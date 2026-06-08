Yamal revelou que esperava, sem dúvida, ser coroado o melhor jogador do mundo na última cerimônia do Ballon d’Or. O ponta do Barcelona, que teve uma ascensão meteórica ao estrelato, confessou que a decepção de não ter vencido foi um momento marcante em sua jovem carreira.

“Para ser sincero, naquele dia eu achei que ia ganhar”, compartilhou Yamal em um vídeo em seu canal no YouTube.

No entanto, o jogador de 18 anos agora acredita que perder para o ex-companheiro de equipe do Barcelona, Ousmane Dembélé, foi uma bênção disfarçada. “Sinceramente, acredito que foi bom para mim que Dembélé tenha vencido, para que eu pudesse me desenvolver. Talvez não fosse o momento certo para mim”, acrescentou, observando que a experiência o forçou a fazer mudanças em sua vida e amadurecer como pessoa.