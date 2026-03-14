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Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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"Acho o Julian Brandt sensacional": o dirigente de um dos principais clubes da Bundesliga "apoiaria sem dúvida" os esforços para contratar a estrela do BVB

Como se sabe, Julian Brandt está disponível no mercado sem custo de transferência. Será possível um retorno romântico à Bundesliga?

Fernando Carro, presidente do conselho administrativo do Bayer Leverkusen, alimentou as especulações sobre um possível retorno de Julian Brandt ao clube.

  • Questionado pela DAZN antes do jogo da Bundesliga contra o FC Bayern de Munique na tarde de sábado sobre a possibilidade de vermos Brandt de volta à camisa do Bayer a partir do verão, Carro respondeu inicialmente: “Isso você tem que perguntar ao Simon Rolfes. Simon Rolfes é responsável pela gestão do elenco, ele é nosso diretor esportivo e quem, no final das contas, tem que decidir.”

    Carro, no entanto, não descartou um retorno do jogador, que ainda está no Dortmund: “Acho Julian Brandt sensacional. Se o Simon quiser, vou apoiar isso com certeza. Mas cabe ao Simon dar o tom”, disse o dirigente de 61 anos.

    Brandt não renovará seu contrato com o Borussia Dortmund, que expira no final da temporada, e deixará o BVB no meio do ano sem custo de transferência. Depois que o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, confirmou isso recentemente, as especulações sobre o futuro do jogador de 29 anos ganharam força.

    Se o Leverkusen teria alguma chance de contratar Brandt é algo duvidoso, considerando as últimas reportagens do Bild e da Sky. Segundo elas, o meio-campista preferiria uma transferência para o exterior, tendo supostamente a Inglaterra, a Itália ou a Espanha em mente. O Aston Villa estaria cortejando Brandt com insistência, e a Sky mencionou recentemente o Arsenal e o Barcelona, dois clubes de primeira linha.

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    O Bayer Leverkusen seria uma opção para Julian Brandt?

    Caso Brandt venha a desejar permanecer na Bundesliga, o Leverkusen seria certamente uma das poucas opções realistas. No Werder Bremen, embora se sonhe em contratar o jogador nascido em Bremen — que, no entanto, nunca jogou pelo SVW —, financeiramente isso dificilmente seria viável.

    Em Leverkusen, Brandt havia chegado à Bundesliga aos 17 anos, depois que o Bayer o contratou da base do VfL Wolfsburg. Ele permaneceu no SVB por cinco anos e meio, marcando 42 gols em 215 partidas pelo Leverkusen. Em 2019, Brandt acabou sendo transferido para o Dortmund por 25 milhões de euros.

    No Bayer, Brandt poderia se encaixar bem no sistema preferido do técnico Kasper Hjulmand, com um meio-campista duplo, e possivelmente formar um trio ofensivo altamente criativo com Malik Tillman ou Ibrahima Maza. No BVB, ele desempenha um papel semelhante nesta temporada e tem uma função importante sob o comando do técnico Niko Kovac, embora nem sempre tenha sido titular indiscutível.

  • O Bayer Leverkusen quer formar o próximo time campeão

    O Leverkusen acaba de passar por uma grande reestruturação. Com Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong e Lukas Hradecky, vários pilares da campanha campeã de 2023/24 não estão mais no clube, e muitos novos jogadores chegaram antes desta temporada. Além disso, como se sabe, o técnico de sucesso Xabi Alonso deixou o clube no verão passado.

    “Estamos passando por um ano de transição, com 13 novas contratações, e temos apenas um terço do orçamento do Bayern”, disse Carro sobre a situação atual, na qual o time está em plena disputa pelas vagas na Liga dos Campeões, mas um novo título está longe de ser alcançado, dada a enorme diferença para o líder da tabela, o FC Bayern. Sobre o planejamento de médio prazo, o chefe do Leverkusen explicou: “Não vamos conseguir incomodar o Bayern todos os anos – mas nosso objetivo é construir agora o próximo time campeão.” Esse time poderia estar pronto na temporada 2028/29 para, possivelmente, tirar o título alemão do FCB mais uma vez, segundo Carro.

  • Fernando CarroGetty Images

    Os números de Julian Brandt no BVB

    Intervenções298
    Gols56
    Assistências69
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