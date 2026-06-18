Acusações de racismo contra ex-estrela da Bundesliga: Rafael van der Vaart pede desculpas por comentário sobre o Japão na TV

Quando, em uma cena, ele teve que dar sua opinião sobre o desempenho defensivo de seu compatriota Micky van der Veen, o jogador de 43 anos explicou que o ex-jogador do Wolfsburgo havia perdido “completamente de vista” seu adversário.

E continuou: “Olhem só, ele está totalmente desmarcado, o van de Veen não está em lugar nenhum. É claro que todos eles (os japoneses; nota do editor) se parecem, talvez ele tenha pensado isso.”

Logo em seguida, van der Vaart percebeu o alcance de sua declaração. Ele a descartou como uma “piada” e disse: “Não tenho coragem de dizer nada.” No entanto, especialmente nas redes sociais, não foram poucos os que o acusaram de racismo explícito. “É profundamente decepcionante ouvir ex-jogadores espalharem estereótipos racistas sobre a seleção japonesa e, ainda por cima, tentarem justificar os comentários como piada”, declarou a organização antidiscriminação “Kick It Out”.