O que aconteceu com Vitor Roque? Atacante foi titular pela última vez na final do Paulista e é dúvida para a estreia do Verdão na Libertadores

O atacante Vitor Roque vive um momento de incerteza no Palmeiras. Titular pela última vez na final do Campeonato Paulista, quando, inclusive, marcou o gol do título, o camisa 9 não conseguiu mais engrenar uma sequência de jogos desde então.

O motivo é físico. O jogador sofre com dores persistentes no tornozelo, problema que surgiu ainda na semifinal contra o São Paulo e que vem se arrastando nas últimas semanas. Mesmo sem estar totalmente recuperado, ele foi a campo na decisão estadual, o que acabou atrasando o processo de recuperação.