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'Acho que eles vão vencer!' - Peter Crouch faz previsão ousada para Arsenal x Chelsea antes de grande confronto da Premier League
Crouch prevê surpresa no Emirates
O Arsenal teve um início impecável na nova campanha da Premier League, ao vencer o Coventry City por 3 a 0 na estreia graças aos gols. Depois, o time de Mikel Arteta mostrou sua força na noite de segunda-feira, ao garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa para manter a liderança da tabela. No entanto, Crouch acredita que essa sequência pode chegar a um fim abrupto quando Xabi Alonso levar seu Chelsea ao norte de Londres na tarde de domingo.
Falando no That Peter Crouch Podcast, o ex-atacante de Liverpool e Tottenham expressou sua empolgação para o próximo clássico, afirmando: "Grande jogo! Dois times que também estão bem. Vou causar polêmica e vou apostar em uma vitória do Chelsea por 3 a 2. Acho que eles se anunciaram como candidatos ao título."
É uma afirmação ousada, considerando que o Arsenal está invicto nos últimos 11 encontros com o Chelsea e é o claro favorito nas casas de apostas para o fim de semana.
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Ataque do Chelsea funciona a todo vapor
O Chelsea chega para o confronto com 100% de aproveitamento, tendo somado seis pontos nas duas primeiras partidas. Sob o comando de Alonso, a linha de frente dos Blues tem sido devastadora, com Joao Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers se firmando como uma das unidades ofensivas mais perigosas da divisão.
Crouch admitiu que ficou particularmente impressionado com o impacto do atacante brasileiro Pedro desde sua chegada a Stamford Bridge, destacando o entusiasmo contagiante do jogador em campo.
Ao falar sobre a qualidade individual no elenco do Chelsea, Crouch disse: "Pedro, para mim, eu adoro vê-lo jogar futebol. Ele é um jogador que gosta de futebol e simplesmente parece gostar de futebol. Penso isso desde o primeiro jogo contra o Fulham, acho que ele vai fazer gols nesta temporada. Eu simplesmente acho que ele vai marcar gols. Neto parece afiado, criativo. Eles têm alguns jogadores criativos naquele time."
As vulnerabilidades defensivas continuam sendo uma preocupação
Embora o ataque tenha sido sensacional, a solidez defensiva do Chelsea continua sendo um grande tema de debate. Os Blues sofreram cinco gols nas duas primeiras partidas, contra Fulham e Brighton, o que destaca uma vulnerabilidade que Arteta certamente tentará explorar.
Crouch reconheceu que, mesmo com a chegada de um novo goleiro de nível mundial, é improvável que o Chelsea saia sem sofrer gols contra o poderio ofensivo de Saka e Havertz. Ao ampliar a análise sobre a situação defensiva, Crouch observou: "O único problema aqui [para o Chelsea] é defensivamente, acho que o Chelsea vai sofrer. Acho que o Chelsea vai sofrer gols, o Brighton fez três contra eles. Acho que vão sofrer gols, mas também acho que haverá gols, será interessante ver."
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O fator Martinez
Crouch rasgou elogios à equipe de recrutamento em Stamford Bridge por contratar um jogador da estatura de Emiliano Martinez por uma taxa relativamente modesta, descrevendo o negócio como uma das melhores movimentações da atual janela de transferências.
Crouch foi efusivo em sua avaliação do novo camisa 1 do Chelsea e disse: "Adoro a contratação de Emiliano Martinez, acho que é uma contratação brilhante. Como você consegue um líder dominante, campeão da Copa do Mundo, por £7 milhões neste cenário... Acho isso inacreditável, é uma grande contratação."
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