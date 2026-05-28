Adam Wharton "não vai ficar choramingando" por ter sido preterido na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto o craque do Crystal Palace revela detalhes sobre a ligação de Thomas Tuchel

Wharton ficou de fora quando Tuchel confirmou a lista final de convocados para o torneio na América do Norte. O ex-jogador do Blackburn Rovers tem sido uma revelação no Crystal Palace, desempenhando um papel de destaque na conquista da Liga Conferência, mas seu desempenho no campeonato nacional não foi suficiente para garantir uma vaga no avião, já que o técnico da seleção inglesa optou por jogadores mais experientes no meio-campo.

Refletindo sobre a decisão após a histórica vitória do Palace na final da Conference League contra o Rayo Vallecano em Leipzig, Wharton demonstrou uma maturidade além de sua idade. “Isso faz parte do futebol. Nunca foi garantido que eu fosse. Eu sabia disso”, disse Wharton em entrevista coletiva.