Soria deu sua perspectiva sobre a possível chegada do defensor durante uma participação no importante programa de rádio espanhol 'El Larguero'. O goleiro do Getafe apoiou com convicção a contratação do veterano, afirmando: "Acho que vai acontecer."

Soria então destacou com que entusiasmo o vestiário receberia uma figura tão experiente, acrescentando: "Ficaríamos encantados. Uma contratação como Carvajal, com toda a sua experiência, qualidade e tudo o que um jogador assim traz, seria um reforço nota dez."