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Achraf Hakimi mantém a inocência enquanto o astro do PSG se pronuncia sobre o encaminhamento do processo por estupro
Hakimi comenta a decisão do tribunal
O zagueiro do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, quebrou o silêncio após a decisão das autoridades francesas de levá-lo a julgamento. Em declarações antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Liverpool, o lateral foi questionado sobre os recentes desdobramentos jurídicos relacionados a uma investigação que remonta ao início de 2023.
O marroquino parecia preparado para as perguntas, mantendo a compostura e reiterando sua posição de longa data sobre o assunto. “Sei que essa acusação é falsa. Estou tranquilo, focado no que vem a seguir, e o resto deixo nas mãos dos meus advogados e do sistema judiciário”, disse Hakimi.
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Contexto das alegações
O caso tem origem num incidente ocorrido em fevereiro de 2023, quando uma jovem se dirigiu a uma delegacia de polícia em Nogent-sur-Marne. Ela alegou ter sido vítima de agressão sexual na residência do jogador, na região de Boulogne-Billancourt, em Paris. Embora inicialmente não tenha apresentado queixa formal, o Ministério Público abriu uma investigação devido à gravidade das alegações.
O processo judicial avançou significativamente nos últimos meses. Após um período de instrução de três anos, o Ministério Público de Nanterre e a equipe jurídica de Hakimi confirmaram que o jogador da seleção marroquina será julgado por essas acusações. Um julgamento foi formalmente solicitado pela promotoria em agosto de 2025, antes do encaminhamento final ao tribunal criminal no início deste ano.
A defesa destaca a falta de provas
A equipe jurídica que representa o zagueiro, liderada pela advogada Fanny Colin, tem argumentado consistentemente que o caso carece de provas objetivas. A defesa alega que as acusações se baseiam inteiramente em um depoimento não corroborado por provas forenses. Especificamente, seus representantes destacaram que a denunciante teria se recusado a realizar exames médicos e testes de DNA que poderiam ter esclarecido os acontecimentos daquela noite. Hakimi já havia declarado anteriormente que se colocou totalmente à disposição das autoridades, fornecendo seu próprio DNA e depoimento. Ao longo da investigação, que se estendeu por vários anos, o PSG continuou a apoiar o lateral, permitindo que ele permanecesse como titular na equipe.
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Impacto no PSG e na vida pessoal
Para Hakimi, a batalha judicial em curso tem sido um fardo significativo, além de sua carreira de destaque no Parc des Princes. Apesar da data do julgamento se aproximar, Hakimi continua sendo uma peça fundamental do elenco de Luis Enrique. Desde que se juntou ao gigante francês em 2021, ele tem apresentado um desempenho consistente, mas este julgamento representa uma grande sombra sobre sua passagem pela Ligue 1. Por enquanto, o jogador insiste que seu foco continua sendo o campo, enquanto sua equipe jurídica se prepara para os próximos procedimentos.