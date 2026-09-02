O Arsenal teve um início impecável na nova campanha da Premier League, ao vencer o Coventry City por 3 a 0 na estreia graças aos gols. Depois, o time de Mikel Arteta mostrou sua força na noite de segunda-feira, ao garantir uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Aston Villa para manter a liderança da tabela. No entanto, Crouch acredita que essa sequência pode chegar a um fim abrupto quando Xabi Alonso levar seu Chelsea ao norte de Londres na tarde de domingo.

Falando no That Peter Crouch Podcast, o ex-atacante de Liverpool e Tottenham expressou sua empolgação para o próximo clássico, afirmando: "Grande jogo! Dois times que também estão bem. Vou causar polêmica e vou apostar em uma vitória do Chelsea por 3 a 2. Acho que eles se anunciaram como candidatos ao título."

É uma afirmação ousada, considerando que o Arsenal está invicto nos últimos 11 encontros com o Chelsea e é o claro favorito nas casas de apostas para o fim de semana.