O ex-técnico da seleção alemã, Joachim Löw, revelou em um documentário de TV sobre Mesut Özil que não se aprofundou muito na questão da aposentadoria do campeão mundial de 2014, anunciada por ele após o fracasso na Copa do Mundo de quatro anos depois, na Rússia.
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"Achei muito longo": Jogi Löw não leu a declaração de desistência de Mesut Özil da seleção nacional
Özil havia sido manchete na véspera do torneio de 2018, pois — assim como Ilkay Gündogan — visitou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e tirou uma foto com ele.
A opinião pública na Alemanha se voltou contra Özil, que se aposentou após a histórica eliminação da Alemanha na fase de grupos na Rússia e acusou os dirigentes da DFB de racismo em uma postagem de três partes escrita em inglês.
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Joachim Löw: "Fiquei desapontado naquele momento"
"Nunca li o comunicado de imprensa na íntegra nem os motivos. Em primeiro lugar, porque era muito longo e, em segundo lugar, porque naquele momento fiquei desapontado, já que, na verdade, não tinha ouvido isso diretamente dele", afirmou Löw agora no documentário da ZDF "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden".
O próprio Özil não se disponibilizou para a documentação em várias partes e, há alguns anos, recusa todas as solicitações da mídia. “O Mesut mora agora na Turquia, está menos na Alemanha ou muito raramente”, relatou Löw.
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A opinião de Özil: "Não fizemos nada de errado"
O fato de a declaração de aposentadoria ter se tornado um acerto de contas com os dirigentes da DFB foi, segundo o ex-assessor de Özil, Erkut Sögüt, um desejo do próprio jogador: “Para Mesut, ficou claro desde o início: não temos nada a pedir desculpas. Não fizemos nada de errado. Era assim que ele queria que fosse”, afirmou.
Em 2023, Özil encerrou sua carreira no futebol, após ter jogado pela última vez pelo Istanbul Basaksehir, na Turquia.
Os clubes de Mesut Özil:
2005 - 2008 FC Schalke 04 2008 - 2010 Werder Bremen 2010 - 2013 Real Madrid 2013 - 2021 Arsenal 2021 - 2022 Fenerbahçe 2022 - 2023 Basaksehir