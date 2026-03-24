De acordo com reportagens do Bild e do Münchner Merkur/tz, um campo de treinamento adicional deverá ser construído em breve. Mais precisamente, no local onde atualmente se encontra um circuito de condicionamento físico que, em sua época, foi idealizado por Carlo Ancelotti. Ele inclui, entre outras coisas, uma rampa de sprint com duas inclinações diferentes, uma trave de equilíbrio, áreas com areia e cobertura de casca de árvore, uma cesta de basquete, uma quadra de futebol-tênis e um pequeno galpão com equipamentos.
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Acabou se tornando um poço sem fundo! O FC Bayern deve se livrar dos resquícios da era Ancelotti
No total, a construção deve ter custado cerca de um milhão de euros na temporada 2016/17. Giovanni Mauri, chefe da preparação física de Ancelotti, empenhou-se particularmente nesse projeto na época. O italiano ganhou destaque na imprensa mais tarde por ter fumado no vestiário, segundo o diretor esportivo Hasan Salihamidzic. Após a demissão de Ancelotti no outono de 2017, o circuito de preparação física praticamente deixou de ser utilizado. A única exceção, segundo o Münchner Merkur/tz, foi uma sessão de reabilitação de Douglas Costa em março de 2021.
FC Bayern: Será que isso é apenas o início de uma grande reformulação?
Como comprovam as fotos, na segunda-feira, uma comitiva de alto escalão do FC Bayern, munida de plantas de construção impressas, inspecionou o local. Entre eles estavam o presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, o diretor esportivo Christoph Freund, o greenkeeper Peter Sauer, o gerente de instalações Sebastian Faforke e o diretor da Allianz Arena, Jürgen Muth, que atua no FC Bayern como elo de ligação entre arquitetos, empreiteiras e prestadores de serviços. Assim como os demais campos, aparentemente a nova área de jogo também será cercada por uma barreira de proteção de um metro de altura.
Talvez essa adaptação seja apenas o início de uma reforma maior, planejada há bastante tempo. Dreesen anunciou em 2024, em um comunicado à imprensa: “Um novo centro de treinamento é um elemento central para que o FC Bayern continue a atrair jogadores internacionais e se mantenha competitivo no mais alto nível.” O Münchner Merkur/tz informou em dezembro que, para isso, já foi obtida uma pré-aprovação. A construção deve durar três anos e custar cerca de 100 milhões de euros; as obras poderão começar ainda em 2026.
Calendário: Próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões) Domingo, 19 de abril 17h30 FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)