Acompanhamento da seleção masculina dos EUA: quais jogadores estão disputando vagas na Copa do Mundo?

A dura realidade é esta: nem todos podem ir à Copa do Mundo. Nem todos os jogadores que foram essenciais para a Seleção Masculina dos EUA nos últimos anos serão essenciais neste verão. Alguns corações ficarão partidos, e Mauricio Pochettino afirmou que essa será a pior parte de tudo isso.
Após a derrota da Seleção Masculina dos EUA para Portugal, Pochettino disse que havia entre 35 e 40 jogadores na disputa por vagas na lista da Copa do Mundo. Uma conta simples mostra que esse número significa que entre 11 e 16 desses jogadores não farão parte da seleção de 26 jogadores da Seleção Masculina dos EUA. Há alguns jogadores que podem se sentir tranquilos, como Christian Pulisic, Chris Richards e Weston McKennie. Mas fora desse grupo de cinco a dez jogadores? Tudo ainda está em jogo.
Então, qual é a situação dos jogadores? Quais vagas ainda estão em aberto e quais jogadores estão na disputa para conquistá-las? O GOAL analisa quais jogadores estão atualmente na corda bamba, como estão se saindo e como essa situação poderá se apresentar quando Pochettino confirmar sua seleção para a Copa do Mundo.