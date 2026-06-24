“Achei que ele nunca tivesse saído.” – Zlatan Ibrahimovic zomba de Cristiano Ronaldo por ter postado a mensagem “Estou de volta” após marcar um gol na sexta Copa do Mundo pela seleção de Portugal

Ronaldo fez questão de que as câmeras o ouvissem alto e claro depois de marcar dois gols na vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, no confronto do Grupo K da Copa do Mundo. Depois de passar por uma estreia difícil, na qual não conseguiu marcar no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, o jogador de 41 anos gritou “Estou de volta” diretamente para as lentes após ajudar seu país a garantir os primeiros três pontos.

No entanto, Ibrahimovic, que atuava como comentarista no estúdio da Fox Sports, não ficou nada impressionado com o exagero. O ex-atacante do AC Milan e do Barcelona disse em tom sarcástico: “Era um jogo para marcar gols. Era um jogo em que Portugal marcaria muitos gols. E quanto à mensagem dele, achei que ele nunca tivesse saído. Não sei por que ele diz ‘Estou de volta’.”