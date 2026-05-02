Em uma entrevista ao jornal francês L'Equipe, o lateral-direito revelou que ele e Flick se encontraram pela primeira vez alguns meses antes de sua transferência oficial para o clube alemão recordista de títulos.
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"Achei que ele fosse um assistente técnico": o fracasso na contratação do FC Bayern e uma curiosidade sobre o ex-técnico Hansi Flick
No entanto, durante um jogo-amigo entre o Olympique de Marselha, clube de Sarr na época, e o Bayern, ele inicialmente nem sequer o reconheceu. “Ele estendeu a mão para mim no intervalo e disse: ‘Jogador de ponta!’ Mas como eu achava que ele era um assistente técnico, fiquei um pouco reservado. Mais tarde, vi que era o técnico do FC Bayern que havia vencido a Liga dos Campeões!”, relembrou o jogador de 34 anos.
Felizmente, em seu primeiro dia na Säbener Straße, não houve mais problemas de confusão. “Pouco antes do meu primeiro treino no FC Bayern, o técnico Hansi Flick me abraçou e disse: ‘Eu te trouxe para você jogar. Estou feliz que você esteja conosco. Não se pressione.’”
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Sarr nunca se sentiu à vontade no FC Bayern
O Bayern pagou oito milhões de euros por Sarr no outono de 2020, mas o francês nunca conseguiu realmente convencer em Munique. Também devido a longas ausências por lesão, ele disputou apenas 33 partidas oficiais (um gol, quatro assistências) até sua saída em 2024.
Posteriormente, Sarr teve grandes dificuldades para encontrar um novo clube. Após quase um ano e meio sem clube, ele assinou contrato no início deste ano com o Metz, clube de sua formação, onde permanece sob contrato até o verão.
Além disso, seu futuro é incerto, já que o clube, em 18º lugar na Ligue 1, está à beira do rebaixamento para a segunda divisão. Com apenas três partidas restantes e uma diferença de nove pontos para o 16º lugar, que dá direito à repescagem, a permanência na divisão é apenas uma possibilidade teórica.
Desde seu retorno, Sarr entrou em campo nove vezes pelo Metz, mas nenhuma dessas partidas foi vencida (três empates, seis derrotas).
Bouna Sarr: Dados de desempenho e estatísticas
Clube
Jogos
Gols
Assistências
Olympique de Marselha
181
8
12
FC Metz
119
8
9
FC Bayern
33
1
4