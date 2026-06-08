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“Achei que fosse ganhar” – Por que a derrota para Ousmane Dembélé na disputa pela Bola de Ouro foi “boa” para Lamine Yamal, enquanto o astro do Barcelona e da Espanha busca a Bola de Ouro de 2026
A decepção com a Bola de Ouro e a maturidade pessoal
Yamal revelou que esperava, sem dúvida, ser coroado o melhor jogador do mundo na última cerimônia do Ballon d’Or. O ponta do Barcelona, que teve uma ascensão meteórica ao estrelato, confessou que a decepção de não ter vencido foi um momento marcante em sua jovem carreira.
“Para ser sincero, naquele dia eu achei que ia ganhar”, compartilhou Yamal em um vídeo em seu canal no YouTube.
No entanto, o jogador de 18 anos agora acredita que perder para o ex-companheiro de equipe do Barcelona, Ousmane Dembélé, foi uma bênção disfarçada. “Sinceramente, acredito que foi bom para mim que Dembélé tenha vencido, para que eu pudesse me desenvolver. Talvez não fosse o momento certo para mim”, acrescentou, observando que a experiência o forçou a fazer mudanças em sua vida e amadurecer como pessoa.
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Aprendendo com o cenário internacional
Ao refletir sobre sua trajetória na seleção espanhola, Yamal falou sobre a pressão de atuar nos maiores palcos. Apesar de ter se tornado uma peça fundamental da equipe que conquistou o título na Euro 2024, o atacante admitiu ter sentido o peso das expectativas logo no início de sua carreira internacional.
“Eu era apenas um garoto; você fica nervoso porque é um torneio internacional. Aprendi a manter a calma. As partidas são longas, assim como os torneios. Você sempre termina melhor do que começa”, explicou Yamal.
Ídolos e a influência de Neymar
Embora Yamal seja hoje um exemplo a ser seguido por milhões de aspirantes a jogadores, ele ainda busca inspiração nos grandes nomes do futebol. Ao falar sobre os jogadores que mais o fascinam, o jogador formado na base não hesitou em citar um ícone brasileiro que marcou uma época no Spotify Camp Nou.
“Sempre vou gostar de assistir ao Ney porque ele é meu ídolo”, disse Yamal, prestando homenagem a Neymar. Curiosamente, o espanhol também acompanha de perto os talentos mais contemporâneos da Premier League e da Ligue 1.
Ele identificou Jeremy Doku e Rayan Cherki como dois jogadores que gosta especialmente de assistir, destacando sua apreciação pelo jogo moderno e de alta intensidade pelas laterais e pelo talento técnico.
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A promessa definitiva da Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, Yamal já está pensando em como comemorará se a Espanha conseguir repetir o sucesso europeu no cenário mundial. O ponta já se consolidou como peça-chave do ataque espanhol e é amplamente apontado como um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do torneio.
Yamal assumiu um compromisso bem-humorado, mas firme, com seus fãs em relação a uma possível conquista do troféu daqui a dois anos. Ele prometeu que, se a Espanha ganhar a Copa do Mundo, deixará “a barba e o bigode crescerem por três semanas”.