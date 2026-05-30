"Acredito plenamente" - Martin Odegaard não tem dúvidas de que o Arsenal pode vencer o PSG na final da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que elogia o "incrível" Viktor Gyokeres

Refletindo sobre a vantagem psicológica conquistada com o sucesso no campeonato nacional e avaliando seus formidáveis adversários, Odegaard afirmou: “Sabemos da qualidade que temos na equipe. Acho que temos demonstrado isso há muito tempo. Obviamente, vir de uma conquista da Premier League, que é provavelmente o campeonato mais difícil de se vencer no mundo, nos dá muita confiança.

Sabemos quem somos e o que podemos fazer. Obviamente, vamos enfrentar uma boa equipe com muitas qualidades, mas temos total confiança em nós mesmos, no que podemos fazer, no futebol que podemos jogar e nos resultados que podemos alcançar.

"Esse é o nosso foco principal: sermos nós mesmos e nos concentrarmos no que podemos fazer e no que podemos controlar. É um grande jogo, mas estamos prontos para ele, como eu disse. Acredito plenamente na equipe e em tudo o que podemos fazer em campo.

"Foi incrível conquistar o título. Acho que tudo o que passamos para chegar a esse momento faz com que seja tão gratificante. E conseguir isso com este grupo é simplesmente inacreditável. Foi um dia tão bonito e ficará para sempre na memória de todos nós.

"Então, foi uma sensação especial e, claro, tiramos energia disso. O clima e a vibração para este jogo são ótimos, mais uma final. A energia é positiva e estamos prontos para jogar de novo.”