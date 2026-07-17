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“Acertou em cheio” - Jude Bellingham compartilha um longo poema escrito pelo motorista do ônibus da seleção inglesa, enquanto o meio-campista luta para expressar sua decepção após a derrota na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina
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Bellingham assimila a eliminação do torneio
O craque do meio-campo da Inglaterra, Bellingham, admitiu que teve dificuldade em encontrar as palavras certas para expressar sua imensa decepção depois que os Três Leões foram eliminados pela Argentina nas semifinais da Copa do Mundo, em Atlanta. A equipe de Thomas Tuchel chegou a estar na frente por um breve momento, graças a um gol de Anthony Gordon aos 55 minutos, antes de sofrer dois gols no final da partida, marcados por Enzo Fernández e Lautaro Martínez.
O jogador do Real Madrid, que teve uma excelente participação no torneio com seis gols marcados, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emocionante aos torcedores.
Meio-campista pede união
Em sua conta pessoal no Instagram, Bellingham compartilhou um poema comovente escrito pelo motorista do ônibus da equipe, Chandler, que, segundo ele, capturou perfeitamente suas emoções durante a estadia no Kansas. “Estava com muita dificuldade para encontrar as palavras certas para descrever o que aconteceu ontem e nas últimas semanas, mas este poema do nosso motorista no Kansas acerta em cheio”, escreveu Bellingham.
O ex-jogador do Birmingham City acrescentou: “Obrigado pelo apoio incrível de lá de casa e a todos aqueles que gastaram seu suado dinheiro para viajar aos Estados Unidos e torcer por nós. Não deixem que a união e o amor que vimos em nosso país acabem com esta campanha. Quando estamos juntos, podemos alcançar grandes conquistas... E vamos conseguir!”
Poema comovente compartilhado na íntegra
O longo poema de Chandler, publicado por Bellingham, destacou a importância vital da resiliência mental, do autocontrole e da união da equipe ao enfrentar adversidades em campo.
O texto na íntegra diz:
“O Leão não se vangloria em voz alta, nem busca os elogios de todas as torcidas.
Ele sabe que o rugido que sacode a noite Nasce quando o medo se depara com a força.
A disputa não é apenas contra o adversário; o verdadeiro campo é o eu desconhecido.
Antes que um passe seja dado com graça, O coração deve primeiro ter vencido sua corrida.
Pois a força é mais do que a velocidade de arrancada, ou fincar firmemente cada chuteira.
Ela reside na vontade de ferro, para escalar novamente a colina mais íngreme.
O corpo se cansa. Os pulmões ficam apertados. As pernas ficam pesadas na luta.
No entanto, mentes inabaláveis se recusam a recuar; elas levantam o corpo exausto de novo.
A resistência é uma amiga fiel, que caminha ao seu lado até o fim.
Enquanto outros cedem ao comando da dor, ela sussurra baixinho: “Mantenha sua posição”.
A mente perspicaz supera os fortes, Que correm com fúria o dia inteiro.
Um passo paciente, um ritmo moderado, vencerão para sempre a pressa imprudente.
O falcão pode avistar o céu acima, O leão vence por meio do amor inabalável
de cada movimento, de cada corrida, onde muitas mentes se tornam uma só.
Pois táticas não são truques ocultos, Mas sabedoria aprimorada no campo de batalha.
Saber quando a pressão é o caminho certo E quando a moderação se torna a resposta.
A tempestade pode se enfurecer. A torcida pode gritar. O placar pode negar o céu.
No entanto, nada disso domina a alma Cujo propósito rege cada gol.
Nenhum árbitro pode roubar sua escolha. Nenhuma canção hostil pode abafar sua voz.
O mundo pode tremer, a noite pode arder; sua resposta define a virada final.
A Inglaterra ostentava os Três Leões resplandecentes, sem perseguir a luz fugaz da glória.
Em vez disso, buscou um prêmio mais nobre: dominar a si mesma diante dos olhos dos homens.
Eles confiaram nos pés que os anos treinaram, confiaram nas mentes que a calma conquistou
Eles confiaram em corações que não se curvariam, Embora cada minuto se aproximasse do fim
Um movimento perfeito, um passe altruísta, um momento nascido de inúmeras tarefas
A rede cedeu, a torcida se levantou, o estrondo ressoou entre amigos e adversários
A vitória pertence àqueles que se dominam diante dos golpes
E, por isso, conquistaram um nome maior Do que aqueles que simplesmente jogam o jogo
O apito soou, a disputa terminou, a vitória dos Três Leões estava garantida
A vitória agora era o resultado, erguendo o ouro para sempre
Mas o maior triunfo, evidente a todos, foi o silencioso autodomínio.
Pois os troféus se desbotam e as multidões se acalmam; o próprio tempo perdura além de toda a habilidade.
Mas aqueles que dominam tanto o coração quanto a mente, Deixam o medo e a dúvida bem para trás
Então trilhe o antigo caminho do Leão, carregue com calma cada fardo
Enfrentam cada provação com firmeza e lealdade, deixem que a disciplina seja a força dentro de vocês
Pois a sorte não favorece os barulhentos, nem sempre coroa a maior multidão.
Ela muitas vezes caminha ao lado daquele cuja batalha mais difícil já foi vencida
Não no campo sob as luzes, mas no íntimo, em noites sem dormir
E quando o apito final soar, e a vitória erguer suas asas douradas
O rugido mais verdadeiro ainda será ouvido, Uma alma fortalecida. Uma alma segura.”
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Inquérito disciplinar ameaça a participação
A atenção da Inglaterra deve agora se voltar para a próxima partida pelo terceiro lugar contra a França, em Miami, embora Bellingham enfrente a ameaça iminente de uma suspensão por parte do Comitê Disciplinar da FIFA. A investigação decorre de um incidente em que o meio-campista teria dado um tapa no argentino Valentín Barco, ato considerado conduta violenta. Caso a entidade reguladora do futebol o considere culpado, Tuchel será forçado a lidar com a ausência de seu principal motor do meio-campo na partida de consolação, antes que a seleção dos Três Leões retorne à Europa.
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