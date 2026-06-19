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Achraf Hakimi será julgado por estupro na França, enquanto o astro do PSG afirma que está “ansioso” pelo dia do julgamento
Tribunal considera que há provas suficientes
O caso tem origem em um incidente ocorrido em fevereiro de 2023, quando uma jovem denunciou ter sofrido agressão sexual na residência do jogador, em Boulogne-Billancourt. Após uma extensa investigação judicial de três anos, o Ministério Público solicitou formalmente a abertura de um julgamento antes que o encaminhamento judicial definitivo fosse confirmado pelo tribunal de apelação. As autoridades judiciais de Hauts-de-Seine decidiram, por fim, que a investigação havia produzido provas suficientes contra o jogador de 27 anos para que se passasse diretamente a um julgamento criminal completo.
Hakimi usou as redes sociais para dar sua opinião sobre a notícia, declarando: “O tribunal olhou nos meus olhos e disse: ‘Se você não fosse famoso, nunca teria havido um processo’. Optei por permanecer em silêncio durante anos. Achei que manter a dignidade, ser paciente e confiar no sistema judiciário permitiria que as decisões corretas fossem tomadas.”
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Advogado do autor da ação expressa alívio
A representante legal da parte civil acolheu com satisfação a decisão do tribunal de apelação, descrevendo-a como um passo coerente em direção à justiça que oferece tranquilidade às vítimas no âmbito do esporte de elite.
Rachel-Flore Pardo, advogada da parte civil, declarou: “A câmara de instrução decidiu que há provas suficientes contra Achraf Hakimi pelo crime de estupro. Essa decisão está perfeitamente em consonância com as provas do caso e em linha com os pareceres do Ministério Público, do juiz de instrução e do procurador-geral do Tribunal de Apelação.
“Essa decisão traz alívio e esperança à minha cliente... A esperança de que este julgamento ajude outras mulheres e contribua para derrubar ainda mais a fortaleza da negação e da impunidade que envolve a violência sexual, mesmo no mundo do futebol masculino.”
A defesa denuncia a falsa acusação
A equipe jurídica de Hakimi tem mantido uma postura totalmente contrária, criticando veementemente a decisão de dar continuidade ao processo e alegando que a investigação ignorou provas exculpatórias fundamentais.
O advogado do jogador da seleção marroquina respondeu: “A multiplicidade de elementos exculpatórios revelados pela investigação e pelo inquérito judicial teria, em qualquer outro caso, levado ao arquivamento do processo. O Sr. Achraf Hakimi aguarda agora ansiosamente seu julgamento para que possa finalmente se pronunciar publicamente sobre a falsa acusação contra ele.”
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O capitão do Marrocos enfrenta uma distração
Essa novidade jurídica surge em um momento extremamente delicado para o zagueiro, que atualmente é o capitão da seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026. Hakimi precisa liderar sua seleção em uma partida crucial da segunda rodada da fase de grupos contra a Escócia na noite desta sexta-feira, apesar das graves distrações externas em torno do processo criminal que o aguarda.
O Paris Saint-Germain, seu clube, também acompanhará de perto a situação antes dos treinos de pré-temporada, já que espera-se que uma data definitiva para o julgamento na França seja marcada em breve.