É verdade que Salah, que está sem clube desde 1º de julho e, portanto, sem valor de transferência, havia inicialmente concordado com a transferência. “Mais tarde, quando surgiram notícias na mídia de que a transferência estava concluída, seu agente aumentou sua comissão para 35%”, explicou o presidente do Beşiktaş, Serdal Adali, ao site winwin.com.
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Acusações bombásticas! Grande alvoroço em torno da suposta transferência iminente de Mohamed Salah para a Turquia
O Beşiktaş considerou “impossível aceitar tal porcentagem. Não acreditamos que Salah tenha sequer conhecimento desses números”, afirmou Adali, fazendo graves acusações contra o assessor do atacante de 34 anos.
No final da semana passada, o Foot Mercato havia noticiado que uma transferência de Salah para o Beşiktaş estava prestes a se concretizar. Estavam em discussão um salário anual de dez milhões de euros, além de bônus no valor de mais dois milhões de euros. Um contrato de um ano, com opção de renovação por mais um ano, já estaria praticamente negociado.
- Getty Images
Mohamed Salah não vai para o Beşiktaş por enquanto: para onde irá o astro?
Ainda não se sabe se Salah voltará a ser assunto no Besiktas nas próximas semanas. Por enquanto, porém, a transferência do egípcio para Istambul está suspensa.
Já estava claro desde a primavera que Salah deixaria o Liverpool FC neste verão, após nove anos. Após uma boa Copa do Mundo com a seleção de seu país, com a qual foi eliminado de forma dramática pela Argentina nas oitavas de final, Salah vinha refletindo seriamente sobre seu futuro.
Além do Besiktas, há, segundo informações, interessados principalmente da Arábia Saudita e da MLS por Salah. No entanto, o Fenerbahçe, um rival local do Besiktas, também teria demonstrado interesse no jogador da seleção egípcia.
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