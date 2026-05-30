Scarsini mobilizou seu grande número de seguidores nas redes sociais ao publicar um vídeo no TikTok e no Instagram que acumulou mais de seis milhões de visualizações. Explicando seu processo de seleção estratégico, Scarsini exortou os fãs a apoiarem o experiente lateral: "Analisei todas as seleções que disputam a Copa do Mundo em busca do jogador menos conhecido e, depois de analisá-las uma a uma, encontrei-o.

Tim Payne é um zagueiro e tem uma tarefa muito difícil: ajudar a Nova Zelândia a vencer sua primeira partida na Copa do Mundo. Eles nunca ganharam uma. O que precisa ser feito para ser o herói da Copa do Mundo? Primeiro, sigam o Tim Payne. Vou marcá-lo. Enchem as postagens dele de curtidas e comentários. Precisamos começar a citar o Tim Payne em todos os lugares. Vocês têm que fazer vídeos alimentando a lenda do Tim Payne. Se tiverem o álbum da Copa do Mundo, postem uma foto com o adesivo dele.”