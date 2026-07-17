Em sua conta pessoal no Instagram, o ex-atacante do Newcastle United expressou sua profunda decepção aos torcedores dos Três Leões após a eliminação de partir o coração. Gordon escreveu: “Estou realmente arrasado. Eu sinceramente achava que desta vez era a nossa hora de vencer, depois de esperar tantos anos, mas não foi o que aconteceu e isso vai doer por um bom tempo.

“Nunca desejei tanto a vitória, não apenas pelo troféu, mas por tudo o que construímos como grupo e pelo que isso teria significado para a Inglaterra. Adorei cada minuto em que representei este país em uma Copa do Mundo e criei memórias que permanecerão por muito tempo.”