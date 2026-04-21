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USMNT Bubble Stars (04.21.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Acompanhamento da seleção masculina dos EUA: quais jogadores estão disputando vagas na Copa do Mundo?

Estados Unidos
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Mauricio Pochettino não pode levar todos para a Copa do Mundo, então quais jogadores estão disputando essas vagas?

A dura realidade é esta: nem todos podem ir à Copa do Mundo. Nem todos os jogadores que foram essenciais para a Seleção Masculina dos EUA nos últimos anos serão essenciais neste verão. Alguns corações ficarão partidos, e Mauricio Pochettino afirmou que essa será a pior parte de tudo isso.

Após a derrota da Seleção Masculina dos EUA para Portugal, Pochettino disse que havia entre 35 e 40 jogadores na disputa por vagas na lista da Copa do Mundo. Uma conta simples mostra que esse número significa que entre 11 e 16 desses jogadores não farão parte da seleção de 26 jogadores da Seleção Masculina dos EUA. Há alguns jogadores que podem se sentir tranquilos, como Christian Pulisic, Chris Richards e Weston McKennie. Mas fora desse grupo de cinco a dez jogadores? Tudo ainda está em jogo.

Então, qual é a situação dos jogadores? Quais vagas ainda estão em aberto e quais jogadores estão na disputa para conquistá-las? O GOAL analisa quais jogadores estão atualmente na corda bamba, como estão se saindo e como essa situação poderá se apresentar quando Pochettino confirmar sua seleção para a Copa do Mundo.

  • FC Cincinnati v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Goleiro

    Matt Freese está dentro. Matt Turner também parece estar, a julgar pelo seu nível de experiência. A terceira vaga, porém, parece estar em aberto.

    Chris Brady, Roman Celentano e Patrick Schulte são os três que disputam essa vaga, e todos continuam sendo figuras-chave em seus clubes da MLS. Baseando-se exclusivamente no desempenho nos clubes, Brady parece ter uma vantagem, já que o Chicago Fire está superando amplamente os dois clubes de Ohio. Brady também é o mais jovem do grupo, o que lhe dá uma pequena vantagem nesse aspecto.

    Na verdade, de todas as posições do elenco, a de terceiro goleiro é aquela em que a forma física importa menos. Por isso, a escolha provavelmente será mais baseada na química do que nas estatísticas em campo.

    • Publicidade
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Zagueiros centrais

    Praticamente todos os zagueiros centrais, com exceção de Chris Richards, devem estar preocupados, embora alguns, obviamente, se sintam um pouco mais tranquilos do que outros.

    Auston Trusty deve estar bastante confiante após uma boa preparação em março, aliada a uma excelente temporada no Celtic. O zagueiro de 37 anos realmente aproveitou a pausa para os jogos internacionais, ajudando a levar o Celtic a três vitórias consecutivas até agora em abril. Já Mark McKenzie, ex-companheiro no Philadelphia Union, não teve tanta sorte. Seu time, o Toulouse, enfrentou os poderosos PSG e Lille nos dois jogos desde a pausa para os jogos internacionais, perdendo por um placar combinado de 7 a 1 para dois dos melhores times da França.

    Na MLS, todos os olhos estão voltados para Tim Ream, que foi forçado a sair da partida do Charlotte FC contra o NYCFC devido a uma aparente lesão na virilha. De acordo com o técnico do Charlotte, Dean Smith, a lesão não parece ser grave, o que permitirá que Mauricio Pochettino dê um suspiro de alívio.

    Quanto a Miles Robinson, o FC Cincinnati tem enfrentado dificuldades, especialmente na defesa, e essas dificuldades chegam em um momento complicado para um jogador que luta por uma das vagas de zagueiro central.

  • Max Arfsten-usa-20250629(C)Getty Images

    Zagueiro

    Um dos principais fatores determinantes nesta posição é como Pochettino vê Tim Weah. Ele é uma opção na esquerda? Na direita? Nas duas posições? Em nenhuma delas? Essa decisão altera a composição do elenco e também pode tirar alguém de qualidade da equipe.

    Há uma hierarquia óbvia em ambos os lados. Sergino Dest e Alex Freeman estão na direita, enquanto Antonee Robinson e Max Arfsten estão na esquerda. A lesão de John Tolkin, que estava na corda bamba, só serviu para esclarecer ainda mais as coisas. Então, para liberar vagas em outras posições, Pochettino opta por deixar um dos nomes acima em casa e manter Weah nessa posição?

    Dest está lesionado, então não há desempenho a ser considerado. Robinson, por sua vez, é Robinson, então, se estiver saudável, ele está dentro. Quanto aos outros dois, são os que estão mais próximos da zona de risco. Max Arfsten é titular do Crew e acumulou dois gols e duas assistências nos últimos quatro jogos. Freeman, por sua vez, ainda está se adaptando à vida na Europa com o Villarreal, onde tem tido poucos minutos de jogo.

    O curinga? Joe Scally. Ele marcou recentemente pelo Borussia Mönchengladbach, o que sempre ajuda, e tem versatilidade para jogar como lateral-direito, lateral-esquerdo ou zagueiro central. Essa versatilidade o ajuda ou o prejudica? Veremos, mas ele está firmemente na disputa, mesmo não tendo tido tantas chances quanto os mencionados acima.

  • Sebastian Berhalter, USMNTGetty

    Meio-campistas centrais

    Seja como for, alguém vai ficar de coração partido. Tantos meio-campistas estão na disputa, e simplesmente não dá para todos entrarem na lista final de 26 jogadores.

    Tanner Tessmann parecia ter vantagem na disputa por uma vaga no time titular, mas seu tempo de jogo tem sido esporádico no último mês. Esse não tem sido o caso de Aidan Morris, que vem se destacando no Middlesbrough e aparentemente deu um passo à frente com seu tempo de jogo na seleção americana nos últimos dois concentrados. Johnny Cardoso, por sua vez, ainda é a incógnita nesse grupo, embora sua participação de 45 minutos contra a Bélgica deva acalmar um pouco os ânimos quanto à sua convocação neste verão.

    Quanto às opções da MLS, Cristian Roldan teve um início de temporada incrível com o Seattle Sounders, dando duas assistências na goleada sobre o Tigres antes de marcar mais dois gols três dias depois contra o St. Louis City. Sebastian Berhalter também está dando continuidade ao seu destaque do ano passado, com três gols e três assistências nos primeiros 587 minutos.

    Isso deixa alguém como Jack McGlynn com um terreno a recuperar, mas uma lesão no joelho o limitou no último mês, depois de ter dado assistências em dois de seus três primeiros jogos. Quanto aos que surgiram mais tarde, há Yunus Musah, que ficou de fora por mais de um ano apesar de seu incrível talento. Ele também permanece na corda bamba, mesmo que pareça estar mais perto de cair do que alguns dos outros mencionados, dada sua falta de participação.

    Outro a ser observado é Gianluca Busio. Ele não joga pela seleção americana desde 2024, mas tem se destacado na Série B com o Venezia, o que é tudo o que ele realmente pode fazer neste momento.

  • Gio Reyna USMNT 2025Getty

    Meio-campistas ofensivos

    Ainda não se sabe quantos jogadores Pochettino vai escalar para essa posição, mas vários já estão garantidos: Christian Pulisic, Weston McKennie e Malik Tillman. Quanto aos demais, a disputa vai ser acirrada.

    O grande nome aqui é, claro, Gio Reyna, que não fez muito nas últimas semanas para melhorar sua situação. Ele jogou apenas 23 minutos desde o fim da pré-temporada e continua praticamente sem participar das partidas do Gladbach. Em termos de talento, ele está garantido. Mas e quanto à forma? Bem, é por isso que ele está na corda bamba.

    Brenden Aaronson e Diego Luna são os outros dois disputando vagas aqui. Depois de perder o início da temporada e a pré-temporada de março devido a uma lesão, Luna marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos dois jogos, à medida que volta à forma. Aaronson também contribuiu na Europa com assistências em cada um dos seus dois últimos jogos. Essa escolha pode se resumir à adequação. Ambos trazem energia e podem contribuir nos dois lados do campo, mas quem Pochettino prefere? Há um cenário muito real em que apenas um desses dois será escalado, e esse cenário se torna ainda mais provável se Pochettino optar por incluir Reyna.

    Você também pode considerar Alejandro Zendejas como um jogador na corda bamba, mas ele é outro que se inclina mais para o “fora” devido à sua falta de participação recente.

  • Haji Wright USMNT HICGetty Images

    Atacantes

    Infelizmente, o panorama está mais claro do que há algumas semanas. A lesão de Patrick Agyemang realmente mudou a dinâmica na posição de atacante.

    Com isso, os atacantes parecem relativamente definidos: Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Haji Wright. Pepi e Wright provavelmente disputavam com Agyemang as duas vagas, mas isso não é mais necessário devido ao azar do astro do Derby County.

    Quanto aos que surgiram mais tarde, Brian White, Damion Downs e Josh Sargent têm se destacado. Realisticamente, porém, é difícil imaginar alguém fora desses três primeiros conseguindo entrar no elenco quando a seleção for definida.