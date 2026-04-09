Acordo de patrocínio com potencial para causar polêmica! Estrela do FC Bayern será o novo rosto da Red Bull

O que mais desagrada aos torcedores é que os projetos de futebol da Red Bull foram criados, em primeiro lugar, para promover a marca Red Bull, e que o futebol é, acima de tudo, um meio para atingir esse fim. Os torcedores do Bayern não são, de longe, os únicos críticos — em grande parte da Bundesliga, essa abordagem encontra rejeição, especialmente entre os grupos organizados de torcedores.

Foi apenas no início do ano passado que Jürgen Klopp gerou polêmica com sua transferência para o grupo Red Bull. Em várias faixas, torcedores do 1. FSV Mainz 05, o primeiro clube que Klopp treinou, demonstraram seu descontentamento com a decisão. Entre outras coisas, dizia: “Você está maluco?” Em outra, a “Ultraszene Mainz” escreveu: “Você esqueceu tudo o que nós te permitimos ter”.

O “Ultragruppe Rheingold” escreveu: “Klopp: ‘Gosto das pessoas até que elas me decepcionem’”. Uma alusão a uma declaração do ex-técnico do Liverpool no verão passado. Na época, ele explicou no podcast “Im Kopf des Trainers”: “Gosto das pessoas. ... Abordo as pessoas de forma totalmente aberta, até que elas me decepcionem. Não encaro as coisas de antemão com a ideia de que elas provavelmente vão me decepcionar.”



