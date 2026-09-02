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Peter CrouchGetty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

'Acho que eles vão vencer!' - Peter Crouch faz previsão ousada para Arsenal x Chelsea antes de grande confronto da Premier League

P. Crouch
Arsenal
Arsenal x Chelsea
Chelsea
Premier League

O ex-atacante da Inglaterra Peter Crouch apostou que o Chelsea vai aprontar uma grande zebra contra o Arsenal no Emirates Stadium neste fim de semana, prevendo um jogo eletrizante e com muitos gols. Apesar do início perfeito do Arsenal na defesa do título da Premier League, Crouch acredita que o ressurgente Chelsea tem as armas ofensivas para desmontar o atual campeão.

  • Crouch prevê surpresa no Emirates

    O Arsenal teve um início impecável na nova campanha da Premier League, ao vencer o Coventry City por 3 a 0 na estreia graças aos gols. Depois, o time de Mikel Arteta mostrou sua força na noite de segunda-feira, ao garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa para manter a liderança da tabela. No entanto, Crouch acredita que essa sequência pode chegar a um fim abrupto quando Xabi Alonso levar seu Chelsea ao norte de Londres na tarde de domingo.

    Falando no That Peter Crouch Podcast, o ex-atacante de Liverpool e Tottenham expressou sua empolgação para o próximo clássico, afirmando: "Grande jogo! Dois times que também estão bem. Vou causar polêmica e vou apostar em uma vitória do Chelsea por 3 a 2. Acho que eles se anunciaram como candidatos ao título."

    É uma afirmação ousada, considerando que o Arsenal está invicto nos últimos 11 encontros com o Chelsea e é o claro favorito nas casas de apostas para o fim de semana.

    • Publicidade
  • Joao PedroGetty Images

    Ataque do Chelsea funciona a todo vapor

    O Chelsea chega para o confronto com 100% de aproveitamento, tendo somado seis pontos nas duas primeiras partidas. Sob o comando de Alonso, a linha de frente dos Blues tem sido devastadora, com Joao Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers se firmando como uma das unidades ofensivas mais perigosas da divisão.

    Crouch admitiu que ficou particularmente impressionado com o impacto do atacante brasileiro Pedro desde sua chegada a Stamford Bridge, destacando o entusiasmo contagiante do jogador em campo.

    Ao falar sobre a qualidade individual no elenco do Chelsea, Crouch disse: "Pedro, para mim, eu adoro vê-lo jogar futebol. Ele é um jogador que gosta de futebol e simplesmente parece gostar de futebol. Penso isso desde o primeiro jogo contra o Fulham, acho que ele vai fazer gols nesta temporada. Eu simplesmente acho que ele vai marcar gols. Neto parece afiado, criativo. Eles têm alguns jogadores criativos naquele time."

  • As vulnerabilidades defensivas continuam sendo uma preocupação

    Embora o ataque tenha sido sensacional, a solidez defensiva do Chelsea continua sendo um grande tema de debate. Os Blues sofreram cinco gols nas duas primeiras partidas, contra Fulham e Brighton, o que destaca uma vulnerabilidade que Arteta certamente tentará explorar.

    Crouch reconheceu que, mesmo com a chegada de um novo goleiro de nível mundial, é improvável que o Chelsea saia sem sofrer gols contra o poderio ofensivo de Saka e Havertz. Ao ampliar a análise sobre a situação defensiva, Crouch observou: "O único problema aqui [para o Chelsea] é defensivamente, acho que o Chelsea vai sofrer. Acho que o Chelsea vai sofrer gols, o Brighton fez três contra eles. Acho que vão sofrer gols, mas também acho que haverá gols, será interessante ver."

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  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    O fator Martinez

    Crouch rasgou elogios à equipe de recrutamento em Stamford Bridge por contratar um jogador da estatura de Emiliano Martinez por uma taxa relativamente modesta, descrevendo o negócio como uma das melhores movimentações da atual janela de transferências.

    Crouch foi efusivo em sua avaliação do novo camisa 1 do Chelsea e disse: "Adoro a contratação de Emiliano Martinez, acho que é uma contratação brilhante. Como você consegue um líder dominante, campeão da Copa do Mundo, por £7 milhões neste cenário... Acho isso inacreditável, é uma grande contratação."

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