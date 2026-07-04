Os croatas estavam perdendo por 1 a 2 até os acréscimos, graças a um gol no final da partida marcado por Gonçalo Ramos, nova contratação do Milan, antes de Josko Gvardiol aproveitar a confusão na área portuguesa após um cruzamento e marcar o suposto empate, que foi muito comemorado.
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"Acho isso bizarro!" Josip Stanisic critica o drama da Croácia na Copa do Mundo - e não vê nenhuma desvantagem para o FC Bayern
No entanto, o gol foi anulado pela dupla de árbitros após a intervenção do VAR, pois Igor Matanovic, companheiro de equipe de Stanisic, havia tocado a bola com os cabelos durante o referido cruzamento e, consequentemente, estava em posição de impedimento.
Nas imagens de TV, não foi possível identificar um toque de Matanovic, mas o chip integrado à bola sinalizou um desvio exatamente no momento em que a bola passou voando pelo croata. O árbitro Espen Eskas acabou marcando impedimento e anulou o gol.
“O árbitro me disse que a bola tem um sensor e que ele registrou um sinal indicando que Igor havia tocado na bola”, explicou Stanisic em entrevista à revista ‘kicker’. “Mas então não entendo por que o árbitro saiu do campo para analisar a situação. Se a bola registrou uma oscilação, na verdade está claro. Acho isso bizarro. No fim das contas, porém, não dá para fazer nada a respeito.”
Após o choque no final da partida, a Croácia não conseguiu mais reagir — o finalista da Copa do Mundo de 2018 foi, assim, eliminado já na fase das 32 equipes.
- Getty Images
Os jogadores da seleção alemã (DFB) do FC Bayern também voltam para casa mais cedo
Stanisic destacou que voltava para casa com uma “sensação de vazio”, mesmo tendo perdido contra uma equipe com “qualidade impressionante”. “Isso é extremamente amargo. Depois do 2 a 2, tive a sensação de que o ímpeto estava do nosso lado. Acho que todo mundo no estádio teve essa sensação. Pelo menos em campo, tive a impressão de que poderíamos ter vencido Portugal na prorrogação. Mas ‘se’, ‘mas’ e ‘talvez’... agora, infelizmente, estamos fora.”
O jogador de 26 anos, no entanto, não acredita que a amarga decepção possa ter repercussões na próxima temporada do FC Bayern de Munique. “Afinal, não é a primeira derrota que sofremos. É preciso aprender a lidar com isso, melhorar e, então, seguir em frente. Não acredito que vamos carregar isso para a nova temporada. Mas, claro, poderia ter sido melhor para todos nós.”
Além de Stanisic, a Copa do Mundo foi especialmente desanimadora para os jogadores alemães do clube recordista de títulos. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Jamal Musiala também tiveram que fazer as malas mais cedo com a seleção alemã, após a vergonhosa derrota para o Paraguai.
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