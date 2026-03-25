Getty Images Entertainment
Traduzido por
Ação judicial contra a La Liga é indeferida! O Ministério Público espanhol rejeita as alegações de protesto “ilegal” em campo durante a partida em Miami entre Barcelona e Villarreal
O Ministério Público decide a favor dos jogadores
De acordo com uma decisão a que teve acesso o jornal espanhol EL ESPAÑOL, a Procuradoria da Audiencia Nacional arquivou oficialmente a ação movida pela liga contra o sindicato dos jogadores. Na sequência dos acontecimentos da nona rodada, em que os jogadores fizeram uma pausa de 15 segundos no início da partida para protestar contra os planos de transferir um jogo para os Estados Unidos, a promotoria determinou que essa breve pausa não constituía uma greve. A liga teria pedido uma indenização de 8,7 milhões de euros, mas o tribunal declarou que os eventos “não constituíram um ato de exercício do direito fundamental à greve, dada a brevidade de sua duração e a ausência de uma cessação real ou alteração coletiva da prestação de serviços laborais típica dos jogadores profissionais de futebol”.
- Getty Images Entertainment
Derrota para o presidente da liga
A decisão representa um duro golpe para Tebas, que entrou com uma ação judicial após o fracasso da mediação inicial conduzida pelo Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem. Anteriormente, ele havia defendido sua abordagem jurídica agressiva afirmando: “Dadas as circunstâncias em que ocorreu a paralisação, quando essas coisas acontecem, se não chegamos a um acordo, a mediação é necessária. Vamos ver se percebemos que recorrer aos tribunais é o que pessoas civilizadas fazem.”
No entanto, o sindicato criticou duramente a hierarquia pela evidente falta de diálogo. Uma frente unida surgiu logo no início, após uma reunião entre todos os 20 capitães dos clubes, que argumentaram que a mudança foi imposta sem consultar as pessoas que realmente têm de entrar em campo, protegendo com sucesso a sua liberdade de expressão.
O sonho de Miami que não deu certo e a censura na mídia
A polêmica partida, originalmente marcada para dezembro de 2025, acabou sendo cancelada. Os organizadores admitiram que não havia tempo suficiente para realizar um evento dessa magnitude, dada a intensa incerteza jurídica. Durante os protestos, as emissoras foram instruídas a usar imagens panorâmicas do estádio enquanto exibiam um gráfico com a mensagem “Compromisso com a Paz” para cobrir os 15 segundos em que os jogadores permaneceram parados. Apesar desses esforços evidentes de censura, a mensagem chegou ao público. O Barcelona manteve consistentemente uma postura firme, e o clube demonstrou que o bem-estar dos jogadores não pode ser ignorado em favor da expansão global, levando ao fracasso da lucrativa proposta de Miami.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Barcelona e o Villarreal
O Barcelona ocupa atualmente a liderança da La Liga com 73 pontos após 29 partidas, com uma vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid. O clube enfrenta um calendário exigente em abril, preparando-se para três confrontos decisivos contra o Atlético de Madrid, tanto no campeonato nacional quanto nas quartas de final da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Villarreal ocupa a terceira posição com 58 pontos, mantendo uma vantagem mínima de um ponto sobre o Atlético. O clube tem jogos decisivos fora de casa pela frente contra o Girona e o Athletic Club, enquanto busca garantir com firmeza sua vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.