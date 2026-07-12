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“Acredite” – Jude Bellingham mostra seu lado Ted Lasso depois de levar a Inglaterra à semifinal da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará Lionel Messi e a Argentina
'Viver para lutar outro dia'
Bellingham acessou o Instagram após a partida e pareceu canalizar seu lado Ted Lasso com uma postagem para seus seguidores. O astro do Real Madrid incluiu o lema “Believe” pelo qual Lasso é conhecido na série de sucesso, na qual ele interpreta o técnico do time fictício AFC Richmond, embora não esteja claro se essa era sua intenção.
Ele escreveu: “Viver para lutar outro dia.🦁 Agora vem a semifinal. Believe!”
Tuchel exige mais, apesar da vitória nas quartas de final
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, enviou uma mensagem clara à sua seleção após a vitória por 2 a 1, conquistada com muito esforço, sobre a Noruega, insistindo que, embora esteja orgulhoso do espírito dos jogadores, o nível técnico precisa melhorar.
“Com certeza, ninguém contesta isso”, disse Tuchel quando questionado sobre o esforço físico que seus jogadores demonstraram. “Estou impressionado com a dedicação que eles demonstraram, o esforço, o espírito de equipe, a confiança, e a capacidade de superar as adversidades, se empenhar ao máximo e encontrar maneiras de vencer está no nível mais alto possível. Eles merecem todos os elogios por isso. Mas também sou um técnico de futebol e acho que podemos jogar melhor.”
Respondendo às sugestões de que seu técnico estaria insatisfeito com a atuação, Bellingham manteve-se firme. “Ah, tudo bem, tanto faz… É difícil lá em campo”, disse o meio-campista. “É uma partida difícil. Todos os jogadores deram o máximo. Portanto, meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que estavam em campo e que, mais uma vez, deram o máximo.”
Kane e Bellingham assumem a responsabilidade de marcar gols
As estatísticas revelam uma forte dependência dos dois jogadores de maior destaque da Inglaterra. Bellingham e o capitão Harry Kane marcaram, juntos, 12 dos 13 gols da Inglaterra ao longo do torneio de 2026.
“Precisamos melhorar no ataque para também colocar outros jogadores em posição”, admitiu Tuchel. “Mas, é claro, eles são jogadores decisivos. Adoram a responsabilidade. Têm qualidade. Se destacam nos momentos decisivos, então não há nada de errado nisso. Não precisamos nos desculpar por isso, pelo fato de esses dois jogadores jogarem por nós e decidirem as partidas para nós. É impressionante. Ambos são jogadores de ponta, que encontraram uma maneira de jogar de forma tão eficiente um com o outro.”
- AFP
A espera é pelo confronto nas semifinais contra a Argentina
A Inglaterra agora segue para Atlanta para um confronto emocionante nas semifinais contra a Argentina, na quarta-feira. Os Três Leões têm demonstrado uma capacidade notável de conquistar resultados com garra, uma característica que Tuchel acredita ter criado um forte vínculo dentro do elenco, apesar de suas reservas táticas.
“Não, de jeito nenhum com o resultado e nem com a equipe”, disse Tuchel quando questionado se estava insatisfeito. “Talvez eu precise ser mais específico. Não há dúvida de que estou orgulhoso e feliz. E me sinto muito conectado a essa equipe porque eles simplesmente fazem o que for preciso para dar o próximo passo.”
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