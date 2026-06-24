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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Donny Afroni

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“Achei que ele nunca tivesse saído.” – Zlatan Ibrahimovic zomba de Cristiano Ronaldo por ter postado a mensagem “Estou de volta” após marcar um gol na sexta Copa do Mundo pela seleção de Portugal

C. Ronaldo
Z. Ibrahimovic
Portugal
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Zlatan Ibrahimovic zombou de Cristiano Ronaldo após a declaração “Estou de volta” feita pelo ícone português durante a Copa do Mundo de 2026. O lendário sueco questionou por que o atacante do Al-Nassr sentiu a necessidade de anunciar seu retorno depois de marcar dois gols na vitória esmagadora de Portugal sobre o Uzbequistão.

  • Ibrahimovic questiona a declaração de Ronaldo

    Ronaldo fez questão de que as câmeras o ouvissem alto e claro depois de marcar dois gols na vitória de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, no confronto do Grupo K da Copa do Mundo. Depois de passar por uma estreia difícil, na qual não conseguiu marcar no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, o jogador de 41 anos gritou “Estou de volta” diretamente para as lentes após ajudar seu país a garantir os primeiros três pontos.

    No entanto, Ibrahimovic, que atuava como comentarista no estúdio da Fox Sports, não ficou nada impressionado com o exagero. O ex-atacante do AC Milan e do Barcelona disse em tom sarcástico: “Era um jogo para marcar gols. Era um jogo em que Portugal marcaria muitos gols. E quanto à mensagem dele, achei que ele nunca tivesse saído. Não sei por que ele diz ‘Estou de volta’.”

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    A sequência histórica de gols continua

    Ronaldo abriu o placar aos seis minutos com um chute de pé direito após cruzamento de João Cancelo, antes de marcar o segundo aos 39 minutos, após receber passe de Bruno Fernandes. Com esses dois gols, ele se tornou o segundo jogador mais velho a marcar na história da Copa do Mundo, aos 41 anos, ficando atrás apenas de Roger Milla, que marcou aos 42 anos em 1994.

    Os gols garantiram que Ronaldo se tornasse o único jogador a marcar em seis edições diferentes do torneio, desde sua estreia em 2006. Embora seu rival de longa data, Lionel Messi, também tenha participado de seis edições, o argentino não conseguiu marcar na edição de 2010, deixando Ronaldo como o único detentor do recorde de gols marcados. No entanto, Messi lidera atualmente a lista de maiores artilheiros de todos os tempos, com 18 gols, contra os 10 de Ronaldo.

  • A perspectiva de enfrentar Messi

    Com Portugal prestes a garantir sua vaga nas oitavas de final, o foco da mídia inevitavelmente se voltou para um possível confronto nas oitavas com Messi e a Argentina. Quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar seu rival de longa data, Ronaldo admitiu que seria um momento especial, mas manteve o foco na tarefa imediata.

    “Não sei como responder a isso. Mas, bem, seria incrível. O mais importante era vencer hoje e conseguimos”, disse Ronaldo.

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    Em busca da glória no ato final

    Apesar das provocações de Ibrahimovic, o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United continua focado no esforço coletivo, enquanto Portugal busca somar um troféu da Copa do Mundo ao título do Campeonato Europeu de 2016. Portugal busca agora a segunda vitória para garantir a liderança do Grupo K, com a ambição de derrotar a Colômbia em Miami na partida final. A seleção portuguesa espera que seu craque continue em boa fase de gols.

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