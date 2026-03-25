Ação judicial contra a La Liga é indeferida! O Ministério Público espanhol rejeita as alegações de protesto “ilegal” em campo durante a partida em Miami entre Barcelona e Villarreal

A decisão representa um duro golpe para Tebas, que entrou com uma ação judicial após o fracasso da mediação inicial conduzida pelo Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem. Anteriormente, ele havia defendido sua abordagem jurídica agressiva afirmando: “Dadas as circunstâncias em que ocorreu a paralisação, quando essas coisas acontecem, se não chegamos a um acordo, a mediação é necessária. Vamos ver se percebemos que recorrer aos tribunais é o que pessoas civilizadas fazem.”

No entanto, o sindicato criticou duramente a hierarquia pela evidente falta de diálogo. Uma frente unida surgiu logo no início, após uma reunião entre todos os 20 capitães dos clubes, que argumentaram que a mudança foi imposta sem consultar as pessoas que realmente têm de entrar em campo, protegendo com sucesso a sua liberdade de expressão.