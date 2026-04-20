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Achraf Hakimi diz a Endrick para “se concentrar apenas no futebol”, ao criticar a comemoração do gol do jogador emprestado pelo Real Madrid na vitória surpreendente do Lyon sobre o PSG
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A disputa pelo título está totalmente em aberto
Endrick desempenhou um papel fundamental na vitória por 2 a 1, marcando o primeiro gol e, em seguida, dando uma assistência para ampliar a vantagem. O resultado tem implicações significativas na tabela da Ligue 1, com o Lens agora a apenas um ponto do líder PSG, embora tenha disputado uma partida a mais. A pressão aumenta sobre a equipe de Luis Enrique para que recupere rapidamente a boa forma e evite um colapso nas últimas semanas da temporada.
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Hakimi critica a comemoração de Endrick
No entanto, não foi o gol que frustrou Hakimi, mas a comemoração que se seguiu, com quase quinze segundos de duração, realizada por Endrick, de 19 anos, diante da torcida parisiense. O jogador da seleção marroquina foi visto confrontando o jovem em campo após uma comemoração prolongada. Hakimi explicou por que sentiu a necessidade de confrontar o jovem durante a partida. “Por que eu disse ao Endrick para se acalmar? Essas coisas acontecem em uma partida. Não vamos nos concentrar nos jogadores adversários. Eu queria que minha equipe mantivesse o foco e que ele parasse de fazer coisas dirigidas aos nossos torcedores”, disse Hakimi.
Concentre-se no jogo, não na torcida
Hakimi foi mais longe em sua avaliação, sugerindo que Endrick deveria concentrar-se em seu desempenho, em vez de provocar os adversários. O ex-jogador do Real Madrid reconheceu a habilidade óbvia de Endrick, mas considerou que a comemoração ultrapassou os limites do respeito profissional no calor do confronto da Ligue 1. “Ele deveria apenas jogar futebol, especialmente por ser um jogador talentoso. Mas quando ele faz coisas que não têm a ver com futebol, isso pode me irritar — especialmente porque estávamos perdendo”, explicou Hakimi.
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O PSG busca se recuperar contra o Nantes
O PSG não tem muito tempo para se recuperar, já que enfrenta uma rápida reviravolta com a partida remarcada contra o Nantes na quarta-feira. Luis Enrique pode ser forçado a fazer rodízio após o desgaste físico do confronto contra o Lyon. Hakimi, que tem sido um dos pilares do time titular, pode ser poupado, já que a comissão técnica busca administrar a carga de trabalho de seus principais jogadores antes do clímax da temporada. Restabelecer a vantagem de quatro pontos na liderança da tabela é agora uma necessidade para acalmar os ânimos da torcida do Parc des Princes após um fim de semana para esquecer.