Mourinho também relembrou alguns dos momentos mais marcantes de Copas do Mundo anteriores, incluindo Maradona brilhando na Copa do México de 1986 e o trio ofensivo de terror do Brasil — Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho —, que aterrorizava os adversários durante a conquista do título em 2002.

“Tenho tantas lembranças das Copas do Mundo que te fazem dizer: ‘Uau’. Pode parecer um pouco louco, mas no México de 1970, eu tinha sete anos e me lembro. Lembro-me de assistir à final com meu pai e me lembro muito, muito bem da final, da sensação, do Brasil, do último gol de Carlos Alberto, de Pelé dando aquele passe de gênio. Lembro-me claramente disso e tinha apenas sete anos.

“Desde então, muita coisa aconteceu. Eu era fã do Maradona. Desculpa aí, Inglaterra. Novamente no México, o que Maradona fez de bom e de ruim, mas o gol contra a Bélgica e o gol contra a Inglaterra — sem contar a mão na bola, é claro —, foi uma loucura. Sou muito fã do Ronaldo Nazário, do Rivaldo e do Ronaldinho. E eles jogavam juntos no mesmo time. Lembro-me em detalhes de tudo o que nós, portugueses, fizemos. Estávamos quase lá. Mas continuamos na luta.”