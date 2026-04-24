Acusações de sexismo contra o RB Leipzig: postagem nas redes sociais sobre a treinadora do Union, Marie-Louise Eta, gera uma enxurrada de críticas

A resposta do Leipzig não demorou a chegar. Os saxões, por sua vez, compartilharam em suas redes sociais fotos de Eta — uma ao lado do ex-técnico do RBL Marco Rose, outra ao lado do ex-jogador Emil Forsberg e outra ainda ao lado do atual astro do Liverpool Dominik Szoboszlai. Ao lado das fotos, o clube escreveu: “A treinadora principal de vocês não achou apenas a cidade muito bonita…”.

No entanto, para grande parte da torcida, a reação — provavelmente bem-humorada — não foi nada bem recebida. Na seção de comentários, o Leipzig foi acusado, em muitos casos, de comportamento depreciativo e sexista — o clube acabou tendo que reagir com um novo comunicado.

“Não há espaço para o sexismo no RB Leipzig. Estamos muito ansiosos pelo retorno de Marie-Louise Eta, que estagiou no RB Leipzig em 2022 e documentou sua passagem pelo clube em uma colagem de fotos nas redes sociais”, escreveram os “Bullen”.



