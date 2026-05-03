Franz não consegue entender de forma alguma por que razão aquele enviou seu assessor ao diretor esportivo Markus Krösche para reclamar de Riera, depois que o técnico Burkardt, por intermédio de seu assistente técnico Jan Fießer, havia feito críticas aos resultados dos testes físicos do jogador.
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"Acho isso extremamente constrangedor": Jonathan Burkardt é duramente criticado por causa do escândalo envolvendo o técnico do Eintracht Frankfurt, Albert Riera
“O fato de Burkardt ter informado seu assessor e pedido que ele esclarecesse a situação – acho isso extremamente constrangedor”, disse Franz, que jogou em Frankfurt de 2009 a 2011, no programa “Doppelpass” do canal Sport1 no domingo. O jogador de 44 anos explicou, com uma anedota de seus primeiros tempos como profissional no VfL Wolfsburg, por que a reação de Burkardt à atitude de Riera o incomoda tanto.
Na temporada 2002/03, quando o ex-astro do Bayern Stefan Effenberg estava encerrando sua carreira no Wolfsburg, Bernd Storck, então assistente técnico do VfL, chamou a atenção de Effenberg para problemas de peso a pedido do técnico Jürgen Röber.
“Houve um pouco de tensão, mas então Effe disse: ‘Esse é o meu peso de luta, foi com ele que ganhei a Liga dos Campeões (em 2001 com o Bayern, nota do editor)’. Foi assim que Effe lidou com a situação, foi algo completamente diferente”, disse Franz.
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A opinião de Maik Franz sobre o técnico do Eintracht, Albert Riera, mudou
A briga com Burkardt foi, por sua vez, um dos principais temas da memorável coletiva de imprensa de Riera na sexta-feira. As reportagens da mídia sobre a briga são “uma grande besteira”, reclamou o técnico do Eintracht. “O que eu devo explicar? Vocês escrevem o que querem mesmo.” O incidente já aconteceu há duas semanas; diante de mais perguntas sobre o assunto, Riera limitou-se a repreender os jornalistas: “Informem-se melhor. Se não têm 100% de certeza, não escrevam.”
Riera teria um relacionamento difícil não apenas com Burkardt, mas também com alguns outros jogadores do SGE, como Ritsu Doan, Can Uzun ou Mario Götze. Além disso, aparições públicas bizarras como a de sexta-feira estão rendendo ao espanhol cada vez mais críticas.
“No começo, pensei: legal, um técnico que não mede palavras e diz o que pensa. Mas agora está ficando um pouco exagerado, ele parece muito sensível e quase um pouco sobrecarregado”, disse Franz sobre sua percepção de Riera. No caso de Burkardt, porém, ele disse que gostaria de “defendê-lo” por motivos já expostos.
Ainda não está claro se Riera, que assumiu o cargo no início de fevereiro após a demissão de Dino Toppmöller, permanecerá como técnico em Frankfurt após o fim da temporada. O diretor esportivo Krösche evitou dar um apoio claro ao seu técnico após o novo revés de sábado contra o Hamburgo. O Eintracht perdeu em casa por 1 a 2 para o HSV e agora, mais do que nunca, corre o risco de ficar de fora das competições europeias.
O calendário restante do Eintracht Frankfurt
Data
Jornada
Adversário
Sexta-feira, 8 de maio
33
Borussia Dortmund (F)
Sábado, 16 de maio
34
VfB Stuttgart (C)