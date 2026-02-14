Getty
“Achei que tinha entrado!” – Liam Delap, do Chelsea, explica o erro terrível contra o Hull após três assistências consecutivas
Chelsea vence com facilidade, apesar do gol perdido por Delap
O Chelsea avançou para a quinta rodada da FA Cup no MKM Stadium ao derrotar o Hull graças a um hat-trick de Pedro Neto e um gol de Estêvão. No entanto, foi uma noite curiosa para Delap, que mais uma vez não conseguiu balançar as redes. Ele deveria ter marcado no primeiro tempo, mas não conseguiu garantir que a bola tivesse cruzado a linha após bloquear um chute do goleiro. Delap conseguiu pegar a bola solta e chutar para o gol, mas viu seu chute ser bloqueado por Phillips. O atacante terminou o jogo com três assistências, mas agora soma apenas dois gols em 23 partidas nesta temporada pelo Chelsea e não marca há nove jogos pelo Blues.
“Eu pensei que tinha entrado!”
Delap admitiu depois que estava convencido de que a bola tinha entrado. Ele disse à TNT Sports: “Juro pela minha vida, quase saí correndo. Achei que tinha entrado. Obviamente, estava esperando o árbitro apitar. Eu deveria ter chutado uma segunda vez, mas foi uma loucura. Foi uma bobagem da minha parte, mas achei que tinha entrado.”
A falha atraiu críticas do comentarista e artilheiro recordista da Premier League, Alan Shearer. Ele disse à BBC Sport: “Meu Deus. O que Delap está fazendo? É como se ele estivesse pensando: 'Tenho todo o tempo do mundo'. Ele caminha lentamente até a bola e demora. O que você está esperando? Liam Delap não teve quatro minutos bons. Ele perdeu a bola duas vezes e perdeu um gol fácil. Delap tem jogado mal e teve uma oportunidade hoje à noite. Delap parece muito preguiçoso, seu desempenho precisa melhorar.”
Delap conseguiu se recuperar, conseguindo três assistências na partida, o que lhe rendeu elogios de Shearer depois. Ele acrescentou: “Delap se recuperou bem daquele início e foi fundamental para a vitória. Ele merece muito crédito por isso.”
O que Rosenior disse sobre Delap?
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, elogiou Delap por seu desempenho após o jogo. Ele disse aos repórteres: “Excelente [desempenho]. Para ser um camisa 9, especialmente no sistema que jogamos, nem sempre se trata apenas de você. É preciso envolver outras pessoas no jogo. Às vezes, é preciso fazer sacrifícios para que outros jogadores tenham espaço, e eu achei que, mais uma vez, ele começou nossa pressão muito bem. Mas é bom, de certa forma, destacar tantos jogadores diferentes, o que significa que foi um desempenho realmente forte da equipe. E do 1 ao 15, achei que foi um desempenho realmente muito forte esta noite.”
Rosenior também falou sobre a exibição de sua equipe e explicou por que ficou tão impressionado com seus jogadores. Ele acrescentou: “Acho que o aspecto positivo geral foi a aplicação da equipe. Achei que nossa pressão, nossa intensidade, nosso ritmo de trabalho e Pedro exemplificaram isso, para ser honesto. É por isso que ele marca os gols que marca. Tenho muita sorte por ter jogadores tão talentosos. O que estou percebendo rapidamente é que eles não são apenas bons jogadores, mas também profissionais excepcionais. Achei que foi uma atuação muito profissional esta noite contra uma equipe muito boa que está lutando pelo título da Premier League. Não é um jogo fácil. Parte do nosso futebol foi tudo o que eu queria ver, mas, antes disso, os valores que a equipe representou esta noite me deixaram muito feliz como técnico.”
O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea descobrirá seus adversários da quinta rodada na segunda-feira, quando for realizado o sorteio da próxima fase da FA Cup. Enquanto isso, o time vai se concentrar no próximo jogo contra o Burnley, pela Premier League, daqui a uma semana.
