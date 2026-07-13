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Infantino TrumpGetty Images

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Ação isolada questionável é revelada! O escândalo na Copa do Mundo em torno do levantamento da suspensão de Folarin Balogun fica cada vez mais absurdo

Copa do Mundo
F. Balogun

O polêmico perdão concedido ao jogador da seleção dos EUA Folarin Balogun durante a Copa do Mundo foi, aparentemente, uma decisão tomada por um único dirigente.

Segundo informações do jornal *The Times*, Mohammad Al-Kamali, presidente da Comissão Disciplinar da FIFA, suspendeu a pena imposta a Balogun por conta própria, colocando-a em liberdade condicional. Os outros 17 membros do órgão não teriam sido consultados pelo homem dos Emirados Árabes Unidos.

  • A decisão causou polêmica, já que cartões vermelhos normalmente acarretam suspensão automática. O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, por causa da expulsão e exigiu uma revisão da suspensão. Infantino ressaltou, em seguida, que a Comissão Disciplinar da FIFA é “independente”. Ele também teria destacado isso na conversa com Trump.

    Uma decisão tomada por apenas um membro da comissão não é incomum nos processos disciplinares da FIFA. No entanto, segundo o Times, Al-Kamali nunca havia atuado sozinho como decisor recentemente. Em casos importantes, frequentemente três membros da comissão decidem em conjunto. A FIFA não respondeu inicialmente a uma consulta sobre o assunto, e Al-Kamali também não respondeu a uma consulta da BBC.

    Apesar do cartão vermelho, Balogun pôde jogar na partida seguinte contra a Bélgica; os EUA perderam as oitavas de final por 1 a 4. A Comissão Disciplinar invocou o artigo 27, que permite à FIFA suspender penalidades com condicionalidade.

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