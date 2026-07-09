O ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool FC, entre outros, também atua como comentarista na Magenta TV ao lado de Mats Hummels e Thomas Müller. Atualmente, ele é o principal favorito para suceder o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação precoce do torneio.
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"Acho que isso não agradou a todos na DFB": Bastian Schweinsteiger vê um ponto crítico na atuação de Jürgen Klopp
"Talvez não tenha sido o ideal estar sempre presente, bem à beira do campo, durante a Copa do Mundo. Acho que nem todos na DFB gostaram do fato de sempre haver uma espécie de sombra ali. Talvez isso pudesse ter sido feito de outra maneira", disse Schweinsteiger à ARD sobre o papel de Klopp como comentarista.
No entanto, do ponto de vista técnico, o campeão mundial de 2014 está totalmente convencido do futuro técnico da seleção alemã: “Em todos os lugares por onde passou, ele conquistou algo. Ele sabe como montar um time para ter sucesso”, afirmou Schweinsteiger. “Espero que ele nos leve de volta ao topo mundial”, acrescentou.
Bastian Schweinsteiger revela a nova estrutura da seleção alemã
Na opinião de Schweinsteiger, os jogadores que já integraram a seleção alemã na Copa do Mundo também devem contribuir para isso. Assim, ele citou Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Lennart Karl como pilares sobre os quais uma nova equipe pode ser construída.
“Acredito que esses sejam os jogadores que também poderão formar a espinha dorsal da seleção nacional no futuro”, afirmou ele.
As passagens de Jürgen Klopp como técnico principal
Período Clube 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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