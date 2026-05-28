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Adam Wharton "não vai ficar choramingando" por ter sido preterido na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto o craque do Crystal Palace revela detalhes sobre a ligação de Thomas Tuchel
Wharton reage à indiferença de Tuchel
Wharton ficou de fora quando Tuchel confirmou a lista final de convocados para o torneio na América do Norte. O ex-jogador do Blackburn Rovers tem sido uma revelação no Crystal Palace, desempenhando um papel de destaque na conquista da Liga Conferência, mas seu desempenho no campeonato nacional não foi suficiente para garantir uma vaga no avião, já que o técnico da seleção inglesa optou por jogadores mais experientes no meio-campo.
Refletindo sobre a decisão após a histórica vitória do Palace na final da Conference League contra o Rayo Vallecano em Leipzig, Wharton demonstrou uma maturidade além de sua idade. “Isso faz parte do futebol. Nunca foi garantido que eu fosse. Eu sabia disso”, disse Wharton em entrevista coletiva.
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A ligação do técnico da Inglaterra
O craque do Palace também falou abertamente sobre a comunicação direta que recebeu do técnico da seleção nacional. Em uma conversa profissional, Tuchel entrou em contato com o jovem para lhe dar a notícia pessoalmente, observando que o processo de seleção tinha sido acirrado até o último minuto.
Wharton detalhou a conversa, afirmando: “Quando ele me ligou, apenas me disse que eu não tinha sido convocado. Ele disse que foi por pouco. Mas sim, como eu disse, isso é futebol. Não vou ficar aqui chorando por causa disso. Ainda tinha dois jogos pelo Palace pela frente. Obviamente, como o de hoje à noite é um jogo importantíssimo, não fico remoendo muito essas coisas. Não é o fim do mundo. Ainda sou jovem.”
A glória europeia é o remédio perfeito
Se Wharton ainda sentia alguma mágoa por ter ficado de fora da seleção inglesa, isso não transpareceu em campo na Red Bull Arena. Apesar de ser dúvida devido a uma lesão antes da final da Liga Conferência contra o Rayo, o meio-campista teve uma atuação digna do prêmio de Melhor Jogador da Partida, ajudando o Palace a conquistar seu primeiro título europeu.
Foi a arrancada poderosa e o chute de Wharton que levaram ao gol da vitória de Jean-Philippe Mateta, garantindo que os Eagles fizessem história na Alemanha. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo serviu como um lembrete oportuno de seu talento, mesmo que não tenha sido suficiente para convencer Tuchel para este ciclo específico de torneios.
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Olhando para o futuro
Enquanto seus companheiros de equipe se preparam para o cenário mundial, Wharton está pronto para recarregar as energias. O meio-campista confirmou que já fez planos para o período de entressafra, embora continue confiante de que sua hora de vestir a camisa branca da Inglaterra chegará novamente, dada sua rápida ascensão nos últimos 18 meses.
“Espero que haja outros torneios e Copas do Mundo para os quais eu possa ir no futuro. Mas sim, eu estava focado apenas no Palace, em vir aqui e conquistar a vitória, o que conseguimos”, acrescentou. “Estou feliz com isso e já reservei alguns lugares para ir [de férias], mas vou apenas aproveitar meu verão e esta noite.”