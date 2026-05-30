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Ação viral faz com que Tim Payne, o jogador “menos conhecido” da Copa do Mundo, alcance a impressionante marca de 2,5 milhões de seguidores no Instagram
Zagueiro ganha fama da noite para o dia
O jogador da seleção da Nova Zelândia, Payne, teve um aumento sem precedentes em sua popularidade nas redes sociais devido a uma campanha promocional deliberada lançada por um influenciador argentino. Valen Scarsini, conhecido online como “elscarso”, destacou o zagueiro do Wellington Phoenix após pesquisar os participantes menos conhecidos do torneio. O desafio viral fez com que o número de seguidores de Payne no Instagram disparasse imediatamente de menos de 5.000 para mais de 2,5 milhões — e esse número continua crescendo —, superando o alcance digital combinado de ícones nacionais e líderes políticos.
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Influenciador explica campanha viral
Scarsini mobilizou seu grande número de seguidores nas redes sociais ao publicar um vídeo no TikTok e no Instagram que acumulou mais de seis milhões de visualizações. Explicando seu processo de seleção estratégico, Scarsini exortou os fãs a apoiarem o experiente lateral: "Analisei todas as seleções que disputam a Copa do Mundo em busca do jogador menos conhecido e, depois de analisá-las uma a uma, encontrei-o.
Tim Payne é um zagueiro e tem uma tarefa muito difícil: ajudar a Nova Zelândia a vencer sua primeira partida na Copa do Mundo. Eles nunca ganharam uma. O que precisa ser feito para ser o herói da Copa do Mundo? Primeiro, sigam o Tim Payne. Vou marcá-lo. Enchem as postagens dele de curtidas e comentários. Precisamos começar a citar o Tim Payne em todos os lugares. Vocês têm que fazer vídeos alimentando a lenda do Tim Payne. Se tiverem o álbum da Copa do Mundo, postem uma foto com o adesivo dele.”
Payne expressa imensa gratidão
A onda inesperada de interação digital levou a uma comunicação direta entre o jogador de futebol profissional e o criador de conteúdo. Da base de treinamento da Nova Zelândia, na Flórida, Payne entrou em contato inicialmente por mensagem privada antes de publicar um vídeo de resposta formal para seu novo público global: “Estava me perguntando por que minhas redes sociais estavam explodindo e encontrei sua postagem, cara. Agradeço o carinho! Gracias, hermano.
Por favor, desculpa meu espanhol, ainda estou praticando no Duolingo. Só quero primeiro agradecer imensamente a você, Valen, foram 48 horas bem loucas, para dizer o mínimo. Também queria expressar que estou muito grato por representar meu país nesta Copa do Mundo e agradeço todo o carinho vindo de todo o mundo. Muchas gracias.”
- AFP
Um confronto histórico está por vir
Payne precisa agora voltar a concentrar-se no futebol competitivo, enquanto a Nova Zelândia finaliza sua pré-temporada antes de uma exigente fase de grupos. A seleção com a pior classificação no torneio estreia contra o Irã no SoFi Stadium, no dia 16 de junho, antes de enfrentar o Egito e a Bélgica. Após uma campanha impressionante nas eliminatórias, o lateral de 32 anos enfrenta um desafio e tanto para ajudar os All Whites a conquistarem sua primeira vitória na história de uma fase final da Copa do Mundo.