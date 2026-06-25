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“Acredite nos deuses do futebol” – José Mourinho está radiante com a conquista da Copa do Mundo por Lionel Messi e confirma que assumirá o cargo de técnico da seleção nacional no futuro
- Getty Images Sport
Messi é a essência do futebol
Foi há quatro anos que Messi finalmente conquistou o único troféu que ainda lhe faltava, levando a Argentina a uma incrível vitória na Copa do Mundo, ao marcar sete gols e receber a Bola de Ouro no processo.
Ao relembrar essa façanha, Mourinho disse em entrevista exclusiva a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”: “A Copa do Mundo do Messi [em 2022]... acredite nos deuses do futebol, porque o cara não poderia ter tido a carreira [que teve] sem conquistá-la. Então, você tem a sensação de que há algo superior que fez com que ele ganhasse uma Copa do Mundo.”
“Desculpe, Inglaterra” – Mourinho relembra suas memórias favoritas da Copa do Mundo
Mourinho também relembrou alguns dos momentos mais marcantes de Copas do Mundo anteriores, incluindo Maradona brilhando na Copa do México de 1986 e o trio ofensivo de terror do Brasil — Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho —, que aterrorizava os adversários durante a conquista do título em 2002.
“Tenho tantas lembranças das Copas do Mundo que te fazem dizer: ‘Uau’. Pode parecer um pouco louco, mas no México de 1970, eu tinha sete anos e me lembro. Lembro-me de assistir à final com meu pai e me lembro muito, muito bem da final, da sensação, do Brasil, do último gol de Carlos Alberto, de Pelé dando aquele passe de gênio. Lembro-me claramente disso e tinha apenas sete anos.
“Desde então, muita coisa aconteceu. Eu era fã do Maradona. Desculpa aí, Inglaterra. Novamente no México, o que Maradona fez de bom e de ruim, mas o gol contra a Bélgica e o gol contra a Inglaterra — sem contar a mão na bola, é claro —, foi uma loucura. Sou muito fã do Ronaldo Nazário, do Rivaldo e do Ronaldinho. E eles jogavam juntos no mesmo time. Lembro-me em detalhes de tudo o que nós, portugueses, fizemos. Estávamos quase lá. Mas continuamos na luta.”
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O mundo do futebol internacional chama Mourinho
Do Chelsea ao Real Madrid, do Inter ao Manchester United, Mourinho comandou alguns dos maiores clubes do futebol mundial ao longo de quase três décadas como técnico no mais alto nível. Ele, no entanto, ainda não treinou uma seleção nacional até o momento, embora seja um desejo que ele afirma que certamente irá realizar em algum momento no futuro.
Quando questionado sobre a possibilidade de se dedicar à seleção nacional no futuro, Mourinho acrescentou: “Meu habitat natural é o futebol de clubes. É treinar todos os dias, jogar três vezes por semana... estar com os jogadores, trabalhar com os jogadores, entendê-los, brigar com eles, abraçá-los, beijá-los, dar um chute neles. Acho que esse é o meu habitat natural. Mas quando vejo a emoção da Copa do Mundo, e até mesmo da Eurocopa, é algo que eu gostaria de fazer. Um dia eu vou fazer isso.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.