O caso tem origem em um incidente ocorrido em fevereiro de 2023, quando uma jovem denunciou ter sofrido agressão sexual na residência do jogador, em Boulogne-Billancourt. Após uma extensa investigação judicial de três anos, o Ministério Público solicitou formalmente a abertura de um julgamento antes que o encaminhamento judicial definitivo fosse confirmado pelo tribunal de apelação. As autoridades judiciais de Hauts-de-Seine decidiram, por fim, que a investigação havia produzido provas suficientes contra o jogador de 27 anos para que se passasse diretamente a um julgamento criminal completo.

Hakimi usou as redes sociais para dar sua opinião sobre a notícia, declarando: “O tribunal olhou nos meus olhos e disse: ‘Se você não fosse famoso, nunca teria havido um processo’. Optei por permanecer em silêncio durante anos. Achei que manter a dignidade, ser paciente e confiar no sistema judiciário permitiria que as decisões corretas fossem tomadas.”