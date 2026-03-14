"Acho o Julian Brandt sensacional": o dirigente de um dos principais clubes da Bundesliga "apoiaria sem dúvida" os esforços para contratar a estrela do BVB

Questionado pela DAZN antes do jogo da Bundesliga contra o FC Bayern de Munique na tarde de sábado sobre a possibilidade de vermos Brandt de volta à camisa do Bayer a partir do verão, Carro respondeu inicialmente: “Isso você tem que perguntar ao Simon Rolfes. Simon Rolfes é responsável pela gestão do elenco, ele é nosso diretor esportivo e quem, no final das contas, tem que decidir.”

Carro, no entanto, não descartou um retorno do jogador, que ainda está no Dortmund: “Acho Julian Brandt sensacional. Se o Simon quiser, vou apoiar isso com certeza. Mas cabe ao Simon dar o tom”, disse o dirigente de 61 anos.

Brandt não renovará seu contrato com o Borussia Dortmund, que expira no final da temporada, e deixará o BVB no meio do ano sem custo de transferência. Depois que o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, confirmou isso recentemente, as especulações sobre o futuro do jogador de 29 anos ganharam força.

Se o Leverkusen teria alguma chance de contratar Brandt é algo duvidoso, considerando as últimas reportagens do Bild e da Sky. Segundo elas, o meio-campista preferiria uma transferência para o exterior, tendo supostamente a Inglaterra, a Itália ou a Espanha em mente. O Aston Villa estaria cortejando Brandt com insistência, e a Sky mencionou recentemente o Arsenal e o Barcelona, dois clubes de primeira linha.