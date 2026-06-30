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“Acho ele hilário” - Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, está adorando a participação viral de Zlatan Ibrahimovic na TV durante a Copa do Mundo
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"Acho que ele se sai extremamente bem"
Pulisic, que falou com a imprensa após encerrar o treino da Seleção dos EUA antes da partida contra a Bósnia e Herzegovina, deu sua opinião sobre Ibrahimovic — que atualmente atua no clube de Pulisic como consultor especial, após ter sido um dos principais jogadores da equipe por anos.
“Acho ele muito engraçado”, disse Pulisic na terça-feira. “Obviamente, tive a oportunidade de trabalhar bastante com ele também. Ele é um cara muito legal, mas só de ouvi-lo e conhecer sua personalidade, acho que ele se sai extremamente bem.”
- AFP
As opiniões de Zlatan
Ibrahimovic tem chamado muita atenção por suas recentes declarações e confrontos ao vivo, incluindo uma crítica aos holandeses na segunda-feira, após a decepcionante derrota por pênaltis para o Marrocos.
“Essa derrota é culpa de [Ronald] Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa. Ele perdeu com uma identidade que não é a identidade holandesa. Isso me deixa irritado”, disse ele.
“Sempre me ensinaram: ataque, ataque, ataque. Essa não é a identidade holandesa. Hoje, Koeman parecia um técnico italiano, jogando para não perder, enquanto a Holanda sempre joga para vencer. Se você perder, pelo menos perca com sua própria identidade e não a mude.
“Essa não era a Holanda que estou acostumado a ver. Dava para perceber, pela maneira como jogaram, que não se sentiam à vontade. A posse de bola tinha sumido, o futebol ofensivo tinha sumido... Parecia realmente péssimo, e a culpa era toda do Koeman. Não gostei nem um pouco, absolutamente nada.”
Koeman renunciou ao cargo na terça-feira. Ibrahimovic também ganhou as manchetes por causa de sua rivalidade ao vivo com Alexi Lalas, como mostra o vídeo abaixo:
- Getty Images Sport
Pulisic está pronto para entrar em campo
Depois de ter feito uma breve participação contra a Turquia na semana passada, espera-se que Pulisic esteja quase em plena forma e seja titular contra a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, no San Francisco Bay Area Stadium.
- (C)Getty Images
E agora, o que vem a seguir?
A Seleção Masculina dos EUA (USMNT) enfrenta a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final nesta quarta-feira, às 20h (horário da costa leste dos EUA).
Ryan Tolmich, do GOAL, contribuiu com a reportagem diretamente do PayPal Park, em San Jose.