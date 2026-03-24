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"Achei que tudo tivesse acabado!" - Rasmus Hojlund fala abertamente sobre o alto preço pago pelas dificuldades no Manchester United antes de "redescobrir a alegria do futebol" no Napoli
Redenção em Nápoles
Em entrevista à emissora dinamarquesa TV2, Hojlund expressou sua imensa gratidão ao Napoli por lhe proporcionar a oportunidade de recuperar a confiança após um período difícil na Premier League. O atacante tornou-se uma figura central na equipe de Antonio Conte, recuperando a forma que originalmente o tornou um dos jovens talentos mais cobiçados da Europa.
O atacante dinamarquês chegou ao United vindo da Atalanta em uma transação avaliada em 72 milhões de libras em agosto de 2023. No entanto, ele teve dificuldades para oferecer uma ameaça ofensiva consistente em Old Trafford, marcando apenas 26 gols em 95 partidas em todas as competições nas duas primeiras temporadas, antes de ser enviado de volta à Série A em um contrato inicial de empréstimo.
“Aqui, redescobri a alegria de jogar futebol. Parecia que tudo tinha acabado, diziam isso até na Dinamarca, mas nunca desisti e sempre acreditei nisso. Não dá para estar sempre no seu melhor, sei muito bem que ainda tenho que trabalhar e melhorar muito. Sou muito autocrítico em relação a isso. Agora, na Dinamarca, dizem que estou de volta ao centro do projeto, porque estou trabalhando e marcando muito mais gols”, revelou Hojlund.
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Deixando Old Trafford para trás
O renascimento do atacante na Série A veio após uma fase final frustrante no United, onde as altas expectativas e a falta de regularidade levaram a um intenso escrutínio público. Hojlund continua sendo sincero sobre seu desempenho durante a passagem pela Inglaterra, reconhecendo que uma mudança de ares era necessária para o seu desenvolvimento como jogador.
“Se olharmos para os últimos períodos no Manchester United, eu não me saí bem, estou ciente disso, mas agora muitas coisas mudaram. Eu amadureci mais”, acrescentou.
Um futuro definitivo na Itália?
O Napoli ficou tão impressionado com o impacto do jogador de 23 anos que decidiu garantir sua permanência no Estádio Diego Armando Maradona por um longo prazo. Apesar de a transferência ter sido inicialmente estruturada como um empréstimo, o clube sinalizou sua intenção de acionar as cláusulas financeiras necessárias para manter o dinamarquês na camisa azul-clara de forma definitiva.
O diretor esportivo Giovanni Manna esclareceu recentemente a situação, insistindo que Hojlund permanecerá no clube.
“Não há dúvidas. Rasmus Hojlund vai ficar aqui. Temos a obrigação de comprá-lo do Manchester United, caso o Napoli se classifique para a Liga dos Campeões, mas ele está nos nossos planos independentemente dessa condição”, afirmou.
Com 13 gols e duas assistências entre a Série A e a Liga dos Campeões nesta temporada, o clube está convencido de que ele é o homem certo para liderar o ataque nos próximos anos.
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De olho no sucesso internacional
Além do sucesso no campeonato nacional, Hojlund está focado em liderar a Dinamarca em seus compromissos internacionais, incluindo um confronto crucial na repescagem da Copa do Mundo contra a Macedônia. Ele acredita que seu bom desempenho no clube se traduzirá em sucesso para a seleção, na luta pela classificação.
“Estou convencido de que, no final, conseguiremos nos classificar. A Macedônia é uma boa equipe, mas, com todo o respeito, nosso objetivo é vencê-la para não desperdiçar essa oportunidade. Não estamos jogando contra a França ou a Alemanha”, concluiu o atacante.