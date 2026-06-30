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Zlatan Ibrahimovic and Fox Soccer crewGetty

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“Acho ele hilário” - Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, está adorando a participação viral de Zlatan Ibrahimovic na TV durante a Copa do Mundo

Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
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Z. Ibrahimovic
C. Pulisic

SAN JOSE, Califórnia — Zlatan Ibrahimovic nunca deixou de dar opiniões ousadas enquanto jogador, e a aposentadoria não o fez ficar mais calado. Agora, trabalhando na equipe de cobertura da Copa do Mundo da FOX, o ícone sueco se tornou uma presença viral na mesa do estúdio, graças às suas avaliações diretas e às trocas de farpas com o ex-zagueiro da seleção dos EUA, Alexi Lalas. Christian Pulisic, que conhece bem Ibrahimovic do AC Milan, tem acompanhado tudo — e curtido o programa.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Acho que ele se sai extremamente bem"

    Pulisic, que falou com a imprensa após encerrar o treino da Seleção dos EUA antes da partida contra a Bósnia e Herzegovina, deu sua opinião sobre Ibrahimovic — que atualmente atua no clube de Pulisic como consultor especial, após ter sido um dos principais jogadores da equipe por anos.

    “Acho ele muito engraçado”, disse Pulisic na terça-feira. “Obviamente, tive a oportunidade de trabalhar bastante com ele também. Ele é um cara muito legal, mas só de ouvi-lo e conhecer sua personalidade, acho que ele se sai extremamente bem.”


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    As opiniões de Zlatan

    Ibrahimovic tem chamado muita atenção por suas recentes declarações e confrontos ao vivo, incluindo uma crítica aos holandeses na segunda-feira, após a decepcionante derrota por pênaltis para o Marrocos.

    “Essa derrota é culpa de [Ronald] Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa irritado”, disse ele.

    “Sempre me ensinaram: ataque, ataque, ataque. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, jogando para não perder, enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você perder, pelo menos perca com sua própria identidade e não a mude.

    “Essa não era a Holanda que estou acostumado a ver. Dava para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... Parecia realmente péssimo, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, absolutamente nada.”

    Koeman renunciou ao cargo na terça-feira. Ibrahimovic também ganhou as manchetes por causa de sua rivalidade ao vivo com Alexi Lalas, como mostra o vídeo abaixo:




  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic está pronto para entrar em campo

    Depois de ter feito uma breve participação contra a Turquia na semana passada, espera-se que Pulisic esteja quase em plena forma e seja titular contra a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, no San Francisco Bay Area Stadium.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    A Seleção Masculina dos EUA (USMNT) enfrenta a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final nesta quarta-feira, às 20h (horário da costa leste dos EUA).


    Ryan Tolmich, do GOAL, contribuiu com a reportagem diretamente do PayPal Park, em San Jose.

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