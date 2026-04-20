Achraf Hakimi diz a Endrick para “se concentrar apenas no futebol”, ao criticar a comemoração do gol do jogador emprestado pelo Real Madrid na vitória surpreendente do Lyon sobre o PSG

O PSG não tem muito tempo para se recuperar, já que enfrenta uma rápida reviravolta com a partida remarcada contra o Nantes na quarta-feira. Luis Enrique pode ser forçado a fazer rodízio após o desgaste físico do confronto contra o Lyon. Hakimi, que tem sido um dos pilares do time titular, pode ser poupado, já que a comissão técnica busca administrar a carga de trabalho de seus principais jogadores antes do clímax da temporada. Restabelecer a vantagem de quatro pontos na liderança da tabela é agora uma necessidade para acalmar os ânimos da torcida do Parc des Princes após um fim de semana para esquecer.