Adam Wharton ou Elliot Anderson? Lenda do Manchester United aponta qual meio-campista “se encaixaria melhor” com Kobbie Mainoo, enquanto os Red Devils de olho em estrelas do Crystal Palace e do Nottingham Forest

Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt explicou por que se inclina para a estrela do Palace ao comparar os dois alvos, citando a necessidade de ousadia técnica e experiência na Premier League para complementar Mainoo.

“Gosto muito do Adam Wharton, prefiro-o ao Elliot Anderson, mas ambos são jogadores realmente bons. Qualquer um deles seria ótimo. Se olharmos para a história do Man United, eles sempre contrataram os melhores jovens jogadores da liga, como Keane e Carrick. São jovens meio-campistas que se movimentam bem pelo campo, sabem passar a bola e recebê-la em espaços apertados.

“Provavelmente escolheria Wharton em vez de Elliot Anderson. Acho que ele se encaixaria melhor com Kobbie Mainoo. Kobbie está jogando um pouco mais avançado, uma função que lhe cai melhor do que uma mais recuada.

“Estou farto de ver o United contratar jogadores que não estão acostumados à Premier League. Um excelente exemplo foi [Juan Sebastián] Verón. Ele era um astro de classe mundial, tinha um talento incrível — e quero dizer, realmente incrível —, mas simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo da Premier League.

“Wharton e Anderson provaram que podem jogar na liga. Ambos marcam gols, ambos se sentem à vontade com a bola e são muito bons em receber a bola em espaços apertados.

“Se você vai jogar pelo Man United, precisa ser capaz de fazer isso, porque pode ser muito, muito intenso quando você joga fora de casa e o jogo está apertado. Você precisa ser capaz de receber a bola em áreas apertadas e ser corajoso.”