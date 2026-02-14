“Achei que tinha entrado!” – Liam Delap, do Chelsea, explica o erro terrível contra o Hull após três assistências consecutivas

Delap admitiu depois que estava convencido de que a bola tinha entrado. Ele disse à TNT Sports: “Juro pela minha vida, quase saí correndo. Achei que tinha entrado. Obviamente, estava esperando o árbitro apitar. Eu deveria ter chutado uma segunda vez, mas foi uma loucura. Foi uma bobagem da minha parte, mas achei que tinha entrado.”

A falha atraiu críticas do comentarista e artilheiro recordista da Premier League, Alan Shearer. Ele disse à BBC Sport: “Meu Deus. O que Delap está fazendo? É como se ele estivesse pensando: 'Tenho todo o tempo do mundo'. Ele caminha lentamente até a bola e demora. O que você está esperando? Liam Delap não teve quatro minutos bons. Ele perdeu a bola duas vezes e perdeu um gol fácil. Delap tem jogado mal e teve uma oportunidade hoje à noite. Delap parece muito preguiçoso, seu desempenho precisa melhorar.”

Delap conseguiu se recuperar, conseguindo três assistências na partida, o que lhe rendeu elogios de Shearer depois. Ele acrescentou: “Delap se recuperou bem daquele início e foi fundamental para a vitória. Ele merece muito crédito por isso.”