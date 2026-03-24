"Achei que tudo tivesse acabado!" - Rasmus Hojlund fala abertamente sobre o alto preço pago pelas dificuldades no Manchester United antes de "redescobrir a alegria do futebol" no Napoli

Em entrevista à emissora dinamarquesa TV2, Hojlund expressou sua imensa gratidão ao Napoli por lhe proporcionar a oportunidade de recuperar a confiança após um período difícil na Premier League. O atacante tornou-se uma figura central na equipe de Antonio Conte, recuperando a forma que originalmente o tornou um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa.

O atacante dinamarquês chegou ao United vindo da Atalanta em uma transação avaliada em 72 milhões de libras em agosto de 2023. No entanto, ele teve dificuldades para oferecer uma ameaça ofensiva consistente em Old Trafford, marcando apenas 26 gols em 95 partidas em todas as competições nas duas primeiras temporadas, antes de ser enviado de volta à Série A em um contrato inicial de empréstimo.

“Aqui, redescobri a alegria de jogar futebol. Parecia que tudo tinha acabado, diziam isso até na Dinamarca, mas nunca desisti e sempre acreditei nisso. Não dá para estar sempre no seu melhor, sei muito bem que ainda tenho que trabalhar e melhorar muito. Sou muito autocrítico em relação a isso. Agora, na Dinamarca, dizem que estou de volta ao centro do projeto, porque estou trabalhando e marcando muito mais gols”, revelou Hojlund.