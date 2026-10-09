ZUMA Press Wire
Traduzido por
'Acho que vai acontecer' - astro do Getafe, David Soria, confia que o ex-defensor do Real Madrid Dani Carvajal vai concluir uma surpreendente transferência, apesar dos obstáculos de La Liga
Vestiário apoia contratação de veterano
O otimismo está crescendo no elenco de Bordalas em relação a uma investida por Carvajal, que segue sem clube após o fim de seu contrato com o Madrid em 30 de junho. O ex-lateral-direito da Espanha, de 34 anos, já passou por exames médicos, mas a confirmação do acordo está travada pela verificação do teto salarial por parte das autoridades da liga. Soria acredita que a chegada do hexacampeão da Champions League daria um impulso inestimável enquanto a equipe atravessa uma temporada congestionada.
- NurPhoto
Goleiro avalia possível reforço para a defesa
Soria deu sua perspectiva sobre a possível chegada do defensor durante uma participação no importante programa de rádio espanhol 'El Larguero'. O goleiro do Getafe apoiou com convicção a contratação do veterano, afirmando: "Acho que vai acontecer."
Soria então destacou com que entusiasmo o vestiário receberia uma figura tão experiente, acrescentando: "Ficaríamos encantados. Uma contratação como Carvajal, com toda a sua experiência, qualidade e tudo o que um jogador assim traz, seria um reforço nota dez."
Regulamentos financeiros travam o progresso da transferência
Apesar do entusiasmo generalizado no elenco, a operação segue paralisada enquanto o Órgão de Validação de La Liga analisa se a proposta salarial do Getafe está em conformidade com os critérios de valor de mercado e as diretrizes de controle econômico.
Ao refletir sobre as negociações complexas atualmente conduzidas pela cúpula do clube, Soria brincou: "Vamos ver se o presidente consegue tirar algo da cartola e se conseguimos chegar a um acordo."
O goleiro concluiu reiterando mais uma vez sua confiança de que a transferência vai se concretizar: "Acho que vai acontecer."
- Getty Images Sport
Calendário apertado exige profundidade de elenco
Os dirigentes do Getafe agora correm contra o tempo para estruturar um pacote financeiro viável que encaixe o veterano lateral-direito dentro dos rígidos limites de gastos. Profundidade adicional é considerada essencial enquanto a equipe de Bordalas se prepara para conciliar os compromissos domésticos com a competição europeia nos próximos meses. Soria e seus companheiros de equipe seguem esperançosos de que um acordo possa ser fechado rapidamente, permitindo que Carvajal se integre antes de uma sequência exigente de partidas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.