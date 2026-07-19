Ainda não se sabe se Salah voltará a ser assunto no Besiktas nas próximas semanas. Por enquanto, porém, a transferência do egípcio para Istambul está suspensa.

Já estava claro desde a primavera que Salah deixaria o Liverpool FC neste verão, após nove anos. Após uma boa Copa do Mundo com a seleção de seu país, com a qual foi eliminado de forma dramática pela Argentina nas oitavas de final, Salah vinha refletindo seriamente sobre seu futuro.

Além do Besiktas, há, segundo informações, interessados principalmente da Arábia Saudita e da MLS por Salah. No entanto, o Fenerbahçe, um rival local do Besiktas, também teria demonstrado interesse no jogador da seleção egípcia.