“Acredite” – Jude Bellingham mostra seu lado Ted Lasso depois de levar a Inglaterra à semifinal da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará Lionel Messi e a Argentina

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, enviou uma mensagem clara à sua seleção após a vitória por 2 a 1, conquistada com muito esforço, sobre a Noruega, insistindo que, embora esteja orgulhoso do espírito dos jogadores, o nível técnico precisa melhorar.

“Com certeza, ninguém contesta isso”, disse Tuchel quando questionado sobre o esforço físico que seus jogadores demonstraram. “Estou impressionado com a dedicação que eles demonstraram, o esforço, o espírito de equipe, a confiança, e a capacidade de superar as adversidades, se empenhar ao máximo e encontrar maneiras de vencer está no nível mais alto possível. Eles merecem todos os elogios por isso. Mas também sou um técnico de futebol e acho que podemos jogar melhor.”

Respondendo às sugestões de que seu técnico estaria insatisfeito com a atuação, Bellingham manteve-se firme. “Ah, tudo bem, tanto faz… É difícil lá em campo”, disse o meio-campista. “É uma partida difícil. Todos os jogadores deram o máximo. Portanto, meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que estavam em campo e que, mais uma vez, deram o máximo.”



