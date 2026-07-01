“Acho que vou ganhar a Copa do Mundo” - Lamine Yamal insiste que a França “não é melhor” que a Espanha ao fazer sua promessa final

A França tem sido amplamente apontada como favorita para dominar as fases eliminatórias após uma fase de grupos perfeita, mas Yamal não se sente intimidado pelos campeões de 2018. Ele citou a vitória da Espanha sobre os Bleus durante a campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 como prova de que a seleção francesa não deve ser colocada em um pedestal acima de seus rivais europeus.

Ao abordar o entusiasmo em torno de Kylian Mbappé e companhia, Yamal disse sobre a França em entrevista ao programa “Tiempo de Juego”, da COPE: “Não há time que seja impossível de vencer. A França não é melhor do que nós; eles não nos vencem desde o Campeonato Europeu. Não há favorito. Ninguém está à nossa frente... Quando chega uma competição, acho que vou vencer. É isso que tenho em mente agora. Acho que vou ganhar a Copa do Mundo.”



