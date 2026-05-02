"Achei que ele fosse um assistente técnico": o fracasso na contratação do FC Bayern e uma curiosidade sobre o ex-técnico Hansi Flick

O Bayern pagou oito milhões de euros por Sarr no outono de 2020, mas o francês nunca conseguiu realmente convencer em Munique. Também devido a longas ausências por lesão, ele disputou apenas 33 partidas oficiais (um gol, quatro assistências) até sua saída em 2024.

Posteriormente, Sarr teve grandes dificuldades para encontrar um novo clube. Após quase um ano e meio sem clube, ele assinou contrato no início deste ano com o Metz, clube de sua formação, onde permanece sob contrato até o verão.

Além disso, seu futuro é incerto, já que o clube, em 18º lugar na Ligue 1, está à beira do rebaixamento para a segunda divisão. Com apenas três partidas restantes e uma diferença de nove pontos para o 16º lugar, que dá direito à repescagem, a permanência na divisão é apenas uma possibilidade teórica.

Desde seu retorno, Sarr entrou em campo nove vezes pelo Metz, mas nenhuma dessas partidas foi vencida (três empates, seis derrotas).