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"Acredito plenamente" - Martin Odegaard não tem dúvidas de que o Arsenal pode vencer o PSG na final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que elogia o "incrível" Viktor Gyokeres
O Arsenal busca a histórica dobradinha
O Arsenal chega à sua segunda final da Liga dos Campeões com um grande ímpeto, após conquistar o campeonato nacional sob o comando de Mikel Arteta. Embora o Paris Saint-Germain seja o grande favorito para revalidar o título continental após a vitória dominante na final do ano passado sobre a Inter, os londrinos do norte não se deixam intimidar pelos gigantes franceses. Este grande confronto em Budapeste marca o primeiro encontro entre dois treinadores espanhóis em uma final da Liga dos Campeões.
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Odegaard demonstra total confiança
Refletindo sobre a vantagem psicológica conquistada com o sucesso no campeonato nacional e avaliando seus formidáveis adversários, Odegaard afirmou: “Sabemos da qualidade que temos na equipe. Acho que temos demonstrado isso há muito tempo. Obviamente, vir de uma conquista da Premier League, que é provavelmente o campeonato mais difícil de se vencer no mundo, nos dá muita confiança.
Sabemos quem somos e o que podemos fazer. Obviamente, vamos enfrentar uma boa equipe com muitas qualidades, mas temos total confiança em nós mesmos, no que podemos fazer, no futebol que podemos jogar e nos resultados que podemos alcançar.
"Esse é o nosso foco principal: sermos nós mesmos e nos concentrarmos no que podemos fazer e no que podemos controlar. É um grande jogo, mas estamos prontos para ele, como eu disse. Acredito plenamente na equipe e em tudo o que podemos fazer em campo.
"Foi incrível conquistar o título. Acho que tudo o que passamos para chegar a esse momento faz com que seja tão gratificante. E conseguir isso com este grupo é simplesmente inacreditável. Foi um dia tão bonito e ficará para sempre na memória de todos nós.
"Então, foi uma sensação especial e, claro, tiramos energia disso. O clima e a vibração para este jogo são ótimos, mais uma final. A energia é positiva e estamos prontos para jogar de novo.”
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O capitão elogia a contribuição de Gyokeres
O meio-campista do Arsenal também destacou a harmonia coletiva no vestiário e prestou uma homenagem calorosa ao atacante Viktor Gyokeres. Elogiando o impacto fenomenal do jogador da seleção sueca durante sua excelente primeira temporada na Inglaterra, Odegaard acrescentou: “Ele tem sido brilhante desde que chegou.
Acho que ele tem sido incrível para nós. Ele marca muitos gols, gols importantes. Não são apenas os gols, mas a maneira como ele joga e a atenção que atrai em campo deixam muito espaço para o resto de nós.
“Ele é alguém que dá absolutamente tudo em cada jogo. Ele se esforça muito e está muito determinado a chegar na frente do gol e fazer a diferença. Ele é um jogador especial e é ótimo tê-lo conosco.
"Uma ótima primeira temporada para ele e já conquistar um troféu na primeira temporada não é nada mal. Há tantos líderes nesta equipe e nós realmente nos ajudamos uns aos outros. Acho que isso tem sido fundamental para o nosso sucesso, o fato de termos cada vez mais pessoas assumindo responsabilidades.”
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O palco de Budapeste aguarda os finalistas
Este confronto de destaque marca a 63ª e última partida do Arsenal em uma campanha exaustiva, representando um grande desafio físico para a incansável equipe de Arteta. No caminho do time está o letal ataque do PSG, liderado por Khvicha Kvaratskhelia, além de uma defesa dos Gunners historicamente sólida, que ainda não sofreu nenhum gol em jogadas de campo durante as fases eliminatórias. Uma vitória tornaria o Arsenal apenas o quarto time inglês na história do futebol a conquistar a prestigiosa dobradinha de título da liga e da Copa da Europa.