeias de elite, sugerindo que depender de estrelas em fase de declínio e de adolescentes na zaga central pode ser sua ruína.
“Se eles entrarem na Liga dos Campeões, vão ter que contratar alguns jogadores para disputar mais partidas com maior intensidade”, acrescentou Butt. “Não dá para entrar lá apenas para fazer figura. O United é uma parte importante da história da Liga dos Campeões. Então, eles precisam entrar e ter um bom desempenho.
“Falamos sobre Wharton ou Anderson, mas também acho que eles precisariam de outro meio-campista para dar cobertura na Liga dos Campeões, com todos os jogos.
“Definitivamente um zagueiro central, talvez dois, porque [Harry] Maguire não está ficando mais jovem. Mesmo que ele defenda a área muito bem — e ele tem se saído bem de novo desde que o Michael chegou —, acho que quando ele tiver que disputar mais jogos na Liga dos Campeões e enfrentar adversários diferentes, nem todo mundo vai ficar parado na sua frente; você não pode simplesmente recuar e defender.
“Portanto, precisamos de alguém para substituir o Harry ou jogar ao lado dele e permitir que ele descanse, e o [Lisandro] Martinez está sempre lesionado. O [Ayden] Heaven e o [Lenny] Yoro ainda são jogadores muito jovens. É pedir muito a um zagueiro central que os tenha em campo em todos os jogos em alto nível.”
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Um verão crucial de transição
O United enfrenta um período decisivo em que as contratações devem estar em sintonia com a evolução tática de Carrick, especialmente se o técnico interino assumir o cargo de forma definitiva neste verão. O verdadeiro teste para a diretoria será se ela seguirá o conselho de Butt, priorizando estrelas “prontas para a Premier League” e um zagueiro central experiente em vez de reforços estrangeiros caros e ainda não comprovados, antes que os valores de mercado disparem.