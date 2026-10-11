Carrick enfrenta atualmente uma enorme pressão enquanto sua equipe atravessa uma fase de desempenho historicamente ruim. Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, o especialista em linguagem corporal Darren Stanton apontou vários sinais físicos que sugerem que o treinador está perto de seu limite.

Stanton, ex-detetive da polícia, afirmou que Carrick parece estar sob pressão extrema e identificou quatro “sinais de alerta” específicos em suas aparições públicas recentes. “Primeiro, vemos que ele levanta apenas um dos ombros, o que revela uma total falta de confiança no que diz ao falar que certos aspectos do jogo melhoraram. Ele não acredita de fato no que está dizendo”, afirmou o especialista à OLBG.

Além disso, as rugas na testa de Carrick foram citadas como sinais de angústia, ansiedade e frustração crescente. Stanton também observou que ele comprime fortemente os lábios, o que interpretou como uma tentativa consciente de conter seus verdadeiros sentimentos sobre a situação atual do clube.