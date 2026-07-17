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“Achei que fosse a nossa hora” – Anthony Gordon fica “devastado” com o fracasso da Inglaterra na Copa do Mundo e envia mensagem sincera aos torcedores
Gordon sofre com a derrota na semifinal
Os sonhos da Inglaterra de chegar à final da Copa do Mundo foram destruídos mais uma vez após uma dramática derrota por 2 a 1 para a Argentina na partida das semifinais em Atlanta. O ponta do Barcelona, Gordon, havia dado a vantagem à equipe de Tuchel aos 55 minutos, ao converter um cruzamento de Morgan Rogers. No entanto, a decisão de Tuchel de substituir Gordon no segundo tempo acabou custando caro, já que a Argentina conseguiu uma virada no final da partida com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.
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Winger compartilha mensagem emocionante
Em sua conta pessoal no Instagram, o ex-atacante do Newcastle United expressou sua profunda decepção aos torcedores dos Três Leões após a eliminação de partir o coração. Gordon escreveu: “Estou realmente arrasado. Eu sinceramente achava que desta vez era a nossa hora de vencer, depois de esperar tantos anos, mas não foi o que aconteceu e isso vai doer por um bom tempo.
“Nunca desejei tanto a vitória, não apenas pelo troféu, mas por tudo o que construímos como grupo e pelo que isso teria significado para a Inglaterra. Adorei cada minuto em que representei este país em uma Copa do Mundo e criei memórias que permanecerão por muito tempo.”
Ponta do Barça agradece aos torcedores dos Three Lions
O jogador de 25 anos teve uma participação impressionante no torneio na América do Norte, marcando um gol e dando três assistências em seis partidas.
Gordon também expressou imensa gratidão pelo enorme apoio demonstrado pelos torcedores, tanto aqueles que viajaram pelos Estados Unidos quanto aqueles que assistiram de casa. “Obrigado a todos que nos apoiaram nessa jornada aqui nos EUA e em casa; foi muito bom ver a união e as comemorações. Nossa hora vai chegar”, acrescentou ele em sua postagem emocionante.
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A partida de consolação antecede as férias
Antes de voltar para a Espanha, Gordon precisa cumprir uma última obrigação internacional, já que a Inglaterra enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar. Essa partida de consolação servirá como um teste difícil para a mentalidade do time de Tuchel, que ainda está abalado pela dolorosa derrota sofrida em Atlanta.
Assim que a campanha na Copa do Mundo chegar oficialmente ao fim, o ponta aproveitará as férias de verão antes de voar para a Catalunha para se juntar ao Barcelona nos treinos de pré-temporada.
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