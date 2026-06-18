O jogador que disputou 109 partidas pela seleção holandesa atuou como comentarista da emissora de TV NOS na estreia da Copa do Mundo de seu país contra o Japão (2 a 2).
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Acusações de racismo contra ex-estrela da Bundesliga: Rafael van der Vaart pede desculpas por comentário sobre o Japão na TV
Quando, em uma cena, ele teve que dar sua opinião sobre o desempenho defensivo de seu compatriota Micky van der Veen, o jogador de 43 anos explicou que o ex-jogador do Wolfsburgo havia perdido “completamente de vista” seu adversário.
E continuou: “Olhem só, ele está totalmente desmarcado, o van de Veen não está em lugar nenhum. É claro que todos eles (os japoneses; nota do editor) se parecem, talvez ele tenha pensado isso.”
Logo em seguida, van der Vaart percebeu o alcance de sua declaração. Ele a descartou como uma “piada” e disse: “Não tenho coragem de dizer nada.” No entanto, especialmente nas redes sociais, não foram poucos os que o acusaram de racismo explícito. “É profundamente decepcionante ouvir ex-jogadores espalharem estereótipos racistas sobre a seleção japonesa e, ainda por cima, tentarem justificar os comentários como piada”, declarou a organização antidiscriminação “Kick It Out”.
Van der Vaart pede desculpas: “Lamento profundamente”
O site The Athletic cita um comunicado posterior da equipe de assessoria de van der Vaart. Nele, afirma-se “que nunca foi sua intenção” “ofender, magoar ou discriminar ninguém”. O jogador de 43 anos rejeita o racismo em todas as suas formas e tem “respeito por pessoas de qualquer origem e de qualquer contexto”. Ele compreende, no entanto, “que algumas pessoas tenham considerado minhas palavras ofensivas”.
O ex-meio-campista também apresentou um pedido de desculpas pessoal: “Entendo que algumas pessoas tenham considerado minhas declarações ofensivas. Lamento profundamente isso. Se com isso decepcionei alguém, peço desculpas.”
No entanto, Van der Vaart não chamou a atenção apenas por causa de suas declarações polêmicas sobre os jogadores dos Samurais Azuis durante a partida entre a Holanda e o Japão; ele também causou polêmica ao criticar o zagueiro-chefe da seleção holandesa, Virgil van Dijk, a quem comparou a um Boeing 747.