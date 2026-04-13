Achraf Hakimi mantém a inocência enquanto o astro do PSG se pronuncia sobre o encaminhamento do processo por estupro

O zagueiro do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, quebrou o silêncio após a decisão das autoridades francesas de levá-lo a julgamento. Em declarações antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o PSG e o Liverpool, o lateral foi questionado sobre os recentes desdobramentos jurídicos relacionados a uma investigação que remonta ao início de 2023.

O marroquino parecia preparado para as perguntas, mantendo a compostura e reiterando sua posição de longa data sobre o assunto. “Sei que essa acusação é falsa. Estou tranquilo, focado no que vem a seguir, e o resto deixo nas mãos dos meus advogados e do sistema judiciário”, disse Hakimi.