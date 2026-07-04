No entanto, o gol foi anulado pela dupla de árbitros após a intervenção do VAR, pois Igor Matanovic, companheiro de equipe de Stanisic, havia tocado a bola com os cabelos durante o referido cruzamento e, consequentemente, estava em posição de impedimento.

Nas imagens de TV, não foi possível identificar um toque de Matanovic, mas o chip integrado à bola sinalizou um desvio exatamente no momento em que a bola passou voando pelo croata. O árbitro Espen Eskas acabou marcando impedimento e anulou o gol.

“O árbitro me disse que a bola tem um sensor e que ele registrou um sinal indicando que Igor havia tocado na bola”, explicou Stanisic em entrevista à revista ‘kicker’. “Mas então não entendo por que o árbitro saiu do campo para analisar a situação. Se a bola registrou uma oscilação, na verdade está claro. Acho isso bizarro. No fim das contas, porém, não dá para fazer nada a respeito.”

Após o choque no final da partida, a Croácia não conseguiu mais reagir — o finalista da Copa do Mundo de 2018 foi, assim, eliminado já na fase das 32 equipes.