"Acho isso extremamente constrangedor": Jonathan Burkardt é duramente criticado por causa do escândalo envolvendo o técnico do Eintracht Frankfurt, Albert Riera

A briga com Burkardt foi, por sua vez, um dos principais temas da memorável coletiva de imprensa de Riera na sexta-feira. As reportagens da mídia sobre a briga são “uma grande besteira”, reclamou o técnico do Eintracht. “O que eu devo explicar? Vocês escrevem o que querem mesmo.” O incidente já aconteceu há duas semanas; diante de mais perguntas sobre o assunto, Riera limitou-se a repreender os jornalistas: “Informem-se melhor. Se não têm 100% de certeza, não escrevam.”

Riera teria um relacionamento difícil não apenas com Burkardt, mas também com alguns outros jogadores do SGE, como Ritsu Doan, Can Uzun ou Mario Götze. Além disso, aparições públicas bizarras como a de sexta-feira estão rendendo ao espanhol cada vez mais críticas.

“No começo, pensei: legal, um técnico que não mede palavras e diz o que pensa. Mas agora está ficando um pouco exagerado, ele parece muito sensível e quase um pouco sobrecarregado”, disse Franz sobre sua percepção de Riera. No caso de Burkardt, porém, ele disse que gostaria de “defendê-lo” por motivos já expostos.

Ainda não está claro se Riera, que assumiu o cargo no início de fevereiro após a demissão de Dino Toppmöller, permanecerá como técnico em Frankfurt após o fim da temporada. O diretor esportivo Krösche evitou dar um apoio claro ao seu técnico após o novo revés de sábado contra o Hamburgo. O Eintracht perdeu em casa por 1 a 2 para o HSV e agora, mais do que nunca, corre o risco de ficar de fora das competições europeias.