Acompanhamento da seleção masculina dos EUA: quais jogadores estão disputando vagas na Copa do Mundo?

Seja como for, alguém vai ficar de coração partido. Tantos meio-campistas estão na disputa, e simplesmente não dá para todos entrarem na lista final de 26 jogadores.

Tanner Tessmann parecia ter vantagem na disputa por uma vaga no time titular, mas seu tempo de jogo tem sido esporádico no último mês. Esse não tem sido o caso de Aidan Morris, que vem se destacando no Middlesbrough e aparentemente deu um passo à frente com seu tempo de jogo na seleção americana nos últimos dois concentrados. Johnny Cardoso, por sua vez, ainda é a incógnita nesse grupo, embora sua participação de 45 minutos contra a Bélgica deva acalmar um pouco os ânimos quanto à sua convocação neste verão.

Quanto às opções da MLS, Cristian Roldan teve um início de temporada incrível com o Seattle Sounders, dando duas assistências na goleada sobre o Tigres antes de marcar mais dois gols três dias depois contra o St. Louis City. Sebastian Berhalter também está dando continuidade ao seu destaque do ano passado, com três gols e três assistências nos primeiros 587 minutos.

Isso deixa alguém como Jack McGlynn com um terreno a recuperar, mas uma lesão no joelho o limitou no último mês, depois de ter dado assistências em dois de seus três primeiros jogos. Quanto aos que surgiram mais tarde, há Yunus Musah, que ficou de fora por mais de um ano apesar de seu incrível talento. Ele também permanece na corda bamba, mesmo que pareça estar mais perto de cair do que alguns dos outros mencionados, dada sua falta de participação.

Outro a ser observado é Gianluca Busio. Ele não joga pela seleção americana desde 2024, mas tem se destacado na Série B com o Venezia, o que é tudo o que ele realmente pode fazer neste momento.