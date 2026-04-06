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Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

O que aconteceu com Vitor Roque? Atacante foi titular pela última vez na final do Paulista e é dúvida para a estreia do Verdão na Libertadores

V. Roque
Palmeiras
Copa Libertadores

Camisa 9 segue em tratamento, viaja com o elenco, mas ainda não tem presença garantida no jogo contra o Junior Barranquilla

O atacante Vitor Roque vive um momento de incerteza no Palmeiras. Titular pela última vez na final do Campeonato Paulista, quando, inclusive, marcou o gol do título, o camisa 9 não conseguiu mais engrenar uma sequência de jogos desde então.

O motivo é físico. O jogador sofre com dores persistentes no tornozelo, problema que surgiu ainda na semifinal contra o São Paulo e que vem se arrastando nas últimas semanas. Mesmo sem estar totalmente recuperado, ele foi a campo na decisão estadual, o que acabou atrasando o processo de recuperação.

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Qual é a lesão de Vitor Roque?

    Diferentemente de uma lesão aguda com diagnóstico simples, o caso de Vitor Roque é tratado internamente como um quadro de trauma e inflamação no tornozelo, causado por pancadas sucessivas.

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    A situação se agravou após uma entrada forte sofrida no clássico contra o São Paulo, ainda pelo Paulistão. Desde então, o atacante passou a realizar mais sessões de fisioterapia do que treinos com bola, evidenciando a dificuldade na recuperação.

    Durante a data FIFA, o Palmeiras intensificou o tratamento com atividades em dois períodos, mas as dores não cessaram completamente, o que acendeu o alerta no departamento médico.

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    Por que ele está fora mesmo viajando com o time?

    Mesmo sem condições de jogo, Vitor Roque tem acompanhado a delegação. A presença do atacante nas viagens faz parte de um planejamento logístico e físico do clube.

    Ele esteve com o grupo em Salvador, por exemplo, mesmo sem ser relacionado para enfrentar o Bahia. A explicação é simples: o Palmeiras utilizou a viagem como parte da preparação para a sequência da temporada, já que o elenco seguiu diretamente para a Colômbia, onde estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira (8).

    Além disso, o atacante segue um cronograma individual, com trabalhos separados no campo e acompanhamento constante do Núcleo de Saúde e Performance.

    Ou seja, viajar não significa estar apto, mas sim manter o jogador integrado ao grupo enquanto evolui fisicamente.

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    Cautela do Palmeiras e dúvida para a Libertadores

    A comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, adotou uma postura conservadora. Vitor Roque ficou fora até mesmo da lista de relacionados em partidas recentes, como contra o Grêmio, justamente para evitar agravamento do quadro.

    Internamente, a avaliação é de que o retorno só acontecerá quando o atacante estiver 100% livre de dores, sem riscos de recaída, algo que já ocorreu após tentativas anteriores de volta.

    A principal preocupação agora é a estreia do Palmeiras na Libertadores, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.

    Neste momento, Vitor Roque é tratado como dúvida para a partida. O clube evita cravar prazos, e a decisão dependerá da evolução diária do jogador e da resposta aos treinos.

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    Recuperação gradual e paciência

    A tendência é de um retorno gradual, sem pressa. Apesar de ser um dos principais nomes do elenco e uma das contratações mais cara da história do clube, o Palmeiras entende que forçar a volta pode comprometer não só a temporada, mas também a evolução do atleta.

    Enquanto isso, o time busca alternativas no ataque e administra a ausência de um jogador que, há poucas semanas, decidia finais.

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