Tudo começou com uma publicação do Union Berlin, na qual os jogadores do time, referindo-se ao jogo fora de casa contra o Leipzig na noite de sexta-feira (20h30), fizeram uma pequena provocação ao RB: “Bem, a culpa não é do Leipzig em si — é uma cidade bonita...”, escreveram os berlinenses.
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Acusações de sexismo contra o RB Leipzig: postagem nas redes sociais sobre a treinadora do Union, Marie-Louise Eta, gera uma enxurrada de críticas
A resposta do Leipzig não demorou a chegar. Os saxões, por sua vez, compartilharam em suas redes sociais fotos de Eta — uma ao lado do ex-técnico do RBL Marco Rose, outra ao lado do ex-jogador Emil Forsberg e outra ainda ao lado do atual astro do Liverpool Dominik Szoboszlai. Ao lado das fotos, o clube escreveu: “A treinadora principal de vocês não achou apenas a cidade muito bonita…”.
No entanto, para grande parte da torcida, a reação — provavelmente bem-humorada — não foi nada bem recebida. Na seção de comentários, o Leipzig foi acusado, em muitos casos, de comportamento depreciativo e sexista — o clube acabou tendo que reagir com um novo comunicado.
“Não há espaço para o sexismo no RB Leipzig. Estamos muito ansiosos pelo retorno de Marie-Louise Eta, que estagiou no RB Leipzig em 2022 e documentou sua passagem pelo clube em uma colagem de fotos nas redes sociais”, escreveram os “Bullen”.
Eta assume o comando do Union Berlin no lugar de Steffen Baumgart
A própria Eta havia compartilhado essa série de fotos em 2023; o Leipzig teria, portanto, apenas querido relembrar os “bons momentos que passaram juntos em Leipzig”. Além disso, o RB destacou que vários cargos de liderança no próprio clube já são ocupados por mulheres.
Eta havia assumido o cargo no Union há apenas cerca de uma semana e meia, após a demissão de Steffen Baumgart. Ela é a primeira treinadora principal na história da Bundesliga e, depois de Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt), a segunda treinadora principal no futebol profissional masculino alemão.
O contrato da treinadora de 34 anos é válido inicialmente apenas até o final da temporada; em seguida, os dirigentes do clube berlinense pretendem discutir os próximos passos. Não está descartada a permanência de Eta como treinadora principal efetiva.