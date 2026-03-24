Acabou se tornando um poço sem fundo! O FC Bayern deve se livrar dos resquícios da era Ancelotti

Como comprovam as fotos, na segunda-feira, uma comitiva de alto escalão do FC Bayern, munida de plantas de construção impressas, inspecionou o local. Entre eles estavam o presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, o diretor esportivo Christoph Freund, o greenkeeper Peter Sauer, o gerente de instalações Sebastian Faforke e o diretor da Allianz Arena, Jürgen Muth, que atua no FC Bayern como elo de ligação entre arquitetos, empreiteiras e prestadores de serviços. Assim como os demais campos, aparentemente a nova área de jogo também será cercada por uma barreira de proteção de um metro de altura.

Talvez essa adaptação seja apenas o início de uma reforma maior, planejada há bastante tempo. Dreesen anunciou em 2024, em um comunicado à imprensa: “Um novo centro de treinamento é um elemento central para que o FC Bayern continue a atrair jogadores internacionais e se mantenha competitivo no mais alto nível.” O Münchner Merkur/tz informou em dezembro que, para isso, já foi obtida uma pré-aprovação. A construção deve durar três anos e custar cerca de 100 milhões de euros; as obras poderão começar ainda em 2026.