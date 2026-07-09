"Talvez não tenha sido o ideal estar sempre presente, bem à beira do campo, durante a Copa do Mundo. Acho que nem todos na DFB gostaram do fato de sempre haver uma espécie de sombra ali. Talvez isso pudesse ter sido feito de outra maneira", disse Schweinsteiger à ARD sobre o papel de Klopp como comentarista.

No entanto, do ponto de vista técnico, o campeão mundial de 2014 está totalmente convencido do futuro técnico da seleção alemã: “Em todos os lugares por onde passou, ele conquistou algo. Ele sabe como montar um time para ter sucesso”, afirmou Schweinsteiger. “Espero que ele nos leve de volta ao topo mundial”, acrescentou.