Getty Images Sport
Traduzido por
“Acho que vou ganhar a Copa do Mundo” - Lamine Yamal insiste que a França “não é melhor” que a Espanha ao fazer sua promessa final
Yamal torce para que a Espanha conquiste o mundo
O jovem astro do Barcelona tem como objetivo o prêmio máximo, descartando a ideia de que outras seleções tenham um nível superior ao da equipe de De la Fuente. Apesar de algumas atuações irregulares na fase de grupos, o jogador de 18 anos continua convencido de que a Espanha tem a qualidade necessária para chegar até o fim e conquistar seu segundo título mundial.
- Getty Images Sport
Os Bleus não são mais considerados favoritos do torneio
A França tem sido amplamente apontada como favorita para dominar as fases eliminatórias após uma fase de grupos perfeita, mas Yamal não se sente intimidado pelos campeões de 2018. Ele citou a vitória da Espanha sobre os Bleus durante a campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 como prova de que a seleção francesa não deve ser colocada em um pedestal acima de seus rivais europeus.
Ao abordar o entusiasmo em torno de Kylian Mbappé e companhia, Yamal disse sobre a França em entrevista ao programa “Tiempo de Juego”, da COPE: “Não há time que seja impossível de vencer. A França não é melhor do que nós; eles não nos vencem desde o Campeonato Europeu. Não há favorito. Ninguém está à nossa frente... Quando chega uma competição, acho que vou vencer. É isso que tenho em mente agora. Acho que vou ganhar a Copa do Mundo.”
Yamal faz promessa para a Copa do Mundo
Embora seu talento em campo seja frequentemente descrito como precoce, Yamal demonstrou uma postura serena ao falar sobre as emoções do torneio. Ele revelou que, embora já tenha chorado por causa de lesões e pela família no passado, espera permanecer impassível mesmo que a Espanha chegue ao topo do futebol internacional.
Quando questionado sobre como reagiria caso vencesse a final, o jovem fez sua promessa: “Eu nunca fico emocionado, não choro. Chorei quando me machuquei, quando vi minha mãe chorar. Se eu ganhar a Copa do Mundo, não vou chorar, é impossível.”
Ao ser questionado se comemoraria uma possível vitória de outra forma, ele acrescentou: “Não posso fazer uma tatuagem porque sou muçulmano, mas não tatuaria ninguém.”
- Getty Images
Foco nas eliminatórias
A Espanha tem enfrentado algumas críticas por seu desempenho na América do Norte, mas Yamal acredita que o verdadeiro torneio começa agora. Ele argumenta que, nesta fase, os resultados são mais importantes do que a estética, embora continue confiante de que o nível de jogo da equipe aumentará naturalmente à medida que a pressão for crescendo nas fases eliminatórias.
“As pessoas estão dizendo que podemos jogar melhor, mas estamos focados em manter a calma, vencer primeiro e, depois, vamos melhorar”, observou Yamal. “Podemos melhorar, somos muito melhores do que o nível que estamos mostrando, mas eu quero vencer. É preciso entrar em campo, jogar bem e vencer. Temos que ter fé. A fase de grupos não significa mais nada agora.”
A La Roja buscará encontrar esse ritmo mais acelerado quando enfrentar a Áustria nas oitavas de final. Caso avance, um possível confronto nas semifinais contra a França se desenha no horizonte, onde as palavras ousadas de Yamal ainda poderão ser submetidas ao teste definitivo.