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imago-sport-1077816987.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
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'Acho que vai acontecer' - astro do Getafe, David Soria, confia que o ex-defensor do Real Madrid Dani Carvajal vai concluir uma surpreendente transferência, apesar dos obstáculos de La Liga

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O goleiro do Getafe, David Soria, segue convencido de que o agente livre Dani Carvajal vai concluir uma inesperada transferência para o Coliseum, apesar dos atrasos administrativos. O veterano lateral-direito passou por exames médicos, mas a transferência proposta neste momento depende da validação salarial por parte das autoridades da liga para que Jose Bordalas possa registrá-lo oficialmente.

  • Vestiário apoia contratação de veterano

    O otimismo está crescendo no elenco de Bordalas em relação a uma investida por Carvajal, que segue sem clube após o fim de seu contrato com o Madrid em 30 de junho. O ex-lateral-direito da Espanha, de 34 anos, já passou por exames médicos, mas a confirmação do acordo está travada pela verificação do teto salarial por parte das autoridades da liga. Soria acredita que a chegada do hexacampeão da Champions League daria um impulso inestimável enquanto a equipe atravessa uma temporada congestionada.

  • imago-sport-1015827216.jpgNurPhoto

    Goleiro avalia possível reforço para a defesa

    Soria deu sua perspectiva sobre a possível chegada do defensor durante uma participação no importante programa de rádio espanhol 'El Larguero'. O goleiro do Getafe apoiou com convicção a contratação do veterano, afirmando: "Acho que vai acontecer."

    Soria então destacou com que entusiasmo o vestiário receberia uma figura tão experiente, acrescentando: "Ficaríamos encantados. Uma contratação como Carvajal, com toda a sua experiência, qualidade e tudo o que um jogador assim traz, seria um reforço nota dez."

  • Regulamentos financeiros travam o progresso da transferência

    Apesar do entusiasmo generalizado no elenco, a operação segue paralisada enquanto o Órgão de Validação de La Liga analisa se a proposta salarial do Getafe está em conformidade com os critérios de valor de mercado e as diretrizes de controle econômico.

    Ao refletir sobre as negociações complexas atualmente conduzidas pela cúpula do clube, Soria brincou: "Vamos ver se o presidente consegue tirar algo da cartola e se conseguimos chegar a um acordo."

    O goleiro concluiu reiterando mais uma vez sua confiança de que a transferência vai se concretizar: "Acho que vai acontecer."

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  • Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Calendário apertado exige profundidade de elenco

    Os dirigentes do Getafe agora correm contra o tempo para estruturar um pacote financeiro viável que encaixe o veterano lateral-direito dentro dos rígidos limites de gastos. Profundidade adicional é considerada essencial enquanto a equipe de Bordalas se prepara para conciliar os compromissos domésticos com a competição europeia nos próximos meses. Soria e seus companheiros de equipe seguem esperançosos de que um acordo possa ser fechado rapidamente, permitindo que Carvajal se integre antes de uma sequência exigente de partidas.

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