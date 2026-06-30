“Acho ele hilário” - Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, está adorando a participação viral de Zlatan Ibrahimovic na TV durante a Copa do Mundo

Ibrahimovic tem chamado muita atenção por suas recentes declarações e confrontos ao vivo, incluindo uma crítica aos holandeses na segunda-feira, após a decepcionante derrota por pênaltis para o Marrocos.

“Essa derrota é culpa de [Ronald] Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa irritado”, disse ele.

“Sempre me ensinaram: ataque, ataque, ataque. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, jogando para não perder, enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você perder, pelo menos perca com sua própria identidade e não a mude.

“Essa não era a Holanda que estou acostumado a ver. Dava para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... Parecia realmente péssimo, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, absolutamente nada.”

Koeman renunciou ao cargo na terça-feira. Ibrahimovic também ganhou as manchetes por causa de sua rivalidade ao vivo com Alexi Lalas, como mostra o vídeo abaixo:











