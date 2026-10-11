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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Acredita que será demitido!” Especialista em linguagem corporal identifica quatro sinais preocupantes em Michael Carrick no Manchester United

Manchester United
Tottenham
Premier League

Michael Carrick estaria dando sinais físicos de que espera ser dispensado do cargo de técnico do Manchester United após um início desastroso de campanha na Premier League. O fato de o clube não ter conseguido vencer o Tottenham Hotspur recentemente só aumentou a pressão sobre a situação do ex-meio-campista em Old Trafford.

  • Sinais de alerta identificados no comportamento de Carrick

    Carrick enfrenta atualmente uma enorme pressão enquanto sua equipe atravessa uma fase de desempenho historicamente ruim. Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, o especialista em linguagem corporal Darren Stanton apontou vários sinais físicos que sugerem que o treinador está perto de seu limite.

    Stanton, ex-detetive da polícia, afirmou que Carrick parece estar sob pressão extrema e identificou quatro “sinais de alerta” específicos em suas aparições públicas recentes. “Primeiro, vemos que ele levanta apenas um dos ombros, o que revela uma total falta de confiança no que diz ao falar que certos aspectos do jogo melhoraram. Ele não acredita de fato no que está dizendo”, afirmou o especialista à OLBG.

    Além disso, as rugas na testa de Carrick foram citadas como sinais de angústia, ansiedade e frustração crescente. Stanton também observou que ele comprime fortemente os lábios, o que interpretou como uma tentativa consciente de conter seus verdadeiros sentimentos sobre a situação atual do clube.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A linguagem corporal de Carrick indica desconforto

    O último indício significativo mencionado foi um gesto de autoconforto de Carrick ao colocar a língua para fora, que Stanton comparou a um comportamento usado para se acalmar, frequentemente observado em crianças pequenas que se sentem desconfortáveis no ambiente em que estão.

    “Colocar a língua para fora é um gesto de autoconforto que vemos em crianças muito pequenas quando estão infelizes e desconfortáveis em uma situação. Carrick também se sente muito desconfortável neste momento com seu trabalho e com a forma como as coisas estão indo para ele”, explicou Stanton.

    Ele observou ainda que Carrick parecia pálido e suava visivelmente, o que sugeria uma resposta fisiológica de “fuga”, na qual o instinto do treinador é se afastar o máximo possível da situação estressante em Old Trafford.

  • As dificuldades em campo continuam

    As dificuldades táticas e psicológicas apontadas por especialistas se refletiram em uma sequência de resultados ruins para o Manchester United. No confronto com o Tottenham, o United parecia ter a vantagem quando Bryan Mbeumo marcou aos 73 minutos. Pouco depois, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, foi expulso.

    No entanto, apesar da superioridade numérica, a equipe de Carrick recuou e permitiu que Dominic Solanke empatasse de cabeça nos acréscimos. A dificuldade para garantir a vitória se tornou recorrente: a equipe não venceu nenhum dos últimos três jogos que terminou com superioridade numérica. O clima ficou hostil, com os torcedores vaiando a equipe em voz alta tanto no intervalo quanto após o apito final.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pior início do Manchester United em 40 anos

    As estatísticas da campanha atual do United são difíceis de engolir para a diretoria. O clube somou apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Premier League, seu pior início de temporada na primeira divisão em quatro décadas. Carrick, que inicialmente deu novo ânimo ao elenco como substituto interino de Ruben Amorim, agora enfrenta dificuldades muito maiores no cargo permanente.

    Depois de conquistar 39 pontos em 17 jogos no fim da temporada passada, ele viu aquele embalo desaparecer por completo, e o clube ocupa apenas a 12ª posição na tabela.

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